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  • Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách
  • Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách
  • Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách
  • Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách
  • Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách
  • Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách
  • Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách
  • Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách
  • Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách
  • Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách

Bếp Từ Dòng 5000Bếp Từ Philips Dòng 5000

HD5850/90

Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách

Thiết kế siêu mỏng để chế biến tất cả món ăn yêu thích của bạn một cách phong cách. Từ nấu nướng trên bàn bếp đến thưởng thức lẩu và fondue tại bàn ăn, bếp từ Philips dòng 5000 cung cấp 10 mức nhiệt lên đến 2000 W và 8 chế độ cài đặt sẵn cho việc nấu nướng đa dạng.

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Thiết kế đẹp mắt, hiệu suất mạnh mẽ

Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách

  • Hiệu suất mạnh mẽ với mức nhiệt lên đến 2000 W

  • Thiết lập nhanh chóng. Nấu đơn giản. Dễ dàng vệ sinh.

  • Nấu đa dạng: 8 chế độ cài đặt sẵn, từ ninh nhừ đến áp chảo

  • Bếp an toàn hơn với tính năng tự động tắt và khóa trẻ em

Thiết kế siêu mỏng tinh tế

Thiết kế siêu mỏng tinh tế

Nấu theo cách của bạn với hiệu suất mạnh mẽ, trong thiết kế siêu mỏng tinh tế chỉ 41mm

Thiết lập ngay lập tức

Thiết lập ngay lập tức

Chỉ cần cắm bếp từ vào ổ điện và bạn đã sẵn sàng để nấu ăn!

Kiểm soát chính xác từ ninh nhỏ lửa đến áp chảo với 10 mức nhiệt

Kiểm soát chính xác từ ninh nhỏ lửa đến áp chảo với 10 mức nhiệt

Tính linh hoạt tối đa với 10 mức nhiệt - hoàn hảo cho mọi nhu cầu từ hâm nóng nhẹ nhàng đến áp chảo nhiệt cao.

Thông số kỹ thuật

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  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 