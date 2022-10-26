Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HD4911/00
Bàn phím cảm ứng
2100 W
Nấu ăn nhanh chóng với công suất cao (2100 w) để giữ lại chất dinh dưỡng ngay lập tức
Bếp Từ Philips rút ngắn hơn 1/3 thời gian nấu ăn trung bình so với bếp ga thông thường. Kết quả thu được từ phòng thí nghiệm kiểm tra độc lập - Intertek Testing Services Hong Kong Ltd. Chú thích cuối trang: Có thể lấy kết quả kiểm tra nếu yêu cầu bằng văn bản
5 mức công suất phù hợp với các nhu cầu nấu ăn khác nhau.
4.2
trên 5
59
Đánh giá
Tanathorn007
26/10/2022
ประเทศไทย
คุ้มค่า ราคาดี
จากการใช้งานแล้วพบว่า สินค้าใช้งานสะดวกและทำความสะอาดง่ายมาก ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาดี
Ưu điểm
ร้อนเร็ว กำลังไฟสูง
Khuyết điểm
ไม่มี
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-26
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-26
nata55
21/10/2022
ประเทศไทย
ดีมากค่ะ ประทับใจ
ชอบนะคะ จริวๆ ใช้ของใช้แบรนด์นี้ตลอด ร้อนเร็ว มีหมายตัวเลือก ใช้ง่าย ดูแข็งแรงทนทานดี
Ưu điểm
ร้อนเร็ว
Khuyết điểm
แต่ละโหมดปรับอุณภูมิได้นิดหน่อย
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-20
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-20
สิงห์หนุ่ม
10/10/2022
ประเทศไทย
เปลี่ยนเตาแก๊สมากใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าปลอดภัยกว่า
รูปทรงเหมาะกับการใช้งาน มีฟังชั่นให้เลือกมากมายสะดวกกับการใช้งานมากๆ เตาร้อนเร็วมาก ใช้งานอย่างปลอดภัย ว่าจะซื้ออีก1เครื่องจะเลิกใช้เตาแก๊สมาใช้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าสะดวก สะอาดประหยัด ปลอดภัยกว่าการใช้เตาแก็ส
Ưu điểm
ใช้งานง่ายสะดวกสะอาดปลอดภัย
Khuyết điểm
มีีเสียงดัง
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-10
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD4911/35 เตาแม่เหล็กไฟฟ้า
Date of Use 2022-09-10
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