Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker

Ngừng sản xuất

Viva CollectionNồi cơm điện Fuzzy Logic

HD3130/65

3.9

| (43) Đánh giá

Cơm có vị thơm ngon, như trong ký ức của bạn!

Nồi cơm điện đa năng của Philips là lựa chọn lý tưởng để nấu nhiều món ăn ngon miệng và tốt cho sức khỏe. Nồi có 7 chức năng dễ sử dụng khác nhau và lồng nồi vàng 5 lớp có thể truyền nhiệt đều đặn, mang đến cho món cơm hương vị tuyệt vời nhất

Xem tất cả lợi ích

Chương trình thông minh mang đến cho món cơm hương vị tuyệt vời nhất

Cơm có vị thơm ngon, như trong ký ức của bạn!

  • 1,8L (dung tích gạo tối đa)

  • 1,8L (dung tích nồi cơm tối đa)

  • 10 chén gạo

Điều khiển Fuzzy Logic cho phép có được bữa ăn tươi ngon và dinh dưỡng

Cơ chế làm nóng điện toán hóa của nồi cơm điện Philip và điều khiển nhiệt độ giúp có được kết quả nấu ăn tối ưu với nhiều chương trình khác nhau.

Chế độ giữ ấm tự động giữ cơm tơi xốp trong 12 giờ.

Chế độ giữ ấm tự động giữ cơm tơi xốp trong 12 giờ.

Sử dụng chức năng giữ ấm để giữ cơm ấm lâu hơn. Khi nấu xong, nồi cơm điện sẽ tự động chuyển sang chế độ giữ ấm.

Chương trình đặt sẵn tự động với các chức năng mạnh mẽ

Chương trình đặt sẵn tự động với các chức năng mạnh mẽ

Chương trình đặt sẵn tự động với các chức năng mạnh mẽ để đảm bảo có được kết quả tối ưu.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.9

trên 5

43

Đánh giá

02/06/2021

Singapore

Singapore

Good quality rice cooker

The size is just right and design is sleek. Rice well cook to our likings.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

18/12/2020

Singapore

Singapore

Người mua đã được xác minh

Simple to use

I like this Rice Cooker. It is simple to use and have other features like brown rice, steaming, soup, porridge, etc. This is good for a small family. Maximum cooking is 5 cups of rice.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

22/04/2020

Singapore

Singapore

Người mua đã được xác minh

Versatile rice cooker

Many features : cook rice, steam, boil and best of all can cook caserol or clay pot rice perfectly with crispy bottom yet non stick.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe