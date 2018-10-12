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  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
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  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
  • Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi

Ngừng sản xuất

Viva CollectionNồi cơm điện

HD3132/68

4.3
| (23) Đánh giá
Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
Nồi ProCeramic+ 5 lớp hiện đại của Philips cứng hơn gấp 5 lần so với lớp tráng thông thường, đảm bảo nồi có thời gian sử dụng lâu hơn. Đồng thời nhờ có hệ thống nhiệt 3D, mỗi hạt gạo đều được nấu chín để bạn và gia đình có thể thưởng thức món cơm ấm nóng đến 48 giờ
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The leading brand of Airfryer appliances in the world1

Với Nồi ProCeramic+ bền và cực tốt

Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi

  • Nồi ProCeramic với tay xách lớn

  • Nhiệt 3D thông minh

  • Giữ ấm trong 48 giờ

  • Dung tích lớn 2L

Nồi trong có tay cầm mát khi chạm vào giúp cầm dễ dàng

Nồi trong có tay cầm mát khi chạm vào giúp cầm dễ dàng

Nồi trong dễ lấy ra ngoài khi nấu các món ăn khác nhau.

Giữ ấm tự động đến 48 giờ

Giữ ấm tự động đến 48 giờ

Chức năng giữ ấm sẽ tự động tiến hành sau khi cơm được nấu chín và đảm bảo là cơm luôn nóng và mềm đến 48 giờ

Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗi hạt gạo được nấu chín hoàn hảo

Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗi hạt gạo được nấu chín hoàn hảo

Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗi hạt gạo được nấu chín hoàn hảo

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.3

trên 5

23

Đánh giá

3
2

12/10/2018

Việt Nam

Việt Nam

nồi cơm điện philips

thật không thể tin nổi, khi mới nhận được hàng tôi cảm thấy thật vui và hài lòng về cả tính thẩm mĩ và chất lượng, thiết kế nồi cơm điện sang trọng, thông minh,nổi bật và khác biệt hơn hẳn so với các nồi cơm điện tôi thường dùng là có tai cầm chống bỏng . nấu cơm khá dẻo và ngon, giữ nhiệt được khá lâu. sản phẩm khiến tôi rất rất rất hài lòng luôn ạ &lt;3 cám hơn hãng philips đã cho tôi trải nghiệm thú vị này.

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện

08/10/2018

Việt Nam

Việt Nam

Vừa nhìn đã thích vì màu sắc quá sang chảnh

Vừa nhìn thấy nồi cơm điện được gửi tới mình đã rất thích vì màu vàng kim quá sang chảnh. Đến khi dùng thử mình càng ưng ý hơn vì cơm nấu ra nở đều hạt, dẻo thơm. Mình dùng nồi vừa nấu cơm cho cả nhà, vừa nấu cháo cho con. Rất tiện lợi. Hôm chụp hình là mình nấu cháo hạt sen cho con đó. Cảm ơn Phillip vì đã gíup cho việc bếp núc của mình đơn giản nhẹ nhàng hơn.

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện

29/09/2018

Việt Nam

Việt Nam

Trải nghiệm nồi cơm Philips

Lần đầu tiên gia đình mình nấu cơm bằng nồi Philips. Nồi cơm được thiết kế đẹp, tay cầm nhựa chịu nhiệt nên cầm không bị nóng. Cơm nấu dẻo, hạt gạo trắng và thơm. Gia đình mình rất ưng ý khi sử dụng Nồi cơm Philips. Hy vọng sắp tới gia đình mình sẽ được trải nghiệm nhiều sản phẩm của Philips hơn nữa. Cảm ơn Philips luôn mang các sản phẩm tốt đến người tiêu dùng.

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3132/68 Nồi cơm điện

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  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 