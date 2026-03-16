Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách

Thiết kế siêu mỏng để chế biến tất cả món ăn yêu thích của bạn một cách phong cách. Từ nấu nướng trên bàn bếp đến thưởng thức lẩu và fondue tại bàn ăn, bếp từ Philips dòng 5000 cung cấp 10 mức nhiệt lên đến 2000 W và 8 chế độ cài đặt sẵn cho việc nấu nướng đa dạng.