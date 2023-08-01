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  • Xay mịn, không vón cục trong 45 giây* Xay mịn, không vón cục trong 45 giây* Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*

    Dòng 3000 Máy xay công nghệ ProBlend, 450W, 1,9 lít

    HR2041/00

    Overall rating / 5
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    Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*

    Với công suất 450W và lưỡi dao xay sắc bén, máy được thiết kế để cải thiện hiệu suất xay trên tất cả nguyên liệu và thậm chí là nghiền đá. Nguyên liệu được xay nhuyễn mịn một cách nhanh chóng và ít tốn sức.

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    Dòng 3000 Máy xay công nghệ ProBlend, 450W, 1,9 lít

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    Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*

    Hệ thống xay ProBlend độc đáo

    • Hệ thống ProBlend
    • Dung tích tối đa 1,9 lít
    • Dung tích hiệu dụng 1 lít
    • 1 Cài đặt tốc độ + nhồi
    • Cối Nhựa
    Hệ thống ProBlend độc đáo đảm bảo xay nhuyễn mịn

    Hệ thống ProBlend độc đáo đảm bảo xay nhuyễn mịn

    Hệ thống ProBlend độc đáo kết hợp hoàn hảo 3 công nghệ, được thiết kế tùy chỉnh để đảm bảo xay mịn mà không bị vón cục chỉ trong 45 giây*. Động cơ công suất 450W điều khiển luồng trộn để luân chuyển đồng đều tất cả nguyên liệu, trong khi thiết kế lưỡi dao cải tiến có hình dáng đặc biệt để tối đa hóa diện tích cắt. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cối được thiết kế với các đường gân độc đáo để liên tục dẫn nguyên liệu trở lại luồng trộn.

    Nghiền đá thành từng miếng nhỏ chỉ trong 45 giây**

    Nghiền đá thành từng miếng nhỏ chỉ trong 45 giây**

    Sử dụng hệ thống ProBlend cộng với cài đặt Nhồi để nghiền đá viên thành những mảnh nhỏ chỉ trong 45 giây**, phù hợp để làm đồ uống lạnh và sinh tố yêu thích cũng như các món tráng miệng đặc biệt.

    1 tốc độ + các cài đặt Nhồi để bạn lựa chọn

    1 tốc độ + các cài đặt Nhồi để bạn lựa chọn

    Làm nhiều loại đồ uống và cho phép chuẩn bị nguyên liệu nhanh chóng cho bữa ăn yêu thích của bạn với 1 tốc độ và các cài đặt Nhồi để bạn lựa chọn. Máy có thể xay thảo mộc, gia vị và rau củ, nghiền hạt cà phê, thậm chí là nghiền đá để tạo nên món sinh tố lạnh thơm ngon.

    Cối có dung tích lớn phù hợp dùng cho cả gia đình

    Cối có dung tích lớn phù hợp dùng cho cả gia đình

    Với dung tích hiệu dụng 1 lít, máy xay được tối đa 5 ly (dựa trên dung tích ly 200ml).***

    Tải xuống ứng dụng NutriU để có những món ăn ngon, bổ dưỡng cho gia đình

    Tải xuống ứng dụng NutriU để có những món ăn ngon, bổ dưỡng cho gia đình

    Tải xuống và khám phá ứng dụng NutriU với hơn 200 ý tưởng về cách chế biến đồ uống, bữa ăn và đồ ăn nhẹ yêu thích của bạn với sự trợ giúp của máy xay mới. Quá trình nấu ăn lành mạnh trở nên đơn giản, bữa ăn ngon kích thích khẩu vị của cả gia đình. Đó là lý do tại sao ứng dụng NutriU cung cấp nhiều lựa chọn thay thế chế biến lành mạnh cho các món ăn yêu thích của bạn. Từ món tráng miệng sô cô la tốt cho sức khỏe đến bữa ăn chính giàu chất dinh dưỡng, chúng tôi tạo ra các công thức nấu ăn lành mạnh nhưng không ảnh hưởng đến hương vị thơm ngon.

    Cảm biến MTP ngăn ngừa động cơ quá nóng

    Cảm biến MTP ngăn ngừa động cơ quá nóng

    Cảm biến Bảo vệ nhiệt động cơ (MTP) đặc biệt được thiết kế để ngăn ngừa động cơ quá nóng và bảo vệ khỏi tình trạng quá dòng trong quá trình sử dụng.

    Thiết kế công thái học và bền chắc để dễ sử dụng

    Thiết kế công thái học và bền chắc để dễ sử dụng

    Thiết kế đã được xem xét cẩn thận để vừa tiện dụng vừa chắc chắn, đồng thời hiện đại và phong cách, có kích thước phù hợp với mọi loại bếp. Hình dạng cối dễ cầm và núm xoay dễ thao tác.

    Lưỡi dao bằng thép không gỉ bền bỉ

    Lưỡi dao bằng thép không gỉ bền bỉ

    Lưỡi dao bằng thép không gỉ bền bỉ luôn sắc bén và không bị rỉ sét hoặc xỉn màu để sử dụng lâu hơn.

    Chân đế hút không bị rung trong khi sử dụng

    Chân đế hút không bị rung trong khi sử dụng

    Máy xay có chân đế hút để đứng vững và đảm bảo máy không bị rung trong quá trình sử dụng.

    Bảo hành 2 năm

    Bảo hành 2 năm

    Sử dụng an tâm hơn với bảo hành 2 năm.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      Không
      Chức năng
      xay
      Loại sản phẩm
      Máy xay
      Số lượng khẩu phần
      4
      Chân chống trượt
      Giao diện
      Núm xoay
      Chiều dài dây
      0,85 m
      Hộc chứa dây nguồn
      Công nghệ vượt trội
      Hệ thống ProBlend
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không
      Đèn báo nguồn
      Không
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Chỉ báo mức dung tích
      Chất liệu cối
      Nhựa kháng vỡ
      Chất liệu lưỡi cắt
      thép không gỉ
      Số vòng quay mỗi phút (RPM)
      19000
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Lưỡi cắt có thể tháo rời
      Không
      Khả năng nghiền đá
      Khả năng xay các nguyên liệu nóng
      Không
      Sách dạy nấu ăn
      Không
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      Lc = 86dB(A)
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      450
      Điện áp
      230
      Tần số
      50
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tương thích

      Phụ kiện liên quan 1
      Thẻ bảo hành
      Phụ kiện liên quan 2
      Hướng dẫn sử dụng

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Không
      Đèn báo nhiệt độ
      Không
      Tự động dừng lưỡi cắt
      Không
      Khóa trẻ em
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      19,2
      Chiều rộng sản phẩm
      16,6
      Chiều cao sản phẩm
      37,7
      Trọng lượng sản phẩm
      1,47
      Chiều dài gói hàng
      22
      Chiều rộng gói hàng
      25,3
      Chiều cao gói hàng
      34,6
      Trọng lượng gói hàng
      2,13

    • Độ bền

      Vỏ
      > 75% thành phần tái chế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Indonesia

    Badge-D2C

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    • * Đã thử nghiệm ở chế độ MAX (TỐI ĐA) trên nhiều công thức nấu ăn khác nhau
    • **Đã thử nghiệm ở chế độ PULSE (NHỒI), với 8 viên đá (2,5x2,5x2,5cm)
    • *** nếu ly có dung tích 200ml
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