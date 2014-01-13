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  • Đun sôi dễ dàng và an toàn Đun sôi dễ dàng và an toàn Đun sôi dễ dàng và an toàn

    Daily Collection Bình đun nước

    HD9303/03

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Đun sôi dễ dàng và an toàn

    Phần thân của bình đun điện Philips sử dụng thép không gỉ chất lượng cao, an toàn với thực phẩm, giúp nước sôi nhanh trong nháy mắt!

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    Daily Collection Bình đun nước

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    Đun sôi dễ dàng và an toàn

    Thép không gỉ, thích hợp cho thực phẩm

    • Thép không gỉ, an toàn với thực phẩm
    • 1800 W
    • Thép không gỉ, thích hợp cho thực phẩm
    Bộ cuộn dây để tiện bảo quản

    Bộ cuộn dây để tiện bảo quản

    Độ dài dây điện có thể điều chỉnh khi cần để dễ cất giữ

    Nắp mở rộng giúp châm nước và làm sạch dễ dàng

    Nắp mở rộng giúp châm nước và làm sạch dễ dàng

    Dễ châm nước và dễ rửa

    Đế xoay tròn 360° không dây giúp cầm dễ dàng hơn

    Đế xoay tròn 360° không dây giúp cầm dễ dàng hơn

    Dễ cầm

    Dễ dàng mở nắp và châm nước

    Dễ dàng mở nắp và châm nước

    Hệ thống điều khiển Strix

    Hệ thống điều khiển Strix đạt chuẩn của Vương quốc Anh cung cấp hệ thống đa an toàn chống hiện tượng đun sôi khô, với công tắc tự động tắt khi sẵn sàng hoặc khi nhấc bình lên khỏi đế.

    Kim loại thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304)

    Các bộ phận kim loại bằng thép không gỉ, an toàn với thực phẩm (SUS304) để đảm bảo nước sạch và an toàn khi uống.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Ánh kim
      Dung tích của ngăn chứa nước
      1,2 lít
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      1800 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50-60Hz
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Tính năng an toàn

      Tự động ngắt

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      16cm
      Chiều rộng sản phẩm
      22cm
      Chiều cao sản phẩm
      19cm
      Trọng lượng sản phẩm
      800g
      Chiều dài gói hàng
      18cm
      Chiều rộng gói hàng
      18cm
      Chiều cao gói hàng
      20,9cm
      Trọng lượng gói hàng
      256,5g

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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