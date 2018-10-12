Cuối tuần nhân dịp ông bà ngoài lên chơi thì minh lấy nồi cơm điện Philips vừa được nhận ra nấu để vừa trải nghiệm nồi cơm điện mới của Philips vừa để cho cả nhà ăn cơm nhả nhận xét cho khách quan. Sau khi cả nhà cùng dùng bữa tối vả nhận xét thì mình tổng hợp các ý chính như sau: - Về ngoại thất và nội thất thì nồi cơm điện Philips này đúng chuẩn cho nấu cơm trong 1 gia đình Việt Nam. - Về nút chức năng thì cực ky đơn giản. Chỉ cần sử dụng 1 nút “Nấu” phía trên vừa to và rõ có kèm thêm cả đèn tín hiệu nên mình rất yên tâm khi bà ngoại hay bà nội nấu cơm giúp mình. Khi cần hâm nóng thì chỉ cần nhấn nút dưới “Hâm” thì chỉ sau 15 phút là có cơm nóng để ăn. - Phần quan trọng là về hạt cơm sau khi nấu thì gia đình mình rất hài lòng với hạt cơm vừa ăn, không bị thấm nước của nắp nồi rôi xuống lại (điều này rất quan trọng nhưng ít ai để ý đến). Hơi nước đã bay hơi vả khi bật nắp lên thì hơi nước tự theo ron cao su chảy ra khoài, không rớt xuống hạt cơm. Tổng kết lại thì mình và gia đình rất thích nồi nấu cơm thuần tuý này của Philips.