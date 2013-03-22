HP8233/00
Sấy khô nhanh ở nhiệt độ thấp hơn với ThermoProtect
Bảo vệ tóc của bạn trong khi sấy khô nhanh. Máy sấy tóc này có nhiều cài đặt tốc độ và nhiệt độ. Các tính năng gồm có ThermoProtect để sấy khô nhanh ở nhiệt độ chăm sóc ổn định, Chăm sóc Ion & TurboBoost.Xem tất cả lợi ích
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Máy sấy tóc có thiết kế hiện đại, tinh xảo. Đường viền mềm mại, nhẹ nhàng và thân máy thuôn dài thể hiện sự nữ tính, đồng thời các chi tiết sắc xảo và vật liệu chất lượng cao là bằng chứng cho sự ưu việt của sản phẩm.
Nhiệt độ ThermoProtect cung cấp nhiệt độ sấy khô tối ưu và tăng cường bảo vệ tóc không bị quá nóng. Với luồng khí mạnh đồng đều, bạn sẽ có được kết quả tốt nhất mà vẫn chăm sóc tốt cho tóc.
Máy sấy tóc chuyên nghiệp 2200 W này tạo ra luồng khí mạnh. Sự kết hợp của công suất và tốc độ giúp cho việc sấy và tạo kiểu tóc nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Chăm sóc mái tóc của bạn với tính năng điều tiết ion. Những ion âm loại bỏ hiện tượng tĩnh điện, chăm sóc tóc và ép phẳng các biểu bì tóc để làm tăng vẻ bóng mượt của tóc. Kết quả là mái tóc bóng mượt thật đẹp và không bị xoăn rối.
Có thể điều chỉnh dễ dàng tốc độ và nhiệt độ cần thiết để tạo ra kiểu tóc hoàn hảo. Sáu cài đặt khác nhau đảm bảo khả năng điều khiển trọn vẹn giúp tạo kiểu chính xác và theo ý muốn.
Đầu tạo kiểu siêu hẹp tập trung luồng khí qua khe hẹp 11mm để tạo kiểu chính xác trên những vùng tóc nhất định. Tính năng tuyệt vời để chỉnh sửa hoặc tạo kiểu tóc riêng của bạn.
Chức năng tăng cường luồng khí để sấy khô tóc nhanh hơn nữa.
Đầu tán khí mát xa có thiết kế không đối xứng độc đáo, viền theo đầu, giúp sử dụng dễ dàng hơn và trực quan hơn. Đầu tán khí dàn trải luồng khí qua tóc, giúp sấy tóc khỏe mạnh hơn, tăng độ dày và giảm xoăn rối đồng thời xoa bóp kích thích da đầu và cải thiện sức sống của tóc. Để có kết quả tốt nhất, hãy giữ chặt vùng chỏm tóc và chân tóc và để các kẹp có bề mặt xoa bóp của đầu tán khí làm dày tóc, uốn xoăn và bồng.
Là tính năng cần có đối với người tạo kiểu tóc chuyên nghiệp, nút CoolShot cung cấp luồng khí lạnh rất mạnh. Tính năng này được sử dụng sau khi tạo kiểu để hoàn thiện và cố định kiểu tóc.
Sử dụng thuận tiện nhờ vào dây điện dài 1,8m.
Móc cao su tại phần đế của tay cầm cung cấp một lựa chọn lưu trữ khác, đặc biệt thuận tiện khi sử dụng tại nhà hoặc tại khách sạn.
Bộ lọc hút khí có thể tháo rời của máy sấy tóc giúp bạn bảo trì dễ dàng. Chỉ cần bấm tắt để vệ sinh máy. Vệ sinh máy thường xuyên sẽ ngăn được việc tích tụ bụi bẩn và tóc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất sấy khô.
Trọng lượng & kích thước
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
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