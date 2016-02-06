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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Coffee maker
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Front Product Photo Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Coffee maker
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Coffee maker HD7447/20
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Coffee maker

Ngừng sản xuất

Daily CollectionMáy pha cà phê

HD7447/20

3.3

| (15) Đánh giá

Đơn giản là cà phê ngon

Máy pha cà phê Philips với hiệu suất đáng tin cậy và đầu xoáy mùi để bạn tận hưởng hương vị cà phê mới xay một cách trọn vẹn nhất.

Xem tất cả lợi ích

Với đầu xoáy mùi cho hương vị thơm ngon nhất

Đơn giản là cà phê ngon

  • Có bình thủy tinh

  • Đen

Chỉ báo mực nước giúp dễ dàng châm nước

Chỉ báo mực nước giúp dễ dàng châm nước

Đổ nước vào bình dễ dàng và chính xác với chỉ báo mực nước.

Chức năng ngăn nhỏ giọt cho phép bạn rót một tách cà phê bất cứ khi nào bạn muốn

Chức năng ngăn nhỏ giọt cho phép bạn rót một tách cà phê bất cứ khi nào bạn muốn

Chức năng ngăn nhỏ giọt cho phép bạn rót một tách cà phê trước khi chu trình pha hoàn tất.

Dung tích 1,2 lít cho 2 - 15 tách.

Dung tích 1,2 lít cho 2 - 15 tách.

Máy pha cà phê này có thể pha từ 2 đến 10 tách cà phê (lớn) / 15 tách cà phê (nhỏ). Dung tích tối đa 1,2 lít. Tuy nhiên, máy pha cà phê này có thiết kế nhỏ gọn và chiếm ít diện tích trong nhà bếp của bạn.

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.3

trên 5

15

Đánh giá

06/02/2016

한국

한국

Người mua đã được xác minh

간편하게 커피를 만들 수 있어요.

봉지커피를 안먹다 보니 이제 냄새도 싫을정도입니다. 필립스제품은 신뢰도가 높은데...이번제품은 저렴하게 구입했어요. 그런데 물 넣는곳이 조금불편하게 되어있고 몇인분인지 수량체크가 조금불편하게 되어있어서 그것만 고치면 좋을것 같습니다.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 데일리 컬렉션 HD7447/20 커피메이커

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho 데일리 컬렉션 HD7447/20 커피메이커

06/03/2020

Singapore

Singapore

Người mua đã được xác minh

Good Product

First, is great that Philips has this item for purchase, instead of we have to purchase new unit. The price is reasonable and on stock. i think is my right choice to buy Philips Products. Thanks.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7447/00 Coffee maker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7447/00 Coffee maker

06/02/2020

Singapore

Singapore

Người mua đã được xác minh

The products have great feature

a little power will flow into the coffee but its easy to management for old folks

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7447/00 Coffee maker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD7447/00 Coffee maker

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