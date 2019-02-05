Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Sáng tạo nhanh, chăm sóc liên tục
Máy tạo kiểu tóc đa năng của Philips mang lại cho bạn khả năng linh hoạt để tạo kiểu tóc mới nhất trong mọi hoàn cảnh mà vẫn chăm sóc tóc của bạn.
6 phụ kiện tạo kiểu tóc
Nhiệt độ 190°C
Lớp phủ bằng gốm
Tự động ngắt điện
Máy tạo kiểu tóc đa năng của Philips có: kẹp uốn tóc 16 mm cho tóc xoăn; ống bọc bàn chải tóc cho kẹp 16 mm để tạo các kiểu tóc dày hơn; uốn tóc bồng với các tấm uốn tóc bồng và ép thẳng chuyển đổi 2 trong 1; hai kẹp tóc giúp dễ dàng tạo kiểu.
Lớp phủ gốm chăm sóc tóc bạn tốt hơn.
Nhiệt độ tạo kiểu 190°C đảm bảo kết quả bền lâu đồng thời giúp giảm nguy cơ hư hại tóc.
4.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Rover
05/02/2019
Indonesia
Happy with product
Happy with product styling, lightness ease of use giving a perfect trim
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HP8698/00 Multi-Styler
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho HP8698/00 Multi-Styler