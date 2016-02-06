Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HD7447/20
Đơn giản là cà phê ngon
Máy pha cà phê Philips với hiệu suất đáng tin cậy và đầu xoáy mùi để bạn tận hưởng hương vị cà phê mới xay một cách trọn vẹn nhất.
Có bình thủy tinh
Đen
Đổ nước vào bình dễ dàng và chính xác với chỉ báo mực nước.
Chức năng ngăn nhỏ giọt cho phép bạn rót một tách cà phê trước khi chu trình pha hoàn tất.
Máy pha cà phê này có thể pha từ 2 đến 10 tách cà phê (lớn) / 15 tách cà phê (nhỏ). Dung tích tối đa 1,2 lít. Tuy nhiên, máy pha cà phê này có thiết kế nhỏ gọn và chiếm ít diện tích trong nhà bếp của bạn.
3.3
trên 5
15
Đánh giá
왕의아빠
06/02/2016
한국
Người mua đã được xác minh
간편하게 커피를 만들 수 있어요.
봉지커피를 안먹다 보니 이제 냄새도 싫을정도입니다. 필립스제품은 신뢰도가 높은데...이번제품은 저렴하게 구입했어요. 그런데 물 넣는곳이 조금불편하게 되어있고 몇인분인지 수량체크가 조금불편하게 되어있어서 그것만 고치면 좋을것 같습니다.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 데일리 컬렉션 HD7447/20 커피메이커
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho 데일리 컬렉션 HD7447/20 커피메이커
Augustine Wong
06/03/2020
Singapore
Người mua đã được xác minh
Good Product
First, is great that Philips has this item for purchase, instead of we have to purchase new unit. The price is reasonable and on stock. i think is my right choice to buy Philips Products. Thanks.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7447/00 Coffee maker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7447/00 Coffee maker
Cher Tan
06/02/2020
Singapore
Người mua đã được xác minh
The products have great feature
a little power will flow into the coffee but its easy to management for old folks
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7447/00 Coffee maker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7447/00 Coffee maker