HR1811/71
Dễ dàng làm nước ép ngay tại nhà
Với chiếc máy này, bạn có thể dễ dàng chế biến nước ép trái cây thơm ngon. Và nhờ vào thiết kế nhỏ gọn, việc bảo quản trở nên dễ dàng hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tất cả các bộ phận tháo rời được có thể làm sạch trong máy rửa chén.
Máy ép trái cây 300 W với 2 tốc độ dành cho các loại trái cây mềm và cứng.
Nhờ thiết kế nhỏ gọn, máy ép trái cây đặt vừa vặn trên quầy bếp. Nếu bạn cần cất giữ, nó chỉ chiếm một không gian rất nhỏ.
Ép liên tục sử dụng ngăn chứa bã ép 500 ml có thể tháo rời.
Lưới lọc vi kim loại trong máy ép cho phép bạn thưởng thức món nước ép trái cây làm tại nhà ngon miệng và có lợi cho sức khỏe.
Các thông số kỹ thuật
Kích thước
Dễ vệ sinh
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
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