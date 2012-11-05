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  • Đun sôi dễ dàng và an toàn Đun sôi dễ dàng và an toàn Đun sôi dễ dàng và an toàn

    Daily Collection Bình đun

    HD9306/03

    Overall rating / 5
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    Đun sôi dễ dàng và an toàn

    Phần thân của bình đun điện Philips mới sử dụng thép không gỉ tiêu chuẩn, phù hợp với thực phẩm, giúp nước sôi nhanh và bạn không phải bận tâm lo lắng!

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    Daily Collection Bình đun

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    Đun sôi dễ dàng và an toàn

    Bình đun bằng thép không gỉ phù hợp với thực phẩm

    • Cột hiển thị mức nước
    • Thép không gỉ an toàn với thực phẩm
    • Thép không gỉ phù hợp với thực phẩm
    • Nắp có bản lề
    Bộ cuộn dây để tiện bảo quản

    Bộ cuộn dây để tiện bảo quản

    Độ dài dây điện có thể điều chỉnh khi cần để dễ cất giữ

    Hệ thống điều khiển Strix

    Hệ thống điều khiển Strix

    Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.

    Nắp lò xo một chạm giúp tránh bị bỏng

    Nắp lò xo một chạm giúp tránh bị bỏng

    Mở và đóng dễ dàng để tránh bị bỏng

    Đế xoay tròn 360° không dây giúp cầm dễ dàng hơn

    Đế xoay tròn 360° không dây giúp cầm dễ dàng hơn

    Dễ cầm

    Dễ dàng mở nắp và châm nước

    Dễ dàng mở nắp và châm nước

    Đun sôi an toàn với nắp trong và thân SUS304 phù hợp với thực phẩm

    Thép không gỉ phù hợp với thực phẩm

    Thông số kỹ thuật

    • Các thông số kỹ thuật

      Màu
      Bạc ánh kim
      Vật liệu thân chính
      Thép không gỉ - Đen

    • Kích thước và trọng lượng

      Kích thước sản phẩm (Dài × Rộng × Cao)
      220 x 160 x 216  cm
      Khối lượng sản phẩm
      0,8  kg
      Kích thước đóng gói (Dài × Rộng × Cao)
      18,7x18,7x23,1  cm

    • Thông số kỹ thuật

      Dung tích
      1,5 L
      Chiều dài dây
      0,75 m
      Tần số định mức
      50  Hz
      Công suất đầu vào định mức
      1800  W

    Badge-D2C

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