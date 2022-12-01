Giao diện người dùng liền mạch cho phép bạn dễ dàng nhấn chọn một trong 18 chương trình nấu ăn được tối ưu hóa chỉ với một lần chạm. Bao gồm các công thức nấu ăn địa phương phù hợp cho các bữa ăn chính hoặc đồ ăn nhẹ khác nhau trong ngày.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Nồi cơm điện Series 3000 Nồi cơm kỹ thuật số Philips
Đổi mới công thức nấu ăn hàng ngày yêu thích của bạn
18 chương trình nấu ăn đa dạng
Đốt nóng 3D thông minh
Lòng nồi bền
1,8L (10 chén gạo)
Vỏ kim loại
18 chế độ được tối ưu hóa với giao diện người dùng thông minh
Giao diện người dùng liền mạch của nồi cơm điện của chúng tôi cho phép bạn chọn từ menu gồm 18 chương trình nấu ăn dễ dàng chỉ với một lần chạm.
Biểu đồ nhiệt độ nấu thông minh để đảm bảo cơm chín đều, thơm ngon
Điều khiển thông minh nhiệt độ và thời gian của các giai đoạn nấu khác nhau dựa trên loại và cấu tạo hạt gạo bạn đã chọn. Hãy để các cảm biến nhiệt độ thông minh giám sát và tối ưu hóa năng lượng nhiệt để mang lại mùi thơm, hương vị và cảm giác ngon miệng hoàn hảo.
Hệ thống đốt nóng 3D thông minh cho năng lượng nhiệt mạnh mẽ
Bộ gia nhiệt dạng tấm được lắp đặt ở phía trên, mặt bên và phía dưới tạo ra năng lượng nhiệt mạnh mẽ, đảm bảo hương vị thơm ngon trong từng hạt gạo.
Chức năng Giữ ấm cho nhiệt độ hoàn hảo mọi lúc
Chức năng Giữ ấm tiện dụng cho phép bạn dùng cơm bất cứ khi nào bạn muốn. Khi chức năng được kích hoạt, các loại ngũ cốc đã nấu chín của bạn sẽ luôn tươi, xốp và ở nhiệt độ hoàn hảo trong tối đa 24 giờ.
Lòng nồi hợp kim 6 lớp với Lớp tráng Maifanshi
Lớp tráng Maifanshi tự hào về tính không độc hại và khả năng chống trầy xước được cải thiện lên đến 6 lần*. Được tích hợp với các vật liệu tráng lòng nồi khác như hợp kim và gốm, lòng nồi cho phép bạn nấu ăn dễ dàng và đảm bảo chất lượng món ăn.
Van chống tràn
Van chống tràn giúp ngăn nước tràn trong trường hợp cho quá nhiều nước vào, đảm bảo quá trình nấu ăn diễn ra suôn sẻ.
Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Vật liệu chính
Kim loại/Nhựa
Giao diện
LCD
Chiều dài dây
0,8 m
Hộc chứa dây nguồn
Không
Các bộ phận dùng với máy rửa chén
Thìa, Chén lường gạo, Xửng hấp bằng nhựa
Lớp tráng chống dính
Có
Sách dạy nấu ăn
Không
Bảo hành
2 năm
Đặc điểm kỹ thuật
Nguồn
790-940 W
Điện áp
220-240 V
Tần số
50/60 Hz
Sản phẩm pin
Không
Khối lượng và kích thước
Chiều dài sản phẩm
36,5cm
Chiều rộng sản phẩm
27,4cm
Chiều cao sản phẩm
24,6cm
Trọng lượng sản phẩm
3,47Kg
Chiều dài gói hàng
42,7cm
Chiều rộng gói hàng
34,cm
Chiều cao gói hàng
29,8cm
Trọng lượng gói hàng
4,93Kg
Персонализиране
Настройки на силата на аромата
5
Настройки на мелачката
12
Дължина на кафето и млякото
Регулируема
Контрол на аромата при предварително приготвяне
Да
Потребителски профили
2
Гост
Настройки на температурата
3
Quốc gia xuất xứ
Sản xuất tại
Trung Quốc
Разновидност
Опция за мляно кафе
Да
Двойна чаша
Да
Двойна чаша мляко
Не
Енергийна ефективност
Консумация на енергия в режим "в готовност"
0,2 W
Консумирана мощност в режим изключено
няма данни
Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
няма данни
Период преди автоматично превключване към режим на готовност