Cụm từ tìm kiếm

  • Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn

    Viva Collection Bếp từ

    HD4932/00

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn

    Dinh dưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe. Bếp từ của Philips rút ngắn 1/3 thời gian nấu ăn, và vì vậy giữ tốt hơn dinh dưỡng trong thức ăn. Bếp từ có nhiều chương trình nấu ăn cho bữa ăn có lợi cho sức khỏe.

    Xem tất cả lợi ích
    Giá bán lẻ đề xuất: 1.999.000 đ

    Viva Collection Bếp từ

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Bếp từ

    Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn

    Bếp điện từ, làm nóng nhanh giúp giữ được dinh dưỡng

    • Màu đen, tiết kiệm năng lượng
    • Màu đen, EER mức 2
    Chức năng đặt sẵn 24 giờ thân thiện với người dùng

    Chức năng đặt sẵn 24 giờ thân thiện với người dùng

    Chức năng đặt sẵn 24 giờ thân thiện với người dùng.

    6 mức công suất

    6 mức công suất

    6 mức công suất phù hợp với các nhu cầu nấu ăn khác nhau.

    Thiết kế khóa trẻ em an toàn giúp nhà bếp an toàn hơn

    Thiết kế khóa trẻ em an toàn giúp nhà bếp an toàn hơn

    Thiết kế khóa trẻ em an toàn giúp nhà bếp an toàn hơn.

    Bảng vận hành cảm ứng cảm biến nhạy

    Bảng vận hành cảm ứng cảm biến nhạy

    Màn hình kỹ thuật số dễ đọc

    Màn hình kỹ thuật số dễ đọc

    Thiết đặt thời gian nấu ăn

    Thiết đặt thời gian nấu ăn từ 1 đến 120 phút.

    Công suất cao 2100W để nấu ăn nhanh hơn

    Nấu ăn nhanh chóng với công suất cao (2100 w) để giữ lại chất dinh dưỡng ngay lập tức

    5 menu nấu ăn lành mạnh

    5 menu nấu ăn lành mạnh với chương trình làm nóng độc đáo.

    Nấu ăn nhanh giữ lại dinh dưỡng trong thức ăn tốt hơn

    Bếp Từ Philips rút ngắn hơn 1/3 thời gian nấu ăn trung bình so với bếp ga thông thường. Kết quả thu được từ phòng thí nghiệm kiểm tra độc lập - Intertek Testing Services Hong Kong Ltd. Chú thích cuối trang: Có thể lấy kết quả kiểm tra nếu yêu cầu bằng văn bản

    Chức năng tự động tắt an toàn hơn

    Bếp sẽ tự động ngắt khi nấu xong.

    Bảng được làm toàn bộ bằng thủy tinh

    Bảng được làm toàn bộ bằng thủy tinh dễ lau sạch.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số kỹ thuật thiết kế

      Vật liệu thân chính
      Bảng được làm toàn bộ bằng thủy tinh - Loại A
      Màu
      Đen
      Chiều cao
      65  mm
      Chiều rộng
      290  mm
      Chiều sâu
      360  mm
      Trọng lượng (gồm cả bao gói)
      4,4  kg

    • Tiện lợi

      Bảo vệ trẻ em
      Khóa trẻ em

    • Kích thước

      Kích thước đóng gói (Rộng x Cao x Sâu)
      322(R)X214(S)X409(C)
      Kích thước thiết bị (Rộng x Cao x Sâu)
      280(R)×350(S)×65(C)

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,2  m
      Điện áp
      220  V
      Công suất
      2100  W
      Tần số
      50  Hz

    • Thông số chung

      Nấu ăn nhanh giữ lại dinh dưỡng trong thức ăn tốt hơn
      Chương trình tự động tắt giúp nấu thức ăn an toàn
      Nấu ăn thoải mái hơn mà không có ngọn lửa
      Bề mặt mát lạnh khi chạm vào giúp nấu thức ăn an toàn
      LCD cung cấp thông tin chương trình và trạng thái
      Thiết đặt hẹn giờ 24 tiếng
      Bảng điều khiển cảm biến tiếp xúc

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox