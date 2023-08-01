HR2041/00
Xay mịn, không vón cục trong 45 giây*
Với công suất 450W và lưỡi dao xay sắc bén, máy được thiết kế để cải thiện hiệu suất xay trên tất cả nguyên liệu và thậm chí là nghiền đá. Nguyên liệu được xay nhuyễn mịn một cách nhanh chóng và ít tốn sức.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Hệ thống ProBlend độc đáo kết hợp hoàn hảo 3 công nghệ, được thiết kế tùy chỉnh để đảm bảo xay mịn mà không bị vón cục chỉ trong 45 giây*. Động cơ công suất 450W điều khiển luồng trộn để luân chuyển đồng đều tất cả nguyên liệu, trong khi thiết kế lưỡi dao cải tiến có hình dáng đặc biệt để tối đa hóa diện tích cắt. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, cối được thiết kế với các đường gân độc đáo để liên tục dẫn nguyên liệu trở lại luồng trộn.
Sử dụng hệ thống ProBlend cộng với cài đặt Nhồi để nghiền đá viên thành những mảnh nhỏ chỉ trong 45 giây**, phù hợp để làm đồ uống lạnh và sinh tố yêu thích cũng như các món tráng miệng đặc biệt.
Làm nhiều loại đồ uống và cho phép chuẩn bị nguyên liệu nhanh chóng cho bữa ăn yêu thích của bạn với 1 tốc độ và các cài đặt Nhồi để bạn lựa chọn. Máy có thể xay thảo mộc, gia vị và rau củ, nghiền hạt cà phê, thậm chí là nghiền đá để tạo nên món sinh tố lạnh thơm ngon.
Với dung tích hiệu dụng 1 lít, máy xay được tối đa 5 ly (dựa trên dung tích ly 200ml).***
Tải xuống và khám phá ứng dụng NutriU với hơn 200 ý tưởng về cách chế biến đồ uống, bữa ăn và đồ ăn nhẹ yêu thích của bạn với sự trợ giúp của máy xay mới. Quá trình nấu ăn lành mạnh trở nên đơn giản, bữa ăn ngon kích thích khẩu vị của cả gia đình. Đó là lý do tại sao ứng dụng NutriU cung cấp nhiều lựa chọn thay thế chế biến lành mạnh cho các món ăn yêu thích của bạn. Từ món tráng miệng sô cô la tốt cho sức khỏe đến bữa ăn chính giàu chất dinh dưỡng, chúng tôi tạo ra các công thức nấu ăn lành mạnh nhưng không ảnh hưởng đến hương vị thơm ngon.
Cảm biến Bảo vệ nhiệt động cơ (MTP) đặc biệt được thiết kế để ngăn ngừa động cơ quá nóng và bảo vệ khỏi tình trạng quá dòng trong quá trình sử dụng.
Thiết kế đã được xem xét cẩn thận để vừa tiện dụng vừa chắc chắn, đồng thời hiện đại và phong cách, có kích thước phù hợp với mọi loại bếp. Hình dạng cối dễ cầm và núm xoay dễ thao tác.
Lưỡi dao bằng thép không gỉ bền bỉ luôn sắc bén và không bị rỉ sét hoặc xỉn màu để sử dụng lâu hơn.
Máy xay có chân đế hút để đứng vững và đảm bảo máy không bị rung trong quá trình sử dụng.
Sử dụng an tâm hơn với bảo hành 2 năm.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tương thích
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Độ bền
Quốc gia xuất xứ
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