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  • Đun sôi dễ dàng và an toàn Đun sôi dễ dàng và an toàn Đun sôi dễ dàng và an toàn

    Viva Collection Bình đun

    HD9316/03

    Overall rating / 5
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    Đun sôi dễ dàng và an toàn

    Phần thân của bình đun điện Philips mới sử dụng thép không gỉ tiêu chuẩn, phù hợp với thực phẩm, làm nóng nước bằng cách giữ ấm mà không cần đun sôi lại, giúp nước sôi nhanh và bạn không phải bận tâm lo lắng!

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    Viva Collection Bình đun

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    Đun sôi dễ dàng và an toàn

    Bình đun bằng thép không gỉ với chức năng giữ ấm

    • Nắp nhấn lò xo
    • Vỏ máy kép
    • Giữ ấm
    • Nắp nhún lò xo
    Công nghệ PTC giúp làm nóng giữ ấm mà không cần đun sôi lại

    Công nghệ PTC giúp làm nóng giữ ấm mà không cần đun sôi lại

    Nhiệt độ nước được duy trì ở 85±5? mà không đun sôi lại. Thao tác đơn giản với công tắc giữ ấm và đèn báo

    Bộ cuộn dây để tiện bảo quản

    Bộ cuộn dây để tiện bảo quản

    Độ dài dây điện có thể điều chỉnh khi cần để dễ cất giữ

    Thân đứng kiểu cách và lớp hoàn thiện bằng thép không gỉ được đánh bóng

    Thân đứng kiểu cách và lớp hoàn thiện bằng thép không gỉ được đánh bóng

    Khác với bình đun truyền thống, bình đun Philips có thân đứng kiểu cách và lớp hoàn thiện bằng thép không gỉ được đánh bóng

    Kim loại thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304)

    Kim loại thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304)

    Các bộ phận làm bằng kim loại không gỉ dùng được cho thực phẩm (Inox 304 cao cấp) để đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.

    Hệ thống điều khiển Strix

    Hệ thống điều khiển Strix

    Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.

    Nắp lò xo một chạm giúp tránh bị bỏng

    Nắp lò xo một chạm giúp tránh bị bỏng

    Mở và đóng dễ dàng để tránh bị bỏng

    Dễ dàng mở nắp và châm nước

    Dễ dàng mở nắp và châm nước

    Bộ lọc bằng thép không gỉ, có thể tháo rời, dễ vệ sinh

    Bộ lọc làm bằng thép không gỉ, lọc nước hiệu quả. Thiết kế bộ lọc có thể tháo rời, dễ vệ sinh

    Đế xoay tròn 360° không dây giúp cầm dễ dàng hơn

    Dễ cầm

    Thông số kỹ thuật

    • Các thông số kỹ thuật

      Màu
      Bạc ánh kim
      Vật liệu thân chính
      Thép không gỉ

    • Kích thước và trọng lượng

      Kích thước sản phẩm (Dài × Rộng × Cao)
      23,2×15,3×24,8  cm
      Khối lượng sản phẩm
      1,0  kg
      Kích thước đóng gói (Dài × Rộng × Cao)
      18,0×18,0×26,2  cm

    • Thông số kỹ thuật

      Dung tích
      1,7 lít
      Chiều dài dây
      0,75 m
      Tần số định mức
      50  Hz
      Công suất đầu vào định mức
      1800  W

    Badge-D2C

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