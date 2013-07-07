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  • Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà

    Daily Collection Máy ép trái cây

    HR1811/71

    Overall rating / 5
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    Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà

    Với chiếc máy này, bạn có thể dễ dàng chế biến nước ép trái cây thơm ngon. Và nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, việc bảo quản trở nên dễ dàng hơn.

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    Daily Collection Máy ép trái cây

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    Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà

    Gọn nhẹ tiện bảo quản

    • 300 W
    • 0,5 L
    Mọi bộ phận có thể rửa với máy rửa chén

    Mọi bộ phận có thể rửa với máy rửa chén

    Tất cả các bộ phận tháo rời được có thể làm sạch trong máy rửa chén.

    Máy ép trái cây 300 W với 2 tốc độ

    Máy ép trái cây 300 W với 2 tốc độ

    Máy ép trái cây 300 W với 2 tốc độ dành cho các loại trái cây mềm và cứng.

    Thiết kế nhỏ gọn giúp giảm thiểu không gian cất giữ

    Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy ép trái cây đặt vừa vặn trên quầy bếp. Nếu bạn cần cất giữ, nó chỉ chiếm một không gian rất nhỏ.

    Ép liên tục sử dụng ngăn chứa bã ép 500 ml có thể tháo rời

    Ép liên tục sử dụng ngăn chứa bã ép 500 ml có thể tháo rời.

    Thưởng thức nước ép trái cây bổ dưỡng và ngon miệng làm tại nhà

    Lưới lọc vi kim loại trong máy ép cho phép bạn thưởng thức món nước ép trái cây làm tại nhà ngon miệng và có lợi cho sức khỏe.

    Thông số kỹ thuật

    • Các thông số kỹ thuật

      Màu
      Trắng sáng có ánh tím
      Chất liệu vỏ máy và kẹp
      PP

    • Kích thước

      Kích thước hộp (RxCxS)
      232x330x470
      Khối lượng sản phẩm
      2.48  kg
      Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói
      3.59  kg

    • Dễ vệ sinh

      Phụ kiện rửa được với máy rửa chén

    • Thông số kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,2  m
      Nguồn
      300  W
      Điện áp
      220-240  V
      Tần số
      50/60  Hz
      Ngăn chứa bã ép
      500  l

    • Thông số chung

      Hộc chứa dây nguồn
      Cài đặt tốc độ
      2
      Kẹp an toàn
      Chân đế hút

    Badge-D2C

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