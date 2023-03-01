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Người bạn đồng hành cùng bạn nấu những bữa ăn lành mạnh
Nồi chiên không dầu Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected là người bạn đồng hành cùng bạn nấu ăn hàng ngày để dễ dàng chuẩn bị những bữa ăn ngon miệng và cân bằng dinh dưỡng cho cả gia đình bất kỳ lúc nào.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ứng dụng HomeID trực quan kết nối liền mạch với Nồi chiên không dầu Airfryer, là người bạn đồng hành cùng bạn nấu ăn hằng ngày. Bạn có thể sử dụng nhiều chức năng hơn ngoài chiên rán lành mạnh và khám phá những công thức nấu ăn mới thú vị và hấp dẫn, thậm chí theo dõi quá trình nấu ăn của bạn từ xa thông qua ứng dụng.
Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected mới có 16 chức năng nấu khác nhau: chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, phơi khô, nướng giòn, rã đông, hâm nóng, lên men và nhiều chức năng khác.
Khám phá hàng trăm* công thức nấu ăn ngon, nhanh chóng và tốt cho sức khỏe cho Airfryer của bạn. Công thức nấu ăn HomeID được các chuyên gia dinh dưỡng tuyển chọn, giúp bạn dễ dàng đưa ra những lựa chọn phù hợp mỗi ngày.
Bạn vừa có thể nghỉ ngơi trên ghế sofa vừa chọn công thức chế biến ưa thích, gửi công thức đó đến Airfryer và theo dõi tiến trình nấu ăn trên ứng dụng di động. Ứng dụng HomeID sẽ hướng dẫn bạn từng bước để bạn có thể tự chế biến những bữa ăn hàng ngày mà bạn và gia đình yêu thích. Điều khiển bằng giọng nói cũng được kích hoạt và tương thích với Amazon Alexa.
Công nghệ Rapid Air Technology, cùng với thiết kế mặt đáy hình sao độc đáo, xoáy không khí nóng để tạo ra những món ăn ngon giòn bên ngoài và mềm bên trong, với rất ít dầu hoặc không cần dầu.
Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected sử dụng không khí nóng để chiên món ăn giòn rụm với lượng chất béo giảm đến 90%**
Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected được thiết kế với dung tích phù hợp cho cả gia đình bạn. Dung tích giỏ 1,4Kg kết hợp với nồi 7,2 lít giúp bạn nấu nhiều bữa ăn đa dạng và chuẩn bị lên đến 6 phần ăn trong một lần cho gia đình và bạn bè.
Philips Airfryer hoạt động hiệu quả hơn để tiết kiệm thời gian và điện năng bằng cách nấu những bữa ăn ngon với mức điện năng ít hơn 60% và nhanh hơn 40% so với lò nướng truyền thống.***
Có thể dùng máy rửa chén để rửa các bộ phận có thể tháo rời. Giỏ QuickClean của Airfryer có lưới chống dính để dễ dàng làm sạch. Chiên bằng không khí cũng giúp bạn và gia đình tránh được mùi dầu rán so với nồi chiên thông thường.
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Đặc điểm kỹ thuật
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