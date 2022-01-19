Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Chiên rán theo cách có lợi cho sức khỏe hơn!
Công nghệ Rapid Air độc đáo của Philips cho phép bạn rán bằng không khí, khiến cho thức ăn giòn ở bên ngoài và mềm ở bên trong. Chỉ cần ít dầu hoặc không cần dầu để có món ăn đẹp hoàn hảo và thật ngon miệng!
Nồi chiên ít béo
Nồi đa chức năng
Trắng
800 g
Với công nghệ Rapid Air, Airfryer luân chuyển khí nóng xung quanh giỏ nấu bọc lưới kim loại, sử dụng ít dầu hoặc không dùng dầu khi chiên rán, nướng thịt và nướng bánh. Mặt đáy của Airfryer được thiết kế hình sao giúp lưu thông khí dễ dàng, đảm bảo các món ăn ưa thích của bạn được nấu chín đều.
Chức năng hẹn giờ tích hợp cho phép bạn đặt sẵn thời gian nấu lên đến 30 phút. Chức năng tự động tắt có cả chỉ báo âm thanh "sẵn sàng". Điều khiển nhiệt độ hoàn toàn có thể điều chỉnh cho phép bạn đặt trước nhiệt độ nấu ăn tốt nhất cho thức ăn lên đến 390 độ F. Thưởng thức những miếng rán giòn, vàng ươm, thức ăn nhanh, gà, thịt và nhiều món khác, tất cả đều được chế biến với thời gian và nhiệt độ phù hợp để cho kết quả tốt nhất!
Không chỉ tuyệt vời khi rán, Philips Airfryer đổi mới với công nghệ Rapid Air còn cho phép bạn quay, nướng bánh và nướng những món ăn ưa thích với giải pháp một lần kết thúc cho tất cả các món của bữa ăn.
4.4
trên 5
178
Đánh giá
91%
khuyên dùng sản phẩm này
19/01/2022
Việt Nam
Rất tốt
Sản phẩm tốt hơn là cái gì cũng nên có cái gì cũng nên có
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Nồi chiên không dầu Airfryer
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Nồi chiên không dầu Airfryer
Syaqira94
29/01/2021
Malaysia
Nice design
Loves the design, its so sleek and comfy.. cant wait to trying it.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Airfryer
Ngày Sử Dụng 2020-12-29
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Airfryer
Ngày Sử Dụng 2020-12-29
Gemini man
17/12/2020
Malaysia
Người mua đã được xác minh
It's a Great product.
Great Product, everyone needs to own one or more. Fantastic.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Airfryer
Ngày Sử Dụng 2019-11-17
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9216/81 Airfryer
Ngày Sử Dụng 2019-11-17
Compared to other Philips Dual Basket Airfryers
So với các món rán tươi được chế biến bằng nồi chiên Philips thông thường.