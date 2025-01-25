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  • Cơm tơi ngon mọi lúc với nhiều chế độ nấu! Cơm tơi ngon mọi lúc với nhiều chế độ nấu! Cơm tơi ngon mọi lúc với nhiều chế độ nấu!

    Series 5000 Nồi cơm kỹ thuật số Philips

    HD4814/31

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Cơm tơi ngon mọi lúc với nhiều chế độ nấu!

    Cơm tơi ngon cả ngày dài với Nồi cơm kỹ thuật số Philips Series 5000. Đảm bảo kết cấu lý tưởng của cơm trắng và tơi xốp trong tối đa 48 giờ, khám phá 18 menu nấu tự động để có trải nghiệm nấu ăn đa dạng dễ dàng!

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    Series 5000 Nồi cơm kỹ thuật số Philips

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    Cơm tơi ngon mọi lúc với nhiều chế độ nấu!

    Cơm trắng và tơi xốp lên đến 48 giờ

    • Dung tích lớn 1,8 lít / 10 chén gạo
    • Công nghệ FreshDefense
    • Lớp tráng Binchotan
    • 18 menu nấu ăn
    • Thân bằng thép không gỉ
    Cơm tơi xốp mọi lúc

    Cơm tơi xốp mọi lúc

    Duy trì độ ẩm hoàn hảo cho cơm trắng và tơi xốp. Nhờ công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi, với van hơi nước hai kênh được thiết kế đặc biệt giúp giữ lại độ ẩm bổ sung, độ tươi của gạo luôn ở mức độ ẩm lý tưởng là 63%* trong suốt cả ngày!

    Cơm trắng và tơi xốp cả ngày

    Cơm trắng và tơi xốp cả ngày

    Công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi duy trì độ ẩm bổ sung thông qua kiểm soát nhiệt độ chính xác và luân chuyển không khí bằng cách liên tục đưa không khí sạch vào trong khi giải phóng hơi thải từ van hơi được thiết kế đặc biệt, đảm bảo cơm của bạn luôn trắng và tơi xốp trong tối đa 48 giờ**.

    An tâm trong mọi bữa ăn.

    An tâm trong mọi bữa ăn.

    Công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi đảm bảo nhiệt độ ổn định và tối ưu hóa khả năng giữ nhiệt, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong tối đa 48 giờ ***, để bạn an tâm trong mọi bữa ăn.

    Nồi hình cầu cải tiến cho hiệu suất nấu mạnh và đều

    Nồi hình cầu cải tiến cho hiệu suất nấu mạnh và đều

    Được thiết kế đặc biệt với đáy tròn 60⁰, cung cấp bề mặt gia nhiệt nhiều hơn 50%, đảm bảo mọi hạt gạo đều được làm nóng đều để nấu cơm chín thơm ngon.****

    Nhiệt độ thẩm thấu sâu với Hệ thống nhiệt 3D thông minh

    Nhiệt độ thẩm thấu sâu với Hệ thống nhiệt 3D thông minh

    Lòng nồi được làm nóng mạnh mẽ từ trên xuống dưới và bên hông kết hợp với chip nấu ăn thông minh kiểm soát chính xác hơi nóng và nhiệt độ để nấu hiệu quả và tạo ra hương thơm mọi lúc.

    Nồi siêu dày 6 lớp cao cấp tăng cường phân phối nhiệt

    Nồi siêu dày 6 lớp cao cấp tăng cường phân phối nhiệt

    Lòng nồi bằng nhôm 6 lớp, dày 2,5 mm, siêu dày, tăng cường hiệu quả phân phối nhiệt.

    Lớp tráng Binchotan hồng ngoại xa cao cấp tăng cường nhiệt độ cao

    Lớp tráng Binchotan hồng ngoại xa cao cấp tăng cường nhiệt độ cao

    Lớp tráng Binchotan tạo ra nhiệt hồng ngoại xa, tăng tốc hiệu quả truyền nhiệt, phân phối nhiệt đều khắp nồi và duy trì nhiệt độ cao liên tục trong khi nấu, đảm bảo rằng từng hạt cơm chín đều và tơi xốp hoàn hảo.

    Tay cầm thuận tiện giúp di chuyển dễ dàng

    Tay cầm thuận tiện giúp di chuyển dễ dàng

    Tay cầm của lòng nồi luôn mát khi chạm vào để dễ dàng nhấc và mang ra bàn.

    Dung tích lớn 1,8 lít nấu tới 10 chén gạo

    Dung tích lớn 1,8 lít nấu tới 10 chén gạo

    Nấu cơm tơi xốp, đủ cho tối đa 10 người. Nồi điều khiển bằng nút bấm và làm bằng chất liệu phù hợp với thực phẩm và được các cơ quan quốc tế chứng nhận. Không chứa PFOA, BFR và PVC.

    18 menu được tối ưu hóa và giữ ấm lên đến 48 giờ

    18 menu được tối ưu hóa và giữ ấm lên đến 48 giờ

    18 menu tự động được thiết kế riêng để nấu nhiều món ăn khác nhau, bao gồm cơm, xúp, bánh, cháo trẻ em, mứt, v.v. Tùy chỉnh cảm giác ngon miệng yêu thích của bạn từ cơm mềm đến cơm cứng và tận hưởng sự tiện lợi của chức năng giữ ấm tự động lên đến 48 giờ. Đảm bảo bữa cơm thơm ngon, bổ dưỡng và dễ làm.

    Thiết kế bằng thép không gỉ cho độ bền lâu dài

    Thiết kế bằng thép không gỉ cho độ bền lâu dài

    Thân bằng thép không gỉ đảm bảo độ bền cao và sử dụng lâu dài.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa/Kim loại
      Chân chống trượt
      Giao diện
      Màn hình LED
      Chiều dài dây
      0,8 m
      Hộc chứa dây nguồn
      Không
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Muỗng xới, chén lường gạo, xửng hấp
      Lớp tráng chống dính
      Sách dạy nấu ăn
      Không
      Bảo hành
      2 năm
      Tuyên bố về sự phù hợp của Liên minh châu Âu
      Không

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      787-936W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50-60Hz
      Sản phẩm pin
      Không

    • An toàn

      Tự động ngắt
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      36,7cm
      Chiều rộng sản phẩm
      27,3cm
      Chiều cao sản phẩm
      25,5cm
      Trọng lượng sản phẩm
      3,62Kg
      Chiều dài gói hàng
      43,2cm
      Chiều rộng gói hàng
      33,7cm
      Chiều cao gói hàng
      30,5cm
      Trọng lượng gói hàng
      5,15Kg

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    Badge-D2C

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    • *Thử nghiệm với 1500g gạo trắng thêm 2025g nước. Phương pháp đánh giá chất lượng gạo nấu chín bằng nồi cơm điện do CHEAA công bố. Dữ liệu thực nghiệm chỉ để tham khảo.
    • **So sánh với HD4515
    • ***Ở chế độ "Giữ ấm" trong tối đa 48 giờ. Dữ liệu thực nghiệm chỉ để tham khảo.
    • ****So sánh với HD3119
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