Daily Collection Máy xay thịt
Dễ dàng chế biến món ăn tươi ngon
Trợ thủ đắc lực của bạn trong nhà bếp. Máy có thể xay cắt mọi thứ mà bạn muốn - rau, gia vị, đậu phộng ... chỉ trong vài giây. Nhờ kích cỡ nhỏ gọn và thao tác ấn xuống, xay cắt thức ăn chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Daily Collection Máy xay thịt
Dễ dàng chế biến món ăn tươi ngon Xay cắt hoàn hảo hành tươi, rau thơm, đậu phộng và nhiều thực phẩm khác Cối nhựa 0,7 L Tô nhựa 2 lưỡi cắt Tô lớn 0,7L
Cối lớn 0,7 lít với dung tích 0,5 lít có thể sử dụng được.
Vận hành dễ dàng bằng cách ấn xuống
Vận hành dễ dàng bằng một nút ấn xuống đơn giản.
Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
Tất cả phụ kiện có thể rửa với máy rửa chén, giúp bạn dễ dàng vệ sinh máy
Lưỡi cắt thép không gỉ luôn duy trì độ sắc
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Hiển thị tất cả tính năng sản phẩm Thu gọn tính năng sản phẩm Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Vật liệu chính
Nhựa Vật liệu phụ
Ánh kim Các cài đặt được lập trình sẵn
Không áp dụng Chức năng
Bổ xẻ Loại sản phẩm
Máy cắt Chứng nhận
NA Dung tích của ngăn
NA Dung tích của ngăn chứa nước
NA Số lượng khẩu phần
2 Chân chống trượt
Không Giao diện
Thao tác dễ dàng bằng một nút ấn xuống đơn giản Chiều dài dây
1 Hộc chứa dây nguồn
Không áp dụng Chức năng giữ ấm
Không áp dụng Bộ hẹn giờ
Không áp dụng Công nghệ vượt trội
Không áp dụng Công tắc bật/tắt tích hợp
Có Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
Không áp dụng Đèn báo nguồn
Không áp dụng Tay nắm làm bằng chất liệu chống nóng
Không áp dụng Các bộ phận dùng với máy rửa chén
Có Nhiệt độ tối thiểu
Không áp dụng Nhiệt độ tối đa
Không áp dụng Chỉ báo mức dung tích
Có Van xả áp suất
Không áp dụng Chất liệu cối
Nhựa kháng vỡ Chất liệu lưỡi dao
Thép không gỉ Số vòng quay mỗi phút (RPM)
22000 Không chứa BPA
Có Chức năng nhồi
Có Lưỡi dao có thể tháo rời
Có Khả năng nghiền đá
Không Khả năng xay các nguyên liệu nóng
Không Sách dạy nấu ăn
Không Mức ồn (tiêu chuẩn)
LC – 85 dB(A) Mức ồn (chế độ tối đa)
Không áp dụng Mức ồn (chế độ ngủ)
Không áp dụng Kết nối Internet
Không Tương thích với nhà thông minh
Không Phạm vi Wi-Fi
Không Bảo hành
2 Thời gian làm nóng
Không áp dụng Tương thích với thực phẩm khô
Không áp dụng Chức năng tự làm sạch
Không áp dụng Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu
Có
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
450W Điện áp
230V Tần số
50 Hz Số lượng trong gói
1 Sản phẩm pin
Không Xếp hạng hiệu quả năng lượng
Không áp dụng
Tương thích
Phụ kiện đi kèm 1
Sách hướng dẫn DFU Phụ kiện đi kèm 2
Tờ rơi WEEE Phụ kiện đi kèm 3
Phiếu bảo hành Phụ kiện liên quan 1
Không áp dụng Phụ kiện liên quan 2
Không áp dụng Phụ kiện liên quan 3
Không áp dụng
Tính năng an toàn
Chứng nhận an toàn
Có Tự động ngắt
Không áp dụng Đèn báo nhiệt độ
Không áp dụng Tự động dừng lưỡi dao
Có Khóa trẻ em
Không
Khối lượng và kích thước
Chiều dài sản phẩm
12 Chiều rộng sản phẩm
12 Chiều cao sản phẩm
21,4 Trọng lượng sản phẩm
0,958 Chiều dài gói hàng
12,7 Chiều rộng gói hàng
12,7 Chiều cao gói hàng
24,8 Trọng lượng gói hàng
1,108
Độ bền
Vỏ
> 75% thành phần tái chế
Quốc gia xuất xứ
Sản xuất tại
Trung Quốc
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