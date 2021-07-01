HD9339/80
Thiết kế hiện đại, sử dụng bền lâu
Bình đun thủy tinh cỡ lớn 1,7 lít được thiết kế hiện đại với màu sắc trong suốt ấn tượng, đặc biệt kết hợp đèn báo sáng bên trong chân để giúp bạn nhận biết bình đã hoạt động.Xem tất cả lợi ích
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Đế nhiệt phẳng, ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh và dễ dàng làm sạch.
Bộ lọc vi lưới có thể tháo rời nằm trên vòi có tác dụng trong việc giữ lại các hạt cặn vôi siêu nhỏ cỡ 200 micrômét để đảm bảo nước được rót vào cốc là nước sạch.
Hệ thống an toàn đa chiều chống hiện tượng sôi khô, với công tắc tự động tắt khi nước sôi.
Đèn cảm biến trực quan và trang nhã được gắn vào chân đế thủy tinh trong suốt giúp bạn nhận biết bình đun đã hoạt động.
Bạn có thể dễ dàng đọc mức nước bằng chỉ báo nằm ở cả hai bên thân bình đun.
Nắp có thể tháo rời hoàn toàn giúp dễ dàng làm sạch bên trong bình đun.
Dễ dàng rót nước vào bình đun thông qua vòi hoặc bằng cách mở nắp.
Bình đun không dây được đặt trên đế xoay 360°, dễ dàng nhấc lên và lắp lại.
Thiết kế ngăn quấn dây quanh chân đế giúp bạn dễ dàng bảo quản dây điện và cất giữ bình đun trong phòng bếp của bạn.
Các chỉ báo mực nước tiện dụng, bao gồm chỉ báo một cốc, đảm bảo rằng bạn chỉ đun sôi lượng nước cần thiết, tiết kiệm cả năng lượng (một cốc nước 250 ml so với 1 lít) và nước, đồng thời góp phần tạo nên một môi trường tốt hơn.
Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
Tính năng an toàn
Khối lượng và kích thước
Quốc gia xuất xứ
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