Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi

Nồi ProCeramic+ 5 lớp hiện đại của Philips cứng hơn gấp 5 lần so với lớp tráng thông thường, đảm bảo nồi có thời gian sử dụng lâu hơn. Đồng thời nhờ có hệ thống nhiệt 3D, mỗi hạt gạo đều được nấu chín để bạn và gia đình có thể thưởng thức món cơm ấm nóng đến 48 giờ