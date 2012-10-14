HD4921/00
Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn
Dinh dưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe. Bếp điện từ chuyển đổi tần số thông minh của Philips rút ngắn thời gian nấu ăn và giữ lại hầu hết chất dinh dưỡng. Với nhiều chương trình nấu ăn đa dạng, bữa ăn có lợi cho sức khỏe chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Đầu ra công suất tối đa đạt đến 2000 W trong khi nấu ăn
Bộ hẹn giờ 0-120 phút
6 mức công suất phù hợp với các nhu cầu nấu ăn khác nhau.
Màn hình kỹ thuật số hiển thị rõ thời gian nấu ăn và trạng thái
Bảng được làm toàn bộ bằng thủy tinh dễ lau sạch
Phím nhấn nhẹ dễ điều khiển
Thông số kỹ thuật thiết kế
Kích thước
Đặc điểm kỹ thuật
Thông số chung
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