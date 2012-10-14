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  • Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn

    Daily Collection Bếp Từ

    HD4921/00

    Overall rating / 5
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    Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn

    Dinh dưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe. Bếp điện từ chuyển đổi tần số thông minh của Philips rút ngắn thời gian nấu ăn và giữ lại hầu hết chất dinh dưỡng. Với nhiều chương trình nấu ăn đa dạng, bữa ăn có lợi cho sức khỏe chưa bao giờ dễ dàng đến như vậy.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.199.000 đ

    Daily Collection Bếp Từ

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    Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn

    Làm nóng nhanh giữ được dinh dưỡng

    • Nút nhấn
    • 6 mức công suất
    Công suất cao 2000 W để nấu ăn nhanh hơn

    Công suất cao 2000 W để nấu ăn nhanh hơn

    Đầu ra công suất tối đa đạt đến 2000 W trong khi nấu ăn

    Bộ hẹn giờ 0-120 phút

    Bộ hẹn giờ 0-120 phút

    Bộ hẹn giờ 0-120 phút

    6 mức công suất

    6 mức công suất

    6 mức công suất phù hợp với các nhu cầu nấu ăn khác nhau.

    Màn hình kỹ thuật số hiển thị rõ thời gian nấu ăn và trạng thái

    Màn hình kỹ thuật số hiển thị rõ thời gian nấu ăn và trạng thái

    Màn hình kỹ thuật số hiển thị rõ thời gian nấu ăn và trạng thái

    Bảng được làm toàn bộ bằng thủy tinh dễ lau sạch

    Bảng được làm toàn bộ bằng thủy tinh dễ lau sạch

    Bảng được làm toàn bộ bằng thủy tinh dễ lau sạch

    Phím nhấn nhẹ dễ điều khiển

    Phím nhấn nhẹ dễ điều khiển

    Phím nhấn nhẹ dễ điều khiển

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số kỹ thuật thiết kế

      Vật liệu thân chính
      Nhựa
      Màu
      Đen
      Chiều cao
      38  mm
      Chiều rộng
      194  mm
      Chiều sâu
      306  mm
      Trọng lượng (gồm cả bao gói)
      2,79  kg

    • Kích thước

      Kích thước thiết bị (Rộng x Cao x Sâu)
      194x38x306 mm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Chiều dài dây
      1,2  m
      Điện áp
      220-240  V
      Công suất
      2000  W
      Tần số
      50-60  Hz

    • Thông số chung

      Nấu ăn nhanh giữ lại dinh dưỡng trong thức ăn tốt hơn
      Chương trình tự động tắt giúp nấu thức ăn an toàn
      Nấu ăn thoải mái hơn mà không có ngọn lửa
      Bề mặt mát lạnh khi chạm vào giúp nấu thức ăn an toàn

    Badge-D2C

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