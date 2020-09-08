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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi
  • Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi

Ngừng sản xuất

Daily CollectionMáy xay

HR2104/03

2.8

| (8) Đánh giá

Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi

Máy xay Daily Collection này của Philips là sự kết hợp của động cơ 400 W, cối 1,5 lít và lưỡi cắt răng cưa 5 cánh, tạo ra kết quả hoàn hảo cho món sinh tố trái cây và để chuẩn bị món ăn. Trộn những nguyên liệu khó thật dễ dàng!

Xem tất cả lợi ích

Với lưỡi cắt và công suất mạnh mẽ hơn

Dễ dàng chế biến thức ăn và sinh tố trái cây tươi

  • 400 W

  • Cối nhựa 1,5 lít

  • với bộ lọc, cối nghiền và máy xay thịt

  • Lưỡi cắt răng cưa 5 cánh

Động cơ mạnh 400 W

Động cơ mạnh 400 W

Động cơ 400 W mạnh mẽ để xay và trộn dễ dàng.

Cối nhựa chống vỡ

Cối nhựa 1,5 lít có dung tích hoạt động 1,25 lít, đã được gia cố để kháng vỡ tốt hơn.

Lưỡi cắt răng cưa 5 cánh để xay và trộn hiệu quả

Lưỡi cắt răng cưa 5 cánh để xay và trộn hiệu quả

Lưỡi cắt với thiết kế mới sẽ xay và cắt nguyên liệu hiệu quả, tạo ra món sinh tố trái cây hoàn hảo cho bạn và gia đình.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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2.8

trên 5

8

Đánh giá

08/09/2020

Malaysia

Malaysia

Good quality

Easy to operated. Can blend all types of fruits. Fast blending. Can use to blend hard nuts.

Ưu điểm

Fast blending

Khuyết điểm

The rubber tear easily

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/03 Blender

Date of Use 2018-09-08

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/03 Blender

Date of Use 2018-09-08

14/04/2015

Singapore

Singapore

blender not bad but 5 star blade rubber blend is not tight

when you use the jug is fine but problem come when you use the small cup. when you are covering, the rubber blend can sometimes went out of alignment as is not tight enough. too thin rubber blend .

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/53 Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/53 Blender

26/11/2014

Singapore

Singapore

simple easy to use blender

i went to courts to search for a simpe n affordable blender just for blending chilli, garlic ginger... n saw this adorable looking blender. Just the right size, not too big, not too small...how i wished it came in pink or purple, but the green looks great on my counter too. Everythings worked well for me..this baby is able to puree onions, garlic, ginger but u have to chop food in smaller pieces first b4 putting it in the blender for it to work well. I wish to purchase an extra jar to make smoothies because i do not wish to use the same jar for smoothies or fruit juice.. i dont want to purchase a seperate blender for that as it will take up space.overall a thumbs up for this beautiful blender!

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/53 Blender

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2104/53 Blender

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