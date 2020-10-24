Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HD9357/10
Hiệu suất bền lâu
Với hơn 60 năm kinh nghiệm về sản xuất bình đun, bình đun này của Philips được làm bằng thép không gỉ, an toàn khi đun nấu, đảm bảo tuổi thọ lâu dài. Sản phẩm được thiết kế với độ bền chắc cao, chịu được tần suất sử dụng nhiều lần theo thời gian.
2200W
1,7 L
Thép không gỉ
Bình đun
Bình đun có lắp đèn LED màu xanh dương bên trong, tạo cảm giác dễ chịu và thú vị trong quá trình đun nước.
Bạn có thể xem chỉ báo mực nước trên kính trong suốt từ cả hai mặt. Đèn màu xanh dương cho biết khi nào bình đun được bật.
Đế xoay tròn 360° không dây giúp nhấc lên và đặt xuống dễ dàng.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
24/10/2020
Việt Nam
Hiện đại. Đẹp. Đun nhanh
Tôi rất thích các sp của philips. Cảm giác chắc chắn. Bền bỉ. Và đặc biệt an toàn
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD9357/10 Bình đun
Ngày Sử Dụng 2019-09-24
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD9357/10 Bình đun
Ngày Sử Dụng 2019-09-24