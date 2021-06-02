Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HD3130/65
Cơm có vị thơm ngon, như trong ký ức của bạn!
Nồi cơm điện đa năng của Philips là lựa chọn lý tưởng để nấu nhiều món ăn ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Nồi có 7 chức năng dễ sử dụng khác nhau và lồng nồi vàng 5 lớp có thể truyền nhiệt đều đặn, mang đến cho món cơm hương vị tuyệt vời nhất
1,8L (dung tích gạo tối đa)
1,8L (dung tích nồi cơm tối đa)
10 chén gạo
Cơ chế làm nóng điện toán hóa của nồi cơm điện Philip và điều khiển nhiệt độ giúp có được kết quả nấu ăn tối ưu với nhiều chương trình khác nhau.
Sử dụng chức năng giữ ấm để giữ cơm ấm lâu hơn. Khi nấu xong, nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.
Chương trình đặt sẵn tự động với các chức năng mạnh mẽ để đảm bảo có được kết quả tối ưu.
3.9
trên 5
43
Đánh giá
Jacky T
02/06/2021
Singapore
Good quality rice cooker
The size is just right and design is sleek. Rice well cook to our likings.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
AgnesL
18/12/2020
Singapore
Người mua đã được xác minh
Simple to use
I like this Rice Cooker. It is simple to use and have other features like brown rice, steaming, soup, porridge, etc. This is good for a small family. Maximum cooking is 5 cups of rice.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Singdog
22/04/2020
Singapore
Người mua đã được xác minh
Versatile rice cooker
Many features : cook rice, steam, boil and best of all can cook caserol or clay pot rice perfectly with crispy bottom yet non stick.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker