Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Hơn cả một chiếc máy xay
Máy xay của Philips là bí quyết để bạn chế biến nhiều món ăn hàng ngày. Xay súp tại nhà hoặc chế biến sinh tố trái cây giàu dinh dưỡng. Với công suất 600 W, nhiều tốc độ và đa phụ kiện, các chức năng mà máy xay mang lại dường như là vô hạn
5 tốc độ và 1 số nhồi
Cối nhựa 2 L
5 tốc độ và số nhồi
Động cơ 600 W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng.
Trộn theo nhiều tốc độ khác nhau và ở nhiều cấp độ khác nhau bằng lựa chọn cài đặt.
Nghiền và xay hoàn hảo với những lưỡi cắt kiểu răng cưa bền và siêu sắc này.
4.5
trên 5
42
Đánh giá
92%
khuyên dùng sản phẩm này
HIỀN360
23/05/2025
Việt Nam
Tôi muốn thay cái lưỡi dao của máy xay sinh tố. Liên hệ đâu để mua được
Ưu điểm
Bền
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender
Date of Use 2023-05-22
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender
Date of Use 2023-05-22
P1656
25/02/2021
Việt Nam
Máy mạnh
Máy xài ổn định, giới thiệu máy đến người thân, xay được rau má trơn tru
Ưu điểm
Xay rau má dễ hơn, công suất mạnh
Khuyết điểm
Xay thời gian lâu máy bốc khói
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender
Date of Use 2021-01-24
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender
Date of Use 2021-01-24
Minh HN
31/10/2020
Việt Nam
Cực kì hài lòng
Máy xay đa năng nên rất tiện dụng để dùng cho nhiều loại thực phẩm khác nhau. Mình dùng xay sinh tố trái cây thì xay rất nhanh, sinh tố nhuyễn và mịn, tiết kiệm thời gian mà vẫn có được đồ uống ngon bổ rẻ. Máy có nhiều chế độ xay cho từng loại thực phẩm tuy nhiên mình thấy chế độ xay đá thì không ok lắm nên lần sau chắc mình phải đập nhuyễn đá ra trước khi xay sinh tố. Còn các chế độ xay thịt hay xay tiêu thì dùng ổn. Vì đang có giảm giá nên mình chọn mua và cảm thấy rất ưng ý, hàng Philip nên cũng khá yên tâm khi sử dụng.
Ưu điểm
Giá rẻ và nhiều chế độ xay
Khuyết điểm
Xay đá 8/10 điểm
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender
Date of Use 2019-09-30
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender
Date of Use 2019-09-30