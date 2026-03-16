Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
HD5850/90
Siêu mỏng cho việc nấu nướng mạnh mẽ và phong cách
Thiết kế siêu mỏng để chế biến tất cả món ăn yêu thích của bạn một cách phong cách. Từ nấu nướng trên bàn bếp đến thưởng thức lẩu và fondue tại bàn ăn, bếp từ Philips dòng 5000 cung cấp 10 mức nhiệt lên đến 2000 W và 8 chế độ cài đặt sẵn cho việc nấu nướng đa dạng.
Hiệu suất mạnh mẽ với mức nhiệt lên đến 2000 W
Thiết lập nhanh chóng. Nấu đơn giản. Dễ dàng vệ sinh.
Nấu đa dạng: 8 chế độ cài đặt sẵn, từ ninh nhừ đến áp chảo
Bếp an toàn hơn với tính năng tự động tắt và khóa trẻ em
Nấu theo cách của bạn với hiệu suất mạnh mẽ, trong thiết kế siêu mỏng tinh tế chỉ 41mm
Chỉ cần cắm bếp từ vào ổ điện và bạn đã sẵn sàng để nấu ăn!
Tính linh hoạt tối đa với 10 mức nhiệt - hoàn hảo cho mọi nhu cầu từ hâm nóng nhẹ nhàng đến áp chảo nhiệt cao.
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