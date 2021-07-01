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  • Thiết kế hiện đại, sử dụng bền lâu Thiết kế hiện đại, sử dụng bền lâu Thiết kế hiện đại, sử dụng bền lâu

    Dòng 5000 Bình đun bằng thủy tinh - nhẹ, 1,7 lít

    HD9339/80

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    Thiết kế hiện đại, sử dụng bền lâu

    Bình đun thủy tinh cỡ lớn 1,7 lít được thiết kế hiện đại với màu sắc trong suốt ấn tượng, đặc biệt kết hợp đèn báo sáng bên trong chân để giúp bạn nhận biết bình đã hoạt động.

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    Dòng 5000 Bình đun bằng thủy tinh - nhẹ, 1,7 lít

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    Thiết kế hiện đại, sử dụng bền lâu

    Chất liệu thủy tinh trong suốt bền chắc, kèm đèn cảm ứng

    • Dung tích 1,7 L
    • Nắp có thể tháo rời
    • Đèn báo màu xanh dương
    Đế nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh

    Đế nhiệt phẳng giúp đun sôi nhanh

    Đế nhiệt phẳng, ẩn bằng thép không gỉ bảo đảm đun sôi nhanh và dễ dàng làm sạch.

    Bộ lọc vi lưới giữ lại các hạt cặn vôi siêu nhỏ

    Bộ lọc vi lưới giữ lại các hạt cặn vôi siêu nhỏ

    Bộ lọc vi lưới có thể tháo rời nằm trên vòi có tác dụng trong việc giữ lại các hạt cặn vôi siêu nhỏ cỡ 200 micrômét để đảm bảo nước được rót vào cốc là nước sạch.

    Hệ thống an toàn chống đun sôi khô

    Hệ thống an toàn chống đun sôi khô

    Hệ thống an toàn đa chiều chống hiện tượng sôi khô, với công tắc tự động tắt khi nước sôi.

    Đèn báo màu xanh dương

    Đèn báo màu xanh dương

    Đèn cảm biến trực quan và trang nhã được gắn vào chân đế thủy tinh trong suốt giúp bạn nhận biết bình đun đã hoạt động.

    Chỉ báo mức nước dễ đọc

    Chỉ báo mức nước dễ đọc

    Bạn có thể dễ dàng đọc mức nước bằng chỉ báo nằm ở cả hai bên thân bình đun.

    Nắp có thể tháo rời giúp dễ vệ sinh

    Nắp có thể tháo rời giúp dễ vệ sinh

    Nắp có thể tháo rời hoàn toàn giúp dễ dàng làm sạch bên trong bình đun.

    Dễ dàng châm nước

    Dễ dàng châm nước

    Dễ dàng rót nước vào bình đun thông qua vòi hoặc bằng cách mở nắp.

    Bình đun không dây, đế xoay tròn 360°

    Bình đun không dây, đế xoay tròn 360°

    Bình đun không dây được đặt trên đế xoay 360°, dễ dàng nhấc lên và lắp lại.

    Ngăn quấn dây điện ẩn

    Ngăn quấn dây điện ẩn

    Thiết kế ngăn quấn dây quanh chân đế giúp bạn dễ dàng bảo quản dây điện và cất giữ bình đun trong phòng bếp của bạn.

    Tiết kiệm tới 66% năng lượng với chỉ báo cốc

    Tiết kiệm tới 66% năng lượng với chỉ báo cốc

    Các chỉ báo mực nước tiện dụng, bao gồm chỉ báo một cốc, đảm bảo rằng bạn chỉ đun sôi lượng nước cần thiết, tiết kiệm cả năng lượng (một cốc nước 250 ml so với 1 lít) và nước, đồng thời góp phần tạo nên một môi trường tốt hơn.

    Hệ thống điều khiển Strix

    Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Thủy tinh
      Dung tích của ngăn chứa nước
      1,7 lít
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1850-2200W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50-60Hz
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tính năng an toàn

      Tự động ngắt

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      14,6 cm
      Chiều rộng sản phẩm
      23,3 cm
      Chiều cao sản phẩm
      24,8 cm
      Trọng lượng sản phẩm
      1150g
      Chiều dài gói hàng
      23 cm
      Chiều rộng gói hàng
      23 cm
      Chiều cao gói hàng
      31,2 cm
      Trọng lượng gói hàng
      548,8g

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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