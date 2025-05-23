Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay
  • Hơn cả một chiếc máy xay

Ngừng sản xuất

Máy xay sinh tố

HR2118/01

4.5

| (42) Đánh giá | 92% khuyên dùng sản phẩm này

Hơn cả một chiếc máy xay

Máy xay của Philips là bí quyết để bạn chế biến nhiều món ăn hàng ngày. Xay súp tại nhà hoặc chế biến sinh tố trái cây giàu dinh dưỡng. Với công suất 600 W, nhiều tốc độ và đa phụ kiện, các chức năng mà máy xay mang lại dường như là vô hạn

Xem tất cả lợi ích

Xay sinh tố trái cây tuyệt vời và làm món súp ngon miệng

Hơn cả một chiếc máy xay

  • 5 tốc độ và 1 số nhồi

  • Cối nhựa 2 L

  • 5 tốc độ và số nhồi

Động cơ 600W mạnh mẽ

Động cơ 600W mạnh mẽ

Động cơ 600 W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng.

Nhiều tốc độ

Nhiều tốc độ

Trộn theo nhiều tốc độ khác nhau và ở nhiều cấp độ khác nhau bằng lựa chọn cài đặt.

Lưỡi cắt răng cưa bền lâu, siêu sắc

Lưỡi cắt răng cưa bền lâu, siêu sắc

Nghiền và xay hoàn hảo với những lưỡi cắt kiểu răng cưa bền và siêu sắc này.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.5

trên 5

42

Đánh giá

92%

khuyên dùng sản phẩm này

1

23/05/2025

Việt Nam

Việt Nam

Tôi muốn thay cái lưỡi dao của máy xay sinh tố. Liên hệ đâu để mua được

Ưu điểm

Bền

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender

Date of Use 2023-05-22

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender

Date of Use 2023-05-22

25/02/2021

Việt Nam

Việt Nam

Máy mạnh

Máy xài ổn định, giới thiệu máy đến người thân, xay được rau má trơn tru

Ưu điểm

Xay rau má dễ hơn, công suất mạnh

Khuyết điểm

Xay thời gian lâu máy bốc khói

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender

Date of Use 2021-01-24

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender

Date of Use 2021-01-24

31/10/2020

Việt Nam

Việt Nam

Cực kì hài lòng

Máy xay đa năng nên rất tiện dụng để dùng cho nhiều loại thực phẩm khác nhau. Mình dùng xay sinh tố trái cây thì xay rất nhanh, sinh tố nhuyễn và mịn, tiết kiệm thời gian mà vẫn có được đồ uống ngon bổ rẻ. Máy có nhiều chế độ xay cho từng loại thực phẩm tuy nhiên mình thấy chế độ xay đá thì không ok lắm nên lần sau chắc mình phải đập nhuyễn đá ra trước khi xay sinh tố. Còn các chế độ xay thịt hay xay tiêu thì dùng ổn. Vì đang có giảm giá nên mình chọn mua và cảm thấy rất ưng ý, hàng Philip nên cũng khá yên tâm khi sử dụng.

Ưu điểm

Giá rẻ và nhiều chế độ xay

Khuyết điểm

Xay đá 8/10 điểm

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender

Date of Use 2019-09-30

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HR2118/01 Blender

Date of Use 2019-09-30

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe