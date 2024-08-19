HD3212/32
Cơm tươi và tơi xốp mọi lúc
Trải nghiệm cơm tơi xốp thơm ngon mọi lúc. Nồi cơm điện Series 3000 Philips, giữ ẩm, đảm bảo cơm trắng và tơi xốp trong từng hạt cơm lên đến 48 giờ.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Duy trì độ ẩm hoàn hảo cho cơm trắng và tơi xốp. Nhờ công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi, với van hơi nước hai kênh được thiết kế đặc biệt giúp giữ lại độ ẩm bổ sung, độ tươi của gạo luôn ở mức độ ẩm lý tưởng là 63%* trong suốt cả ngày!
Công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi duy trì độ ẩm bổ sung thông qua việc kiểm soát chính xác nhiệt độ và lưu thông không khí từ van hơi nước được thiết kế đặc biệt, đảm bảo cơm luôn trắng và tơi xốp lên đến 48 giờ**.
Công nghệ FreshDefense cải tiến của chúng tôi đảm bảo nhiệt độ ổn định*** và tối ưu hóa khả năng giữ nhiệt, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn trong tối đa 48 giờ, để bạn an tâm trong mọi bữa ăn.
Được thiết kế đặc biệt với đáy tròn 60⁰, cung cấp bề mặt gia nhiệt nhiều hơn 50%**, đảm bảo mọi hạt gạo đều được làm nóng đều để nấu cơm chín thơm ngon.
Lòng nồi được làm nóng mạnh mẽ từ trên xuống dưới và bên hông kết hợp với chip nấu ăn thông minh kiểm soát chính xác hơi nóng và nhiệt độ để nấu hiệu quả và tạo ra hương thơm mọi lúc.
Lòng nồi bằng nhôm 5 lớp dày 2 mm để tăng cường truyền nhiệt.
Lớp tráng chống dính của lòng nồi với bột kim cương chống trầy xước giúp dễ vệ sinh và độ bền vượt trội.
Tay cầm của lòng nồi luôn mát khi chạm vào để dễ dàng nhấc và mang ra bàn.
Nấu cơm tơi xốp, đủ cho tối đa 10 người. Nồi điều khiển bằng nút bấm và làm bằng chất liệu phù hợp với thực phẩm và được các cơ quan quốc tế chứng nhận. Không chứa PFOA, BFR và PVC.
Tận hưởng khả năng nấu đa năng với 3 chức năng nấu, hấp và tự động giữ ấm cơm lên đến 48 giờ.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
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