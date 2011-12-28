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Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

  • Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà
  • Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà
  • Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà
  • Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà

Ngừng sản xuất

Daily CollectionMáy ép trái cây

HR1823/70

4.3

| (4) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà

Với máy ép trái cây HR1823/70 của Philips, bạn có thể dễ dàng chế biến nước ép trái cây tươi thơm ngon. Nhờ vào ống ép nguyên liệu hình tròn, bạn không cần phải cắt nhỏ nguyên liệu trước. Và do thiết kế nhỏ gọn, bạn rất dễ dàng bảo quản máy.

Xem tất cả lợi ích

Máy ép trái cây: Dễ sử dụng. Dễ bảo quản.

Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà

  • 220 W

  • 1 tốc độ

  • Trắng/xanh da trời

Ống tròn để dễ dàng nạp vào nguyên liệu

Ống tròn để dễ dàng nạp vào nguyên liệu

Ống tròn để dễ dàng nạp vào nguyên liệu.

Bộ lọc vi lưới để tạo ra nhiều nước ép hơn

Bộ lọc vi lưới để tạo ra nhiều nước ép hơn

Bộ vi lọc lưới để tạo ra nhiều nước ép hơn.

Kiểu dáng gọn nhẹ

Kiểu dáng gọn nhẹ

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.3

trên 5

4

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2
1

28/12/2011

Singapore

Singapore

GOOD PRODUCT! :)

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer

26/05/2012

Singapore

Singapore

product received in order. works well.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer

05/05/2012

Singapore

Singapore

GOOD

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HR1823/70 Juicer

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