Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Vị ngon tinh tế của thức ăn hấp
Nồi hấp Philips với các cài đặt hoàn hảo cho mọi bữa ăn.
5 L, 900 W
Hẹn giờ bằng tay
Máy trộn hương thơm, không có BPA
Nhựa, màu trắng/xanh lá cây
Bộ gia tăng hương vị độc đáo của nồi hấp Philips làm tăng thêm hương vị thơm ngon của rau thơm và gia vị, mang đến mùi vị thơm ngon hơn cho món hấp. Chỉ cần đặt các loại rau thơm và gia vị yêu thích của bạn vào trong bộ gia tăng hương vị và để nồi hấp thực hiện việc còn lại. Nhiệt từ nồi hấp sẽ giải phóng hương vị tinh tế từ rau thơm và gia vị, thấm sâu vào trong thức ăn, mang đến hương vị thơm ngon cho món ăn.
5.0
trên 5
1
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
trianto
12/02/2019
Indonesia
memudahkan dalam mengukus
Praktis dalam penggunaan, hanya butuh sedikit air sehingga cepat dalam mengukus atau memanasi makan.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9104/00 Pengukus
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD9104/00 Pengukus
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