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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi

Ngừng sản xuất

Daily CollectionMáy xay sinh tố

HR2108/03

3

| (4) Đánh giá

1 giải thưởng

Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi

Máy xay sinh tố của Philips là sự kết hợp của động cơ 400 W, cối 1,5 L và lưỡi cắt răng cưa 5 cánh, tạo ra kết quả hoàn hảo cho món sinh tố trái cây và trộn các nguyên liệu.

Xem tất cả lợi ích

Với lưỡi cắt và công suất mạnh mẽ hơn

Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi

  • có cối xay khô

  • Cối nhựa 1,5 lít

  • có cối nghiền

  • Lưỡi cắt răng cưa 5 cánh

Động cơ mạnh 400 W

Động cơ mạnh 400 W

Động cơ 400 W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng.

Lưỡi cắt răng cưa 5 cánh để xay và trộn hiệu quả

Lưỡi cắt răng cưa 5 cánh để xay và trộn hiệu quả

Lưỡi cắt với thiết kế mới sẽ xay và cắt nguyên liệu hiệu quả, tạo ra món sinh tố trái cây hoàn hảo cho bạn và gia đình.

Cối nghiền để nghiền nguyên liệu cứng

Cối nghiền để nghiền nguyên liệu cứng

Dùng phụ kiện cối nghiền để nghiền những nguyên liệu cứng như hạt cà phê, quả hạch, ớt khô và cà phê.

Thông số kỹ thuật

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Chứng nhận sản phẩm

  • Award image VRS_AWARD-961310

Đánh giá

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3.0

trên 5

4

Đánh giá

3

25/06/2018

Malaysia

Malaysia

Ring rubber

Excellent product. Except for ring rubber. Where can i buy the ring rubber?

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender

20/11/2015

Malaysia

Malaysia

working as expected, Worth with 2 years warranty

it working nicely and as expected, even i messed the motor once. but then i send it to the service center and they manage to replace the internal part in very short time around less than 20 minutes waiting and my food processor live again till now.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender

08/08/2015

Malaysia

Malaysia

Nice design but spoil

I just using it once to blend an item for marination only can be use once only..

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender

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