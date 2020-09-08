Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HR2104/03
Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
Máy xay Daily Collection này của Philips là sự kết hợp của động cơ 400 W, cối 1,5 lít và lưỡi cắt răng cưa 5 cánh, tạo ra kết quả hoàn hảo cho món sinh tố trái cây và để chuẩn bị món ăn. Trộn những nguyên liệu khó thật dễ dàng!
400 W
Cối nhựa 1,5 lít
với bộ lọc, cối nghiền và máy xay thịt
Lưỡi cắt răng cưa 5 cánh
Động cơ 400 W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng.
Cối nhựa 1,5 lít có dung tích hoạt động 1,25 lít, đã được gia cố để kháng vỡ tốt hơn.
Lưỡi cắt với thiết kế mới sẽ xay và cắt nguyên liệu hiệu quả, tạo ra món sinh tố trái cây hoàn hảo cho bạn và gia đình.
2.8
trên 5
8
Đánh giá
Iwant
08/09/2020
Malaysia
Good quality
Easy to operated. Can blend all types of fruits. Fast blending. Can use to blend hard nuts.
Ưu điểm
Fast blending
Khuyết điểm
The rubber tear easily
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/03 Blender
Date of Use 2018-09-08
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/03 Blender
Date of Use 2018-09-08
Tay81
14/04/2015
Singapore
blender not bad but 5 star blade rubber blend is not tight
when you use the jug is fine but problem come when you use the small cup. when you are covering, the rubber blend can sometimes went out of alignment as is not tight enough. too thin rubber blend .
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/53 Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/53 Blender
linlove
26/11/2014
Singapore
simple easy to use blender
i went to courts to search for a simpe n affordable blender just for blending chilli, garlic ginger... n saw this adorable looking blender. Just the right size, not too big, not too small...how i wished it came in pink or purple, but the green looks great on my counter too. Everythings worked well for me..this baby is able to puree onions, garlic, ginger but u have to chop food in smaller pieces first b4 putting it in the blender for it to work well. I wish to purchase an extra jar to make smoothies because i do not wish to use the same jar for smoothies or fruit juice.. i dont want to purchase a seperate blender for that as it will take up space.overall a thumbs up for this beautiful blender!
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/53 Blender
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/53 Blender