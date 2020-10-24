Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Kettle
  • Find your model number - export Philips Viva Collection Kettle HD9357/10
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Kettle
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Kettle
  • Find your model number - export Philips Viva Collection Kettle HD9357/10
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Kettle

Ngừng sản xuất

Viva CollectionBình đun

HD9357/10

5

| (1) Đánh giá

Hiệu suất bền lâu

Với hơn 60 năm kinh nghiệm về sản xuất bình đun, bình đun này của Philips được làm bằng thép không gỉ, an toàn khi đun nấu, đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Sản phẩm được thiết kế với độ bền chắc cao, chịu được tần suất sử dụng nhiều lần theo thời gian.

Xem tất cả lợi ích

Bề mặt thép không gỉ với đèn LED xanh ấn tượng

Hiệu suất bền lâu

  • 2200W

  • 1,7 L

  • Thép không gỉ

  • Bình đun

Đèn báo LED màu xanh dương phát sáng ngay khi bình đun được bật

Đèn báo LED màu xanh dương phát sáng ngay khi bình đun được bật

Bình đun có lắp đèn LED màu xanh dương bên trong, tạo cảm giác dễ chịu và thú vị trong quá trình đun nước.

Chỉ báo mực nước thiết kế trong suốt ở cả hai mặt

Chỉ báo mực nước thiết kế trong suốt ở cả hai mặt

Bạn có thể xem chỉ báo mực nước trên kính trong suốt từ cả hai mặt. Đèn màu xanh dương cho biết khi nào bình đun được bật.

Đế xoay tròn 360° không dây giúp nhấc lên và đặt xuống dễ dàng

Đế xoay tròn 360° không dây giúp nhấc lên và đặt xuống dễ dàng

Đế xoay tròn 360° không dây giúp nhấc lên và đặt xuống dễ dàng.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

5.0

trên 5

1

Đánh giá

4
3
2
1

24/10/2020

Việt Nam

Việt Nam

Hiện đại. Đẹp. Đun nhanh

Tôi rất thích các sp của philips. Cảm giác chắc chắn. Bền bỉ. Và đặc biệt an toàn

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD9357/10 Bình đun

Ngày Sử Dụng 2019-09-24

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD9357/10 Bình đun

Ngày Sử Dụng 2019-09-24

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe