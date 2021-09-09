Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Xay sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt và nghiền nhỏ đá viên
Máy xay sinh tố Philips với độ bền và hiệu suất tuyệt vời giúp bạn dễ dàng chế biến các món sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt nhuyễn mịn, cũng như nghiền nhỏ đá viên và gia vị
Công suất 450 W
Dung tích 1,25 L
Lưỡi xay 4 cánh bằng thép không gỉ
Cối nhựa 1,5 lít có dung tích hoạt động 1,25 lít, đã được gia cố để kháng vỡ tốt hơn.
Lưỡi dao bằng thép không gỉ 4 cánh giúp xay và trộn hiệu quả. Lưỡi dao được thiết kế mới sẽ xay và cắt các nguyên liệu mềm và cứng, mang đến món sinh tố và nước xốt nhuyễn mịn cho bạn và gia đình.
1 tốc độ cho khả năng xay mạnh mẽ và chế độ nhồi để nghiền đá.
4.3
trên 5
19
Đánh giá
88%
khuyên dùng sản phẩm này
Vtn198
09/09/2021
Việt Nam
Sản phẩm tốt
Sản phẩm tốt trong tầm giá. Công suất máy lớn. Tuy hoạt động hơi ồn nhưng kết quả mang lại xứng đáng
Ưu điểm
Nhẹ. Chắc chắn
Khuyết điểm
Hơi ồn
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 Máy xay sinh tố
Ngày Sử Dụng 2021-08-09
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 Máy xay sinh tố
Ngày Sử Dụng 2021-08-09
Gift20
15/01/2020
ประเทศไทย
สินค้าราคาคุ้มค่า
วัสดุโถปั่นหนา ราคาไม่แพง เวลาปั่นได้สมูทตี้เนียนอยู่และการใช้งานง่ายมาก
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น
Ngày Sử Dụng 2019-09-14
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น
Ngày Sử Dụng 2019-09-14
tarepakdee
15/01/2020
ประเทศไทย
Nhân viên Philips
คุ้มสุดกับเครื่องปั่นฟิลิปส์
[Employee of philipsglobal] ใช้งานง่ายและสะดวก ปั่นอาหารได้ละเอียด และรวดเร็ว คุณภาพสินค้าคุ้มกับราคา
Ưu điểm
ใช้งานง่าย คุณภาพสินค้าและการใช้งานคุ้มกับราคา
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น
Ngày Sử Dụng 2018-12-14
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น
Ngày Sử Dụng 2018-12-14