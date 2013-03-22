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  • Dễ dàng chế biến món ăn tươi ngon Dễ dàng chế biến món ăn tươi ngon Dễ dàng chế biến món ăn tươi ngon

    Daily Collection Máy xay thịt

    HR1393/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Dễ dàng chế biến món ăn tươi ngon

    Trợ thủ đắc lực của bạn trong nhà bếp. Máy có thể xay cắt mọi thứ mà bạn muốn - rau, gia vị, đậu phộng ... chỉ trong vài giây. Nhờ kích cỡ nhỏ gọn và thao tác ấn xuống, xay cắt thức ăn chưa bao giờ dễ dàng như vậy.

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    Daily Collection Máy xay thịt

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    Dễ dàng chế biến món ăn tươi ngon

    Xay cắt hoàn hảo hành tươi, rau thơm, đậu phộng và nhiều thực phẩm khác

    • Cối nhựa
    • 0,7 L
    • Tô nhựa
    • 2 lưỡi cắt
    Tô lớn 0,7L

    Tô lớn 0,7L

    Cối lớn 0,7 lít với dung tích 0,5 lít có thể sử dụng được.

    Vận hành dễ dàng bằng cách ấn xuống

    Vận hành dễ dàng bằng cách ấn xuống

    Vận hành dễ dàng bằng một nút ấn xuống đơn giản.

    Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén

    Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén

    Tất cả phụ kiện có thể rửa với máy rửa chén, giúp bạn dễ dàng vệ sinh máy

    Động cơ 450W mạnh mẽ

    Động cơ 450W mạnh mẽ

    Lưỡi cắt thép không gỉ luôn duy trì độ sắc

    Lưỡi cắt thép không gỉ luôn duy trì độ sắc

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Ánh kim
      Các cài đặt được lập trình sẵn
      Không áp dụng
      Chức năng
      Bổ xẻ
      Loại sản phẩm
      Máy cắt
      Chứng nhận
      NA
      Dung tích của ngăn
      NA
      Dung tích của ngăn chứa nước
      NA
      Số lượng khẩu phần
      2
      Chân chống trượt
      Không
      Giao diện
      Thao tác dễ dàng bằng một nút ấn xuống đơn giản
      Chiều dài dây
      1
      Hộc chứa dây nguồn
      Không áp dụng
      Chức năng giữ ấm
      Không áp dụng
      Bộ hẹn giờ
      Không áp dụng
      Công nghệ vượt trội
      Không áp dụng
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Không áp dụng
      Đèn báo nguồn
      Không áp dụng
      Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
      Không áp dụng
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Nhiệt độ tối thiểu
      Không áp dụng
      Nhiệt độ tối đa
      Không áp dụng
      Chỉ báo mức dung tích
      Van xả áp suất
      Không áp dụng
      Chất liệu cối
      Nhựa kháng vỡ
      Chất liệu lưỡi dao
      Thép không gỉ
      Số vòng quay mỗi phút (RPM)
      22000
      Không chứa BPA
      Chức năng nhồi
      Lưỡi dao có thể tháo rời
      Khả năng nghiền đá
      Không
      Khả năng xay các nguyên liệu nóng
      Không
      Sách dạy nấu ăn
      Không
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      LC – 85 dB(A)
      Mức ồn (chế độ tối đa)
      Không áp dụng
      Mức ồn (chế độ ngủ)
      Không áp dụng
      Kết nối Internet
      Không
      Tương thích với nhà thông minh
      Không
      Phạm vi Wi-Fi
      Không
      Bảo hành
      2
      Thời gian làm nóng
      Không áp dụng
      Tương thích với thực phẩm khô
      Không áp dụng
      Chức năng tự làm sạch
      Không áp dụng
      Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      450W
      Điện áp
      230V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không
      Xếp hạng hiệu quả năng lượng
      Không áp dụng

    • Tương thích

      Phụ kiện đi kèm 1
      Sách hướng dẫn DFU
      Phụ kiện đi kèm 2
      Tờ rơi WEEE
      Phụ kiện đi kèm 3
      Phiếu bảo hành
      Phụ kiện liên quan 1
      Không áp dụng
      Phụ kiện liên quan 2
      Không áp dụng
      Phụ kiện liên quan 3
      Không áp dụng

    • Tính năng an toàn

      Chứng nhận an toàn
      Tự động ngắt
      Không áp dụng
      Đèn báo nhiệt độ
      Không áp dụng
      Tự động dừng lưỡi dao
      Khóa trẻ em
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      12
      Chiều rộng sản phẩm
      12
      Chiều cao sản phẩm
      21,4
      Trọng lượng sản phẩm
      0,958
      Chiều dài gói hàng
      12,7
      Chiều rộng gói hàng
      12,7
      Chiều cao gói hàng
      24,8
      Trọng lượng gói hàng
      1,108

    • Độ bền

      Vỏ
      > 75% thành phần tái chế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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