Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer HR1916/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Juicer HR1916/70
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Juicer
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Juicer
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Juicer

Ngừng sản xuất

Avance CollectionMáy ép trái cây

HR1916/70

1 giải thưởng

Dễ dàng chế biến nước ép ngon miệng

Máy ép trái cây này ép được nhiều nước ép hơn từ hoa quả và rau. Dễ làm sạch hơn bao giờ hết nhờ có công nghệ QuickClean, lưới lọc sạch nhanh được cải tiến và ngăn chứa bã tích hợp.

Xem tất cả lợi ích

Làm sạch nhanh (QuickClean) trong 1 phút

Dễ dàng chế biến nước ép ngon miệng

  • QuickClean (Làm sạch nhanh)

  • 900 W

  • Ống tiếp nguyên liệu cỡ XXL

Lưới lọc dễ vệ sinh

Lưới lọc dễ vệ sinh

Nhờ lưới lọc được đánh bóng, bạn dễ dàng vệ sinh bã ép chỉ bằng miếng bọt biển lau bếp.

Chỉ cần đổ nước vào để làm sạch trước nhanh chóng

Chỉ cần đổ nước vào để làm sạch trước nhanh chóng

Chức năng làm sạch trước độc đáo của Philips cho phép bạn nhanh chóng rửa sạch máy ép giữa các lần ép hoặc sau khi ép. Khi đổ nước vào ống ép nguyên liệu, bạn có thể tạo ra một vòi phun nước để rửa sạch bã ép.

Bã ép sẽ dễ dàng được thu gom vào ngăn chứa bã ép

Bã ép sẽ dễ dàng được thu gom vào ngăn chứa bã ép

Với thiết kế hình tròn, không có ngóc ngách, bã ép sẽ dễ dàng được thu gom vào ngăn chứa bã ép.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Chứng nhận sản phẩm

  • Hình ảnh của VRS_AWARD-612372

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận thông tin tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình khuyến mãi của Philips dựa trên sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe