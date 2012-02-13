HD4932/00
Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn
Dinh dưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe. Bếp từ của Philips rút ngắn 1/3 thời gian nấu ăn, và vì vậy giữ tốt hơn dinh dưỡng trong thức ăn. Bếp từ có nhiều chương trình nấu ăn cho bữa ăn có lợi cho sức khỏe.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Chức năng đặt sẵn 24 giờ thân thiện với người dùng.
6 mức công suất phù hợp với các nhu cầu nấu ăn khác nhau.
Thiết kế khóa trẻ em an toàn giúp nhà bếp an toàn hơn.
Thiết đặt thời gian nấu ăn từ 1 đến 120 phút.
Nấu ăn nhanh chóng với công suất cao (2100 w) để giữ lại chất dinh dưỡng ngay lập tức
5 menu nấu ăn lành mạnh với chương trình làm nóng độc đáo.
Bếp Từ Philips rút ngắn hơn 1/3 thời gian nấu ăn trung bình so với bếp ga thông thường. Kết quả thu được từ phòng thí nghiệm kiểm tra độc lập - Intertek Testing Services Hong Kong Ltd. Chú thích cuối trang: Có thể lấy kết quả kiểm tra nếu yêu cầu bằng văn bản
Bếp sẽ tự động ngắt khi nấu xong.
Bảng được làm toàn bộ bằng thủy tinh dễ lau sạch.
Thông số kỹ thuật thiết kế
Tiện lợi
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Đặc điểm kỹ thuật
Thông số chung
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