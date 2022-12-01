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  • Chọn kiểu nấu từ 18 chương trình dễ thiết lập Chọn kiểu nấu từ 18 chương trình dễ thiết lập Chọn kiểu nấu từ 18 chương trình dễ thiết lập

    Nồi cơm điện Series 3000 Nồi cơm kỹ thuật số Philips

    HD4518/62

    Overall rating / 5
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    Chọn kiểu nấu từ 18 chương trình dễ thiết lập

    Giao diện người dùng liền mạch cho phép bạn dễ dàng nhấn chọn một trong 18 chương trình nấu ăn được tối ưu hóa chỉ với một lần chạm. Bao gồm các công thức nấu ăn địa phương phù hợp cho các bữa ăn chính hoặc đồ ăn nhẹ khác nhau trong ngày.

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    Nồi cơm điện Series 3000 Nồi cơm kỹ thuật số Philips

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    Chọn kiểu nấu từ 18 chương trình dễ thiết lập

    Đổi mới công thức nấu ăn hàng ngày yêu thích của bạn

    • 18 chương trình nấu ăn đa dạng
    • Đốt nóng 3D thông minh
    • Lòng nồi bền
    • 1,8L (10 chén gạo)
    • Vỏ kim loại
    18 chế độ được tối ưu hóa với giao diện người dùng thông minh

    18 chế độ được tối ưu hóa với giao diện người dùng thông minh

    Giao diện người dùng liền mạch của nồi cơm điện của chúng tôi cho phép bạn chọn từ menu gồm 18 chương trình nấu ăn dễ dàng chỉ với một lần chạm.

    Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh để đảm bảo cơm chín đều, thơm ngon

    Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh để đảm bảo cơm chín đều, thơm ngon

    Điều khiển thông minh nhiệt độ và thời gian của các giai đoạn nấu khác nhau dựa trên loại và cấu tạo hạt gạo bạn đã chọn. Hãy để các cảm biến nhiệt độ thông minh giám sát và tối ưu hóa năng lượng nhiệt để mang lại mùi thơm, hương vị và cảm giác ngon miệng hoàn hảo.

    Hệ thống đốt nóng 3D thông minh cho năng lượng nhiệt mạnh mẽ

    Hệ thống đốt nóng 3D thông minh cho năng lượng nhiệt mạnh mẽ

    Bộ gia nhiệt dạng tấm được lắp đặt ở phía trên, mặt bên và phía dưới tạo ra năng lượng nhiệt mạnh mẽ, đảm bảo hương vị thơm ngon trong từng hạt gạo.

    Chức năng Giữ ấm cho nhiệt độ hoàn hảo mọi lúc

    Chức năng Giữ ấm cho nhiệt độ hoàn hảo mọi lúc

    Chức năng Giữ ấm tiện dụng cho phép bạn dùng cơm bất cứ khi nào bạn muốn. Khi chức năng được kích hoạt, các loại ngũ cốc đã nấu chín của bạn sẽ luôn tươi, xốp và ở nhiệt độ hoàn hảo trong tối đa 24 giờ.

    Lòng nồi hợp kim 6 lớp với Lớp tráng Maifanshi

    Lòng nồi hợp kim 6 lớp với Lớp tráng Maifanshi

    Lớp tráng Maifanshi tự hào về tính không độc hại và khả năng chống trầy xước được cải thiện lên đến 6 lần*. Được tích hợp với các vật liệu tráng lòng nồi khác như hợp kim và gốm, lòng nồi cho phép bạn nấu ăn dễ dàng và đảm bảo chất lượng món ăn.

    Van chống tràn

    Van chống tràn

    Van chống tràn giúp ngăn nước tràn trong trường hợp cho quá nhiều nước vào, đảm bảo quá trình nấu ăn diễn ra suôn sẻ.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Kim loại/Nhựa
      Giao diện
      LCD
      Chiều dài dây
      0,8 m
      Hộc chứa dây nguồn
      Không
      Các bộ phận dùng với máy rửa chén
      Thìa, Chén lường gạo, Xửng hấp bằng nhựa
      Lớp tráng chống dính
      Sách dạy nấu ăn
      Không
      Bảo hành
      2 năm

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      790-940 W
      Điện áp
      220-240 V
      Tần số
      50/60 Hz
      Sản phẩm pin
      Không

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      36,5cm
      Chiều rộng sản phẩm
      27,4cm
      Chiều cao sản phẩm
      24,6cm
      Trọng lượng sản phẩm
      3,47Kg
      Chiều dài gói hàng
      42,7cm
      Chiều rộng gói hàng
      34,cm
      Chiều cao gói hàng
      29,8cm
      Trọng lượng gói hàng
      4,93Kg

    • Персонализиране

      Настройки на силата на аромата
      5
      Настройки на мелачката
      12
      Дължина на кафето и млякото
      Регулируема
      Контрол на аромата при предварително приготвяне
      Да
      Потребителски профили
      • 2
      • Гост
      Настройки на температурата
      3

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Разновидност

      Опция за мляно кафе
      Да
      Двойна чаша
      Да
      Двойна чаша мляко
      Не

    • Енергийна ефективност

      Консумация на енергия в режим "в готовност"
      0,2 W
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
      няма данни
      Период преди автоматично превключване към режим на готовност
      30 мин
      Стандарт за измерване
      EN 50564:2011

    • Други функции

      Подвижен блок за приготвяне
      Да
      Уплътнение Aroma
      да
      Отстраняване на котления камък с насоки
      да
      AquaClean
      Да

    • Аксесоари

      Bao gồm
      • Мерителна лъжица
      • Тестова лента за твърдост на водата
      • Филтър AquaClean
      • Туба със смазка
      • LatteGo капак за съхранение

    • Сервиз

      Bảo hành 2 năm

    • Устойчивост

      ECO (ЕКО) настройка
      Да
      Mức tiêu thụ điện (pha)
      1500  W
      Рециклируем материал на опаковката
      > 95%

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