Chọn, cài đặt & nghỉ ngơi

Bạn vừa có thể nghỉ ngơi trên ghế sofa vừa chọn công thức chế biến ưa thích, gửi công thức đó đến Airfryer và theo dõi tiến trình nấu ăn trên ứng dụng di động. Ứng dụng HomeID sẽ hướng dẫn bạn từng bước để bạn có thể tự chế biến những bữa ăn hàng ngày mà bạn và gia đình yêu thích. Điều khiển bằng giọng nói cũng được kích hoạt và tương thích với Amazon Alexa.