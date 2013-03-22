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  • Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect

    DryCare Advanced Máy sấy tóc

    HP8233/00

    Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect

    Bảo vệ tóc của bạn trong khi sấy khô nhanh. Máy sấy tóc này có nhiều cài đặt tốc độ và nhiệt độ. Các tính năng gồm có ThermoProtect để sấy khô nhanh ở nhiệt độ chăm sóc ổn định, Chăm sóc Ion & TurboBoost.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.129.000 đ

    DryCare Advanced Máy sấy tóc

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    Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect

    với đầu tán khí mát xa & đầu sấy tạo kiểu 11 mm.

    • ThermoProtect Ionic
    • 2200 W
    • Chăm sóc ion
    • Đầu tán khí mát xa
    Thiết kế tao nhã, dành cho phái nữ nhấn mạnh hiệu suất và chất lượng

    Thiết kế tao nhã, dành cho phái nữ nhấn mạnh hiệu suất và chất lượng

    Máy sấy tóc có thiết kế hiện đại, tinh xảo. Đường viền mềm mại, nhẹ nhàng và thân máy thuôn dài thể hiện sự nữ tính, đồng thời các chi tiết sắc xảo và vật liệu chất lượng cao là bằng chứng cho sự ưu việt của sản phẩm.

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

    Cài đặt nhiệt độ ThermoProtect

    Nhiệt độ ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu và tăng cường bảo vệ tóc không bị quá nóng. Với luồng khí mạnh đồng đều, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất mà vẫn chăm sóc tốt cho tóc.

    Máy sấy tóc công suất chuyên nghiệp 2200 W giúp tạo kiểu tóc hoàn hảo

    Máy sấy tóc công suất chuyên nghiệp 2200 W giúp tạo kiểu tóc hoàn hảo

    Máy sấy tóc chuyên nghiệp 2200 W này tạo ra luồng khí mạnh. Sự kết hợp của công suất và tốc độ giúp cho việc sấy và tạo kiểu tóc nhanh hơn và dễ dàng hơn.

    Điều tiết ion cho mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối

    Điều tiết ion cho mái tóc bóng mượt, không bị xoăn rối

    Chăm sóc mái tóc của bạn với tính năng điều tiết ion. Những ion âm loại bỏ hiện tượng tĩnh điện, chăm sóc tóc và ép phẳng các biểu bì tóc để làm tăng vẻ bóng mượt của tóc. Kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.

    Điều khiển toàn phần với 6 mức cài đặt tốc độ linh hoạt

    Điều khiển toàn phần với 6 mức cài đặt tốc độ linh hoạt

    Có thể điều chỉnh dễ dàng tốc độ và nhiệt độ cần thiết để tạo ra kiểu tóc hoàn hảo. Sáu cài đặt khác nhau đảm bảo khả năng điều khiển trọn vẹn giúp tạo kiểu chính xác và theo ý muốn.

    Đầu tạo kiểu siêu hẹp 11mm để tạo kiểu chính xác

    Đầu tạo kiểu siêu hẹp 11mm để tạo kiểu chính xác

    Đầu tạo kiểu siêu hẹp tập trung luồng khí qua khe hẹp 11mm để tạo kiểu chính xác trên những vùng tóc nhất định. Tính năng tuyệt vời để chỉnh sửa hoặc tạo kiểu tóc riêng của bạn.

    Chức năng tăng cường để sấy tóc nhanh hơn

    Chức năng tăng cường để sấy tóc nhanh hơn

    Chức năng tăng cường luồng khí để sấy khô tóc nhanh hơn nữa.

    Tạo độ dày tối đa & làm xoăn tóc trong khi mát xa nhẹ nhàng da đầu

    Tạo độ dày tối đa & làm xoăn tóc trong khi mát xa nhẹ nhàng da đầu

    Đầu tán khí mát xa có thiết kế không đối xứng độc đáo, viền theo đầu, giúp sử dụng dễ dàng hơn và trực quan hơn. Đầu tán khí dàn trải luồng khí qua tóc, giúp sấy tóc khỏe mạnh hơn, tăng độ dày và giảm xoăn rối đồng thời xoa bóp kích thích da đầu và cải thiện sức sống của tóc. Để có kết quả tốt nhất, hãy giữ chặt vùng chỏm tóc và chân tóc và để các kẹp có bề mặt xoa bóp của đầu tán khí làm dày tóc, uốn xoăn và bồng.

    Sấy mát để cố định kiểu tóc của bạn

    Sấy mát để cố định kiểu tóc của bạn

    Là tính năng cần có đối với người tạo kiểu tóc chuyên nghiệp, nút CoolShot cung cấp luồng khí lạnh rất mạnh. Tính năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để hoàn thiện và cố định kiểu tóc.

    Dây điện nguồn 1,8m

    Dây điện nguồn 1,8m

    Sử dụng thuận tiện nhờ vào dây điện dài 1,8m.

    Móc treo tiện lưu trữ

    Móc treo tiện lưu trữ

    Móc cao su tại phần đế của tay cầm cung cấp một lựa chọn lưu trữ khác, đặc biệt thuận tiện khi sử dụng tại nhà hoặc tại khách sạn.

    Bộ lọc hút khí có thể tháo rời giúp vệ sinh máy nhanh và dễ dàng

    Bộ lọc hút khí có thể tháo rời giúp vệ sinh máy nhanh và dễ dàng

    Bộ lọc hút khí có thể tháo rời của máy sấy tóc giúp bạn bảo trì dễ dàng. Chỉ cần bấm tắt để vệ sinh máy. Vệ sinh máy thường xuyên sẽ ngăn được việc tích tụ bụi bẩn và tóc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sấy khô.

    Thông số kỹ thuật

    • Trọng lượng & kích thước

      Kích thước hộp A
      • Chiều dài = 63 cm
      • Chiều rộng = 35 cm
      • Chiều cao = 25 cm
      Trọng lượng hộp A
      6,3kg
      Kích thước sản phẩm
      • Chiều rộng = 22 cm
      • Chiều cao =31 cm
      • Chiều dài = 10 cm
      Kích thước hộp F
      • Chiều sâu = 11 cm
      • Chiều cao = 23 cm
      • Chiều rộng = 31 cm
      Trọng lượng sản phẩm (không có bao bì)
      0,6 kg
      Trọng lượng hộp F
      1 kg

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,8 m
      Công suất
      2200  W
      Điện áp
      220-240  V
      Màu/hoàn thiện
      Đen bóng & tím gradient
      Tần số
      50-60  Hz
      Công suất
      2200  W
      Động cơ
      Động cơ DC
      Chất liệu vỏ
      PC

    • Đặc điểm

      Lớp phủ bằng gốm
      Thành phần Gốm
      Tay cầm có thể gập lại
      Không
      Đầu tán khí
      Đầu tán khí mát xa làm dày tóc
      Sấy mát
      Điện áp kép
      Không
      Túi du lịch
      Không
      Điều tiết ion
      Móc treo
      Số lượng phụ kiện
      2
      Đầu tập trung khí
      Đầu tạo kiểu siêu hẹp 11mm
      Tăng cường Tuabin

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    Badge-D2C

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