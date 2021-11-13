Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HD3038/03
Cơm dẻo thơm hơn, bữa ăn ngon miệng hơn
Nồi Philips với tính năng điều chỉnh nhiệt độ và lồng nồi 5 lớp cực bền, dẫn nhiệt đều giúp nấu chín thức ăn, cho hương vị thơm ngon như nấu bằng nồi truyền thống
1,8 lít
Cũng có thể đặt sẵn chức năng hẹn giờ khi bạn muốn nấu ăn. Nhấn nút 'Hẹn giờ' để đặt sẵn từ 2~12 giờ. Có thể đặt sẵn chức năng hẹn giờ đến 12 giờ để đảm bảo là bạn có thể thưởng thức bữa ăn vào thời điểm chính xác mà bạn muốn
Có hệ thống nhiệt phân bổ xung quanh nồi cơm điện, bao gồm bộ nhiệt từ đáy nồi lên trên, từ nắp nồi xuống dưới và nhiệt lan tỏa xung quanh lồng nồi. Hệ thống nhiệt 3D tối ưu cho việc làm nóng, giữ ấm hiệu quả hơn và nướng ngon hơn
3.9
trên 5
46
Đánh giá
13/11/2021
Malaysia
excellent product with multiple use.
Had tested the cook rice with tasted good recommend to friend and family member .
Ưu điểm
multiple use
Khuyết điểm
no encounter
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3038/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Ngày Sử Dụng 2020-10-13
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3038/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Ngày Sử Dụng 2020-10-13
Pelangi
27/05/2021
Malaysia
The product is great !
I’m using this product over 7years. My marriage present.. love it!
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3038/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Ngày Sử Dụng 2019-05-27
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3038/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Ngày Sử Dụng 2019-05-27
Jacky T
02/06/2021
Singapore
Good quality rice cooker
The size is just right and design is sleek. Rice well cook to our likings.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker