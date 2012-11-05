HD9306/03
Đun sôi dễ dàng và an toàn
Phần thân của bình đun điện Philips mới sử dụng thép không gỉ tiêu chuẩn, phù hợp với thực phẩm, giúp nước sôi nhanh và bạn không phải bận tâm lo lắng!Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Độ dài dây điện có thể điều chỉnh khi cần để dễ cất giữ
Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.
Mở và đóng dễ dàng để tránh bị bỏng
Dễ cầm
Thép không gỉ phù hợp với thực phẩm
Các thông số kỹ thuật
Kích thước và trọng lượng
Thông số kỹ thuật
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