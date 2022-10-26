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  • Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn
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  • Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn
  • Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn
  • Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn
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  • Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn
  • Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn

Ngừng sản xuất

Daily CollectionBếp Từ

HD4911/00

4.2
| (59) Đánh giá
Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn
Dinh dưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe. Bếp từ của Philips rút ngắn 1/3 thời gian nấu ăn, và vì vậy giữ tốt hơn dinh dưỡng trong thức ăn. Bếp từ có nhiều chương trình nấu ăn cho bữa ăn có lợi cho sức khỏe.
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The leading brand of Airfryer appliances in the world1

Bếp điện từ, làm nóng nhanh giúp giữ được dinh dưỡng

Thêm dinh dưỡng vào mỗi bữa ăn

  • Bàn phím cảm ứng

  • 2100 W

Công suất cao 2100W để nấu ăn nhanh hơn

Nấu ăn nhanh chóng với công suất cao (2100 w) để giữ lại chất dinh dưỡng ngay lập tức

Nấu ăn nhanh giữ lại dinh dưỡng trong thức ăn tốt hơn

Bếp Từ Philips rút ngắn hơn 1/3 thời gian nấu ăn trung bình so với bếp ga thông thường. Kết quả thu được từ phòng thí nghiệm kiểm tra độc lập - Intertek Testing Services Hong Kong Ltd. Chú thích cuối trang: Có thể lấy kết quả kiểm tra nếu yêu cầu bằng văn bản

5 mức công suất đáp ứng mọi nhu cầu nấu ăn

5 mức công suất đáp ứng mọi nhu cầu nấu ăn

5 mức công suất phù hợp với các nhu cầu nấu ăn khác nhau.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.2

trên 5

59

Đánh giá

26/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

คุ้มค่า ราคาดี

จากการใช้งานแล้วพบว่า สินค้าใช้งานสะดวกและทำความสะอาดง่ายมาก ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาดี

Ưu điểm

ร้อนเร็ว กำลังไฟสูง

Khuyết điểm

ไม่มี

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-26

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-26

21/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดีมากค่ะ ประทับใจ

ชอบนะคะ จริวๆ ใช้ของใช้แบรนด์นี้ตลอด ร้อนเร็ว มีหมายตัวเลือก ใช้ง่าย ดูแข็งแรงทนทานดี

Ưu điểm

ร้อนเร็ว

Khuyết điểm

แต่ละโหมดปรับอุณภูมิได้นิดหน่อย

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-20

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-20

10/10/2022

ประเทศไทย

ประเทศไทย

เปลี่ยนเตาแก๊สมากใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าปลอดภัยกว่า

รูปทรงเหมาะกับการใช้งาน มีฟังชั่นให้เลือกมากมายสะดวกกับการใช้งานมากๆ เตาร้อนเร็วมาก ใช้งานอย่างปลอดภัย ว่าจะซื้ออีก1เครื่องจะเลิกใช้เตาแก๊สมาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าสะดวก สะอาดประหยัด ปลอดภัยกว่าการใช้เตาแก็ส

Ưu điểm

ใช้งานง่ายสะดวกสะอาดปลอดภัย

Khuyết điểm

มีีเสียงดัง

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-10

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

Date of Use 2022-09-10

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 