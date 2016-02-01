HP8108/00
Dễ dàng sấy và tạo kiểu tóc
Máy sấy tóc Philips Essential cân bằng hoàn hảo khả năng sấy khô và tạo kiểu tóc. Máy có kích thước gọn nhẹ, có thể dễ dàng sử dụng ngay tại nhà hoặc mang theo khi ra ngoài. Cho bạn một mái tóc đẹp và nhẹ nhàng như ý muốn dù ở bất cứ đâu.Xem tất cả lợi ích
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Máy sấy tóc Philips DryCare 1000W tạo ra luồng khí và công suất sấy tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.
Máy sấy tóc này cung cấp 2 chọn lựa tốc độ/nhiệt độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.
Tay cầm của máy sấy tóc có thể gập lại, giúp bạn dễ dàng cất giữ và mang theo đến bất cứ đâu.
Bộ tập trung sẽ tập trung luồng khí qua khe hở vào những vùng nhất định. Điều này giúp tạo kiểu tóc chính xác và là tính năng tuyệt vời để chỉnh sửa hoặc hoàn thiện một kiểu tóc.
Nhỏ gọn và tiện dụng, chiếc máy sấy tóc này có thiết kế hiện đại tinh tế. Máy nhẹ, dễ sử dụng, đủ nhỏ để dễ dàng cất giữ hầu như ở bất cứ nơi nào.
Bảo hành toàn cầu 2 năm.
Chế độ sấy mát cho phép bạn sấy khô tóc ở nhiệt độ chăm sóc tốt hơn, thích hợp để sấy tóc nhẹ nhàng và giảm nguy cơ hư hại tóc trong những ngày hè nóng bức.
Dây dài 1,5 mét cho sự linh hoạt tối đa.
Đặc điểm kỹ thuật
Đặc điểm
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