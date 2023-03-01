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  • Người bạn đồng hành cùng bạn nấu những bữa ăn lành mạnh Người bạn đồng hành cùng bạn nấu những bữa ăn lành mạnh Người bạn đồng hành cùng bạn nấu những bữa ăn lành mạnh
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    Nồi chiên không dầu Airfryer 5000 Series XXL Connected

    HD9285/90

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Người bạn đồng hành cùng bạn nấu những bữa ăn lành mạnh

    Nồi chiên không dầu Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected là người bạn đồng hành cùng bạn nấu ăn hàng ngày để dễ dàng chuẩn bị những bữa ăn ngon miệng và cân bằng dinh dưỡng cho cả gia đình bất kỳ lúc nào.

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    Nồi chiên không dầu Airfryer 5000 Series XXL Connected

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    Người bạn đồng hành cùng bạn nấu những bữa ăn lành mạnh

    Ghép nối với ứng dụng HomeID

    • Kết nối với HomeID
    • Airfryer 16 trong 1
    • 7,2L (1,4kg)
    • Công nghệ Rapid Air
    Người bạn đồng hành cùng bạn nấu những bữa ăn lành mạnh cho gia đình

    Người bạn đồng hành cùng bạn nấu những bữa ăn lành mạnh cho gia đình

    Ứng dụng HomeID trực quan kết nối liền mạch với Nồi chiên không dầu Airfryer, là người bạn đồng hành cùng bạn nấu ăn hằng ngày. Bạn có thể sử dụng nhiều chức năng hơn ngoài chiên rán lành mạnh và khám phá những công thức nấu ăn mới thú vị và hấp dẫn, thậm chí theo dõi quá trình nấu ăn của bạn từ xa thông qua ứng dụng.

    Airfryer tất cả trong một, linh hoạt và đa chức năng

    Airfryer tất cả trong một, linh hoạt và đa chức năng

    Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected mới có 16 chức năng nấu khác nhau: chiên/rán, nướng nhiệt độ thấp, nướng trực tiếp/nướng vỉ, nướng nhiệt độ cao, phơi khô, nướng giòn, rã đông, hâm nóng, lên men và nhiều chức năng khác.

    Các công thức chế biến ngon miệng với Airfryer để sống khỏe mỗi ngày

    Các công thức chế biến ngon miệng với Airfryer để sống khỏe mỗi ngày

    Khám phá hàng trăm* công thức nấu ăn ngon, nhanh chóng và tốt cho sức khỏe cho Airfryer của bạn. Công thức nấu ăn HomeID được các chuyên gia dinh dưỡng tuyển chọn, giúp bạn dễ dàng đưa ra những lựa chọn phù hợp mỗi ngày.

    Chọn, cài đặt & nghỉ ngơi

    Chọn, cài đặt & nghỉ ngơi

    Bạn vừa có thể nghỉ ngơi trên ghế sofa vừa chọn công thức chế biến ưa thích, gửi công thức đó đến Airfryer và theo dõi tiến trình nấu ăn trên ứng dụng di động. Ứng dụng HomeID sẽ hướng dẫn bạn từng bước để bạn có thể tự chế biến những bữa ăn hàng ngày mà bạn và gia đình yêu thích. Điều khiển bằng giọng nói cũng được kích hoạt và tương thích với Amazon Alexa.

    Rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ Rapid Air

    Rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ Rapid Air

    Công nghệ Rapid Air Technology, cùng với thiết kế mặt đáy hình sao độc đáo, xoáy không khí nóng để tạo ra những món ăn ngon giòn bên ngoài và mềm bên trong, với rất ít dầu hoặc không cần dầu.

    Thưởng thức món ăn ngon với lượng chất béo giảm đến 90%**

    Thưởng thức món ăn ngon với lượng chất béo giảm đến 90%**

    Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected sử dụng không khí nóng để chiên món ăn giòn rụm với lượng chất béo giảm đến 90%**

    Cỡ XXL dành cho cả gia đình

    Cỡ XXL dành cho cả gia đình

    Philips Airfryer 5000 Series XXL Connected được thiết kế với dung tích phù hợp cho cả gia đình bạn. Dung tích giỏ 1,4Kg kết hợp với nồi 7,2 lít giúp bạn nấu nhiều bữa ăn đa dạng và chuẩn bị lên đến 6 phần ăn trong một lần cho gia đình và bạn bè.

    Tiết kiệm điện năng và thời gian

    Tiết kiệm điện năng và thời gian

    Philips Airfryer hoạt động hiệu quả hơn để tiết kiệm thời gian và điện năng bằng cách nấu những bữa ăn ngon với mức điện năng ít hơn 60% và nhanh hơn 40% so với lò nướng truyền thống.***

    Dễ dàng sử dụng và làm sạch

    Dễ dàng sử dụng và làm sạch

    Có thể dùng máy rửa chén để rửa các bộ phận có thể tháo rời. Giỏ QuickClean của Airfryer có lưới chống dính để dễ dàng làm sạch. Chiên bằng không khí cũng giúp bạn và gia đình tránh được mùi dầu rán so với nồi chiên thông thường.

    Thông số kỹ thuật

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2000 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50 Hz
      Số lượng trong gói
      1
      Sản phẩm pin
      Không

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Vật liệu phụ
      Nhựa
      Dung tích
      7,2 lít
      Chịu nhiệt
      Chân chống trượt
      Nắp trong suốt
      Không
      Giao diện
      Kỹ thuật số
      Chiều dài dây
      0,8 m
      Hộc chứa dây nguồn
      Không
      Chức năng giữ ấm
      Chương trình
      8
      Số lượng giỏ
      1
      Ngăn có thể tháo rời
      Bộ hẹn giờ
      180 phút
      Bộ điều khiển từ xa
      Kết nối Internet
      Công nghệ vượt trội
      RapidAir
      Công tắc bật/tắt tích hợp
      Kỹ thuật số
      Tự động ngắt
      Núm vặn điều chỉnh nhiệt độ
      Đèn báo nguồn
      Có thể vệ sinh bằng máy rửa chén
      Đèn báo nhiệt độ
      Nhiệt độ tối đa
      200
      Phụ kiện liên quan 1
      Tương thích
      Lớp tráng chống dính
      Bảo hành
      2 năm
      Một ngăn hoặc hai ngăn
      Một giỏ
      Khả năng kết nối
      Connected

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      410 mm
      Chiều rộng sản phẩm
      300 mm
      Chiều cao sản phẩm
      330 mm
      Trọng lượng Sản phẩm
      6.25 kg
      Kích thước sản phẩm
      410 x 300 x 330 mm
      Chiều dài gói hàng
      478 mm
      Chiều rộng gói hàng
      373 mm
      Chiều cao gói hàng
      392 mm
      Trọng lượng gói hàng
      8,1kg

    • Tuổi thọ

      Hộp
      > 90% vật liệu tái chế
      Thủ công
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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    • Số lượng công thức chế biến có thể khác nhau tùy theo từng quốc gia
    • * So với thức ăn vừa chiên được chế biến bằng nồi chiên Philips thông thường
    • **Tỷ lệ phần trăm trung bình dựa trên phép đo phòng thí nghiệm nội bộ với các sản phẩm HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880; nấu một ức gà (cài đặt AF 160C không làm nóng trước) hoặc thăn cá hồi (cài đặt AF 200C, không làm nóng trước) so với sử dụng lò nướng loại A. Tỷ lệ phần trăm chính xác sẽ thay đổi và khác nhau tùy theo loại nồi chiên không khí và công thức.
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