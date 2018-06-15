Chỉ cần đổ nước vào để làm sạch trước nhanh chóng

Chức năng làm sạch trước độc đáo của Philips cho phép bạn nhanh chóng rửa sạch máy ép giữa các lần ép hoặc sau khi ép. Khi đổ nước vào ống ép nguyên liệu, bạn có thể tạo ra một vòi phun nước để rửa sạch bã ép.