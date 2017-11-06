Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HD3132/66
Nấu chín hoàn hảo từng hạt gạo trong nồi
Nồi ProCeramic+ 5 lớp hiện đại của Philips cứng hơn gấp 5 lần so với lớp tráng thông thường, đảm bảo nồi có thời gian sử dụng lâu hơn. Đồng thời nhờ có hệ thống nhiệt 3D, mỗi hạt gạo đều được nấu chín để bạn và gia đình có thể thưởng thức món cơm ấm nóng đến 48 giờ
Nồi ProCeramic với tay xách lớn
Nhiệt 3D thông minh
Giữ ấm trong 48 giờ
Dung tích lớn 2L
Nồi trong dễ lấy ra ngoài khi nấu các món ăn khác nhau.
Chức năng giữ ấm sẽ tự động tiến hành sau khi cơm được nấu chín và đảm bảo là cơm luôn nóng và mềm đến 48 giờ
Hợp kim dày hơn đảm bảo cho mỗi hạt gạo được nấu chín hoàn hảo
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