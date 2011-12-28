Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà
Với máy ép trái cây HR1823/70 của Philips, bạn có thể dễ dàng chế biến nước ép trái cây tươi thơm ngon. Nhờ vào ống ép nguyên liệu hình tròn, bạn không cần phải cắt nhỏ nguyên liệu trước. Và do thiết kế nhỏ gọn, bạn rất dễ dàng bảo quản máy.
220 W
1 tốc độ
Trắng/xanh da trời
Ống tròn để dễ dàng nạp vào nguyên liệu.
Bộ vi lọc lưới để tạo ra nhiều nước ép hơn.
4.3
trên 5
4
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
JulzenTorrijos
28/12/2011
Singapore
GOOD PRODUCT! :)
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer
hsiu_wanglim
26/05/2012
Singapore
product received in order. works well.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer
DianaYeo
05/05/2012
Singapore
GOOD
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer