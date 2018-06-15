Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HR1916/70
Dễ dàng chế biến nước ép ngon miệng
Máy ép trái cây này ép được nhiều nước ép hơn từ hoa quả và rau. Dễ làm sạch hơn bao giờ hết nhờ có công nghệ QuickClean, lưới lọc sạch nhanh được cải tiến và ngăn chứa bã tích hợp.
QuickClean (Làm sạch nhanh)
900 W
Ống tiếp nguyên liệu cỡ XXL
Nhờ lưới lọc được đánh bóng, bạn dễ dàng vệ sinh bã ép chỉ bằng miếng bọt biển lau bếp.
Chức năng làm sạch trước độc đáo của Philips cho phép bạn nhanh chóng rửa sạch máy ép giữa các lần ép hoặc sau khi ép. Khi đổ nước vào ống ép nguyên liệu, bạn có thể tạo ra một vòi phun nước để rửa sạch bã ép.
Với thiết kế hình tròn, không có ngóc ngách, bã ép sẽ dễ dàng được thu gom vào ngăn chứa bã ép.
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