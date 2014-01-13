Daily Collection Bình đun nước
Đun sôi dễ dàng và an toàn
Phần thân của bình đun điện Philips sử dụng thép không gỉ chất lượng cao, an toàn với thực phẩm, giúp nước sôi nhanh trong nháy mắt!
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Daily Collection Bình đun nước
Đun sôi dễ dàng và an toàn Thép không gỉ, thích hợp cho thực phẩm Thép không gỉ, an toàn với thực phẩm 1800 W Thép không gỉ, thích hợp cho thực phẩm Bộ cuộn dây để tiện bảo quản
Độ dài dây điện có thể điều chỉnh khi cần để dễ cất giữ
Nắp mở rộng giúp châm nước và làm sạch dễ dàng
Dễ châm nước và dễ rửa
Đế xoay tròn 360° không dây giúp cầm dễ dàng hơn
Dễ cầm
Dễ dàng mở nắp và châm nước Hệ thống điều khiển Strix
Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.
Kim loại thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304)
Các bộ phận kim loại bằng thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304) để đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.
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Thông số chung
Vật liệu chính
Ánh kim Dung tích của ngăn chứa nước
1,2 lít Bảo hành
2 năm
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
1800 W Điện áp
220-240 V Tần số
50-60Hz Số lượng trong gói
1 Sản phẩm pin
Không
Tính năng an toàn
Tự động ngắt
Có
Khối lượng và kích thước
Chiều dài sản phẩm
16cm Chiều rộng sản phẩm
22cm Chiều cao sản phẩm
19cm Trọng lượng sản phẩm
800g Chiều dài gói hàng
18cm Chiều rộng gói hàng
18cm Chiều cao gói hàng
20,9cm Trọng lượng gói hàng
256,5g
Quốc gia xuất xứ
Sản xuất tại
Trung Quốc
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