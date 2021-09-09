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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender

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Daily CollectionMáy xay sinh tố

HR2051/00

4.3

| (19) Đánh giá | 88% khuyên dùng sản phẩm này

Xay sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt và nghiền nhỏ đá viên

Máy xay sinh tố Philips với độ bền và hiệu suất tuyệt vời giúp bạn dễ dàng chế biến các món sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt nhuyễn mịn, cũng như nghiền nhỏ đá viên và gia vị

Xem tất cả lợi ích

Với công suất 450W và chức năng bảo vệ chống quá nhiệt động cơ

Xay sinh tố bổ dưỡng, làm nước xốt và nghiền nhỏ đá viên

  • Công suất 450 W

  • Dung tích 1,25 L

  • Lưỡi xay 4 cánh bằng thép không gỉ

Cối nhựa chống vỡ

Cối nhựa chống vỡ

Cối nhựa 1,5 lít có dung tích hoạt động 1,25 lít, đã được gia cố để kháng vỡ tốt hơn.

Lưỡi dao bằng thép không gỉ 4 cánh

Lưỡi dao bằng thép không gỉ 4 cánh

Lưỡi dao bằng thép không gỉ 4 cánh giúp xay và trộn hiệu quả. Lưỡi dao được thiết kế mới sẽ xay và cắt các nguyên liệu mềm và cứng, mang đến món sinh tố và nước xốt nhuyễn mịn cho bạn và gia đình.

1 tốc độ & nhồi cho cả nguyên liệu mềm và cứng như đá

1 tốc độ cho khả năng xay mạnh mẽ và chế độ nhồi để nghiền đá.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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4.3

trên 5

19

Đánh giá

88%

khuyên dùng sản phẩm này

2

09/09/2021

Việt Nam

Việt Nam

Sản phẩm tốt

Sản phẩm tốt trong tầm giá. Công suất máy lớn. Tuy hoạt động hơi ồn nhưng kết quả mang lại xứng đáng

Ưu điểm

Nhẹ. Chắc chắn

Khuyết điểm

Hơi ồn

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 Máy xay sinh tố

Ngày Sử Dụng 2021-08-09

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 Máy xay sinh tố

Ngày Sử Dụng 2021-08-09

15/01/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

สินค้าราคาคุ้มค่า

วัสดุโถปั่นหนา ราคาไม่แพง เวลาปั่นได้สมูทตี้เนียนอยู่และการใช้งานง่ายมาก

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น

Ngày Sử Dụng 2019-09-14

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น

Ngày Sử Dụng 2019-09-14

15/01/2020

ประเทศไทย

ประเทศไทย

Nhân viên Philips

คุ้มสุดกับเครื่องปั่นฟิลิปส์

[Employee of philipsglobal] ใช้งานง่ายและสะดวก ปั่นอาหารได้ละเอียด และรวดเร็ว คุณภาพสินค้าคุ้มกับราคา

Ưu điểm

ใช้งานง่าย คุณภาพสินค้าและการใช้งานคุ้มกับราคา

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น

Ngày Sử Dụng 2018-12-14

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR2051/00 เครื่องปั่น

Ngày Sử Dụng 2018-12-14

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