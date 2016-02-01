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  • Dễ dàng sấy và tạo kiểu tóc Dễ dàng sấy và tạo kiểu tóc Dễ dàng sấy và tạo kiểu tóc

    DryCare Máy sấy tóc

    HP8108/00

    Dễ dàng sấy và tạo kiểu tóc

    Máy sấy tóc Philips Essential cân bằng hoàn hảo khả năng sấy khô và tạo kiểu tóc. Máy có kích thước gọn nhẹ, có thể dễ dàng sử dụng ngay tại nhà hoặc mang theo khi ra ngoài. Cho bạn một mái tóc đẹp và nhẹ nhàng như ý muốn dù ở bất cứ đâu.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 385.000 đ

    DryCare Máy sấy tóc

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    Dễ dàng sấy và tạo kiểu tóc

    • 1000W
    Công suất 1000W giúp sấy tóc nhẹ nhàng

    Công suất 1000W giúp sấy tóc nhẹ nhàng

    Máy sấy tóc Philips DryCare 1000W tạo ra luồng khí và công suất sấy tối ưu, mang lại mái tóc đẹp hàng ngày.

    2 chế độ cài đặt tốc độ linh hoạt để sấy tóc nhẹ nhàng

    2 chế độ cài đặt tốc độ linh hoạt để sấy tóc nhẹ nhàng

    Máy sấy tóc này cung cấp 2 chọn lựa tốc độ/nhiệt độ để sấy tóc nhanh chóng, dễ dàng và có được kiểu tóc hoàn hảo.

    Tay cầm có thể gập lại để giúp bạn dễ dàng mang theo

    Tay cầm có thể gập lại để giúp bạn dễ dàng mang theo

    Tay cầm của máy sấy tóc có thể gập lại, giúp bạn dễ dàng cất giữ và mang theo đến bất cứ đâu.

    Bộ tập trung khí để tạo ra luồng khí tập trung

    Bộ tập trung khí để tạo ra luồng khí tập trung

    Bộ tập trung sẽ tập trung luồng khí qua khe hở vào những vùng nhất định. Điều này giúp tạo kiểu tóc chính xác và là tính năng tuyệt vời để chỉnh sửa hoặc hoàn thiện một kiểu tóc.

    Kiểu dáng nhỏ gọn dễ dàng sử dụng

    Kiểu dáng nhỏ gọn dễ dàng sử dụng

    Nhỏ gọn và tiện dụng, chiếc máy sấy tóc này có thiết kế hiện đại tinh tế. Máy nhẹ, dễ sử dụng, đủ nhỏ để dễ dàng cất giữ hầu như ở bất cứ nơi nào.

    Bảo hành toàn cầu 2 năm

    Bảo hành toàn cầu 2 năm

    Bảo hành toàn cầu 2 năm.

    Chế độ sấy mát để sấy tóc thật nhẹ nhàng

    Chế độ sấy mát để sấy tóc thật nhẹ nhàng

    Chế độ sấy mát cho phép bạn sấy khô tóc ở nhiệt độ chăm sóc tốt hơn, thích hợp để sấy tóc nhẹ nhàng và giảm nguy cơ hư hại tóc trong những ngày hè nóng bức.

    Dây dài 1,5 mét cho sự linh hoạt tối đa

    Dây dài 1,5 mét cho sự linh hoạt tối đa.

    Thông số kỹ thuật

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,5  m
      Công suất
      1000  W
      Điện áp
      220-240 V
      Động cơ
      Động cơ DC

    • Đặc điểm

      Tay cầm có thể gập lại
      Cài đặt
      2 cài đặt tốc độ
      Đầu tập trung khí
      Kiểu dáng nhỏ gọn

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm

    Badge-D2C

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