Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HR2108/03
Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
Máy xay sinh tố của Philips là sự kết hợp của động cơ 400 W, cối 1,5 L và lưỡi cắt răng cưa 5 cánh, tạo ra kết quả hoàn hảo cho món sinh tố trái cây và trộn các nguyên liệu.
có cối xay khô
Cối nhựa 1,5 lít
có cối nghiền
Lưỡi cắt răng cưa 5 cánh
Động cơ 400 W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng.
Lưỡi cắt với thiết kế mới sẽ xay và cắt nguyên liệu hiệu quả, tạo ra món sinh tố trái cây hoàn hảo cho bạn và gia đình.
Dùng phụ kiện cối nghiền để nghiền những nguyên liệu cứng như hạt cà phê, quả hạch, ớt khô và cà phê.
Chứng nhận sản phẩm
3.0
trên 5
4
Đánh giá
Fathin
25/06/2018
Malaysia
Ring rubber
Excellent product. Except for ring rubber. Where can i buy the ring rubber?
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender
SyazwanIsa
20/11/2015
Malaysia
working as expected, Worth with 2 years warranty
it working nicely and as expected, even i messed the motor once. but then i send it to the service center and they manage to replace the internal part in very short time around less than 20 minutes waiting and my food processor live again till now.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender
Fazwan
08/08/2015
Malaysia
Nice design but spoil
I just using it once to blend an item for marination only can be use once only..
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2108/03 Blender