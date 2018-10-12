Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HD3132/68
Nồi ProCeramic với tay xách lớn
Nhiệt 3D thông minh
Giữ ấm trong 48 giờ
Dung tích lớn 2L
Nồi trong dễ lấy ra ngoài khi nấu các món ăn khác nhau.
Chức năng giữ ấm sẽ tự động tiến hành sau khi cơm được nấu chín và đảm bảo là cơm luôn nóng và mềm đến 48 giờ
Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗi hạt gạo được nấu chín hoàn hảo
4.3
trên 5
23
Đánh giá
buihien18122001
12/10/2018
Việt Nam
Thuộc chương trình khuyến mãi
nồi cơm điện philips
thật không thể tin nổi, khi mới nhận được hàng tôi cảm thấy thật vui và hài lòng về cả tính thẩm mĩ và chất lượng, thiết kế nồi cơm điện sang trọng, thông minh,nổi bật và khác biệt hơn hẳn so với các nồi cơm điện tôi thường dùng là có tai cầm chống bỏng . nấu cơm khá dẻo và ngon, giữ nhiệt được khá lâu. sản phẩm khiến tôi rất rất rất hài lòng luôn ạ <3 cám hơn hãng philips đã cho tôi trải nghiệm thú vị này.
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện
buibui2018
08/10/2018
Việt Nam
Thuộc chương trình khuyến mãi
Vừa nhìn đã thích vì màu sắc quá sang chảnh
Vừa nhìn thấy nồi cơm điện được gửi tới mình đã rất thích vì màu vàng kim quá sang chảnh. Đến khi dùng thử mình càng ưng ý hơn vì cơm nấu ra nở đều hạt, dẻo thơm. Mình dùng nồi vừa nấu cơm cho cả nhà, vừa nấu cháo cho con. Rất tiện lợi. Hôm chụp hình là mình nấu cháo hạt sen cho con đó. Cảm ơn Phillip vì đã gíup cho việc bếp núc của mình đơn giản nhẹ nhàng hơn.
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện
BonLam
29/09/2018
Việt Nam
Thuộc chương trình khuyến mãi
Trải nghiệm nồi cơm Philips
Lần đầu tiên gia đình mình nấu cơm bằng nồi Philips. Nồi cơm được thiết kế đẹp, tay cầm nhựa chịu nhiệt nên cầm không bị nóng. Cơm nấu dẻo, hạt gạo trắng và thơm. Gia đình mình rất ưng ý khi sử dụng Nồi cơm Philips. Hy vọng sắp tới gia đình mình sẽ được trải nghiệm nhiều sản phẩm của Philips hơn nữa. Cảm ơn Philips luôn mang các sản phẩm tốt đến người tiêu dùng.
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện
Compared to other Philips Dual Basket Airfryers