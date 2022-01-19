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  • Standard Product Photo Philips Essential Airfryer
  • Main in-use photograph Philips Daily Collection Airfryer
  • Front Product Photo Philips Essential Airfryer
  • Alternative Product Photograph Philips Essential Airfryer
  • Product in Use Photo Philips Essential Airfryer

Ngừng sản xuất

Daily CollectionNồi chiên không dầu Airfryer

HD9216/81

4.4

| (178) Đánh giá | 91% khuyên dùng sản phẩm này

Chiên rán theo cách có lợi cho sức khỏe hơn!

Công nghệ Rapid Air độc đáo của Philips cho phép bạn rán bằng không khí, khiến cho thức ăn giòn ở bên ngoài và mềm ở bên trong. Chỉ cần ít dầu hoặc không cần dầu để có món ăn đẹp hoàn hảo và thật ngon miệng!

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The leading brand of Airfryer appliances in the world1

Với Công nghệ Rapid Air (Luồng khí nhanh) cho kết quả hoàn hảo

Chiên rán theo cách có lợi cho sức khỏe hơn!

  • Nồi chiên ít béo

  • Nồi đa chức năng

  • Trắng

  • 800 g

Rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ Rapid Air

Rán có lợi cho sức khỏe với công nghệ Rapid Air

Với công nghệ Rapid Air, Airfryer luân chuyển khí nóng xung quanh giỏ nấu bọc lưới kim loại, sử dụng ít dầu hoặc không dùng dầu khi chiên rán, nướng thịt và nướng bánh. Mặt đáy của Airfryer được thiết kế hình sao giúp lưu thông khí dễ dàng, đảm bảo các món ăn ưa thích của bạn được nấu chín đều.

Điều khiển thời gian và nhiệt độ có thể điều chỉnh theo cách thủ công

Điều khiển thời gian và nhiệt độ có thể điều chỉnh theo cách thủ công

Chức năng hẹn giờ tích hợp cho phép bạn đặt sẵn thời gian nấu lên đến 30 phút. Chức năng tự động tắt có cả chỉ báo âm thanh "sẵn sàng". Điều khiển nhiệt độ hoàn toàn có thể điều chỉnh cho phép bạn đặt trước nhiệt độ nấu ăn tốt nhất cho thức ăn lên đến 390 độ F. Thưởng thức những miếng rán giòn, vàng ươm, thức ăn nhanh, gà, thịt và nhiều món khác, tất cả đều được chế biến với thời gian và nhiệt độ phù hợp để cho kết quả tốt nhất!

Với Airfryer bạn có thể rán, quay, nướng và thậm chí là nướng bánh

Với Airfryer bạn có thể rán, quay, nướng và thậm chí là nướng bánh

Không chỉ tuyệt vời khi rán, Philips Airfryer đổi mới với công nghệ Rapid Air còn cho phép bạn quay, nướng bánh và nướng những món ăn ưa thích với giải pháp một lần kết thúc cho tất cả các món của bữa ăn.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.4

trên 5

178

Đánh giá

91%

khuyên dùng sản phẩm này

19/01/2022

Việt Nam

Việt Nam

Rất tốt

Sản phẩm tốt hơn là cái gì cũng nên có cái gì cũng nên có

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Nồi chiên không dầu Airfryer

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Nồi chiên không dầu Airfryer

29/01/2021

Malaysia

Malaysia

Nice design

Loves the design, its so sleek and comfy.. cant wait to trying it.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Airfryer

Ngày Sử Dụng 2020-12-29

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Airfryer

Ngày Sử Dụng 2020-12-29

17/12/2020

Malaysia

Malaysia

Người mua đã được xác minh

It's a Great product.

Great Product, everyone needs to own one or more. Fantastic.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Airfryer

Ngày Sử Dụng 2019-11-17

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Airfryer

Ngày Sử Dụng 2019-11-17

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 

  1. So với các món rán tươi được chế biến bằng nồi chiên Philips thông thường.