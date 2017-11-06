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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Rice cooker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Rice cooker HD3132/66

Ngừng sản xuất

Viva CollectionNồi cơm điện

HD3132/66

Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi

Nồi ProCeramic+ 5 lớp hiện đại của Philips cứng hơn gấp 5 lần so với lớp tráng thông thường, đảm bảo nồi có thời gian sử dụng lâu hơn. Đồng thời nhờ có hệ thống nhiệt 3D, mỗi hạt gạo đều được nấu chín để bạn và gia đình có thể thưởng thức món cơm ấm nóng đến 48 giờ

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Với Nồi ProCeramic+ bền và cực tốt

Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi

  • Nồi ProCeramic với tay xách lớn

  • Nhiệt 3D thông minh

  • Giữ ấm trong 48 giờ

  • Dung tích lớn 2L

Nồi trong có tay cầm mát khi chạm vào giúp cầm dễ dàng

Nồi trong có tay cầm mát khi chạm vào giúp cầm dễ dàng

Nồi trong dễ lấy ra ngoài khi nấu các món ăn khác nhau.

Giữ ấm tự động đến 48 giờ

Giữ ấm tự động đến 48 giờ

Chức năng giữ ấm sẽ tự động tiến hành sau khi cơm được nấu chín và đảm bảo là cơm luôn nóng và mềm đến 48 giờ

Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗi hạt gạo được nấu chín hoàn hảo

Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗi hạt gạo được nấu chín hoàn hảo

Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗi hạt gạo được nấu chín hoàn hảo

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  1. Compared to other Philips Dual Basket Airfryers 