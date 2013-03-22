Tạo độ dày tối đa & làm xoăn tóc trong khi mát xa nhẹ nhàng da đầu

Đầu tán khí mát xa có thiết kế không đối xứng độc đáo, viền theo đầu, giúp sử dụng dễ dàng hơn và trực quan hơn. Đầu tán khí dàn trải luồng khí qua tóc, giúp sấy tóc khỏe mạnh hơn, tăng độ dày và giảm xoăn rối đồng thời xoa bóp kích thích da đầu và cải thiện sức sống của tóc. Để có kết quả tốt nhất, hãy giữ chặt vùng chỏm tóc và chân tóc và để các kẹp có bề mặt xoa bóp của đầu tán khí làm dày tóc, uốn xoăn và bồng.