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Ngừng sản xuất

Máy tạo kiểu tóc đa năng

HP8698/00

4

| (1) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Sáng tạo nhanh, chăm sóc liên tục

Máy tạo kiểu tóc đa năng của Philips mang lại cho bạn khả năng linh hoạt để tạo kiểu tóc mới nhất trong mọi hoàn cảnh mà vẫn chăm sóc tóc của bạn.

Xem tất cả lợi ích

Sáng tạo nhanh, chăm sóc liên tục

  • 6 phụ kiện tạo kiểu tóc

  • Nhiệt độ 190°C

  • Lớp phủ bằng gốm

  • Tự động ngắt điện

Ống kẹp và bàn chải tóc 16 mm; các tấm ép tóc thẳng và uốn bồng; 2 kẹp tóc

Ống kẹp và bàn chải tóc 16 mm; các tấm ép tóc thẳng và uốn bồng; 2 kẹp tóc

Máy tạo kiểu tóc đa năng của Philips có: kẹp uốn tóc 16 mm cho tóc xoăn; ống bọc bàn chải tóc cho kẹp 16 mm để tạo các kiểu tóc dày hơn; uốn tóc bồng với các tấm uốn tóc bồng và ép thẳng chuyển đổi 2 trong 1; hai kẹp tóc giúp dễ dàng tạo kiểu.

Lớp phủ gốm trên mọi phụ kiện làm nóng

Lớp phủ gốm trên mọi phụ kiện làm nóng

Lớp phủ gốm chăm sóc tóc bạn tốt hơn.

Nhiệt độ tạo kiểu 190°C để có kết quả bền lâu

Nhiệt độ tạo kiểu 190°C để có kết quả bền lâu

Nhiệt độ tạo kiểu 190°C đảm bảo kết quả bền lâu đồng thời giúp giảm nguy cơ hư hại tóc.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.0

trên 5

1

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

5
3
2
1

05/02/2019

Indonesia

Indonesia

Happy with product

Happy with product styling, lightness ease of use giving a perfect trim

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HP8698/00 Multi-Styler

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho HP8698/00 Multi-Styler

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