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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD3038/03
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker HD3038/03
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Fuzzy Logic Rice Cooker

Ngừng sản xuất

Viva CollectionNồi cơm điện

HD3038/03

3.9

| (46) Đánh giá

Cơm dẻo thơm hơn, bữa ăn ngon miệng hơn

Nồi Philips với tính năng điều chỉnh nhiệt độ và lồng nồi 5 lớp cực bền, dẫn nhiệt đều giúp nấu chín thức ăn, cho hương vị thơm ngon như nấu bằng nồi truyền thống

Xem tất cả lợi ích

Nấu theo kiểu truyền thống với nồi lớn

Cơm dẻo thơm hơn, bữa ăn ngon miệng hơn

  • 1,8 lít

Bộ hẹn giờ đặt sẵn trong 12 giờ đảm bảo cơm và bữa ăn luôn đúng giờ

Bộ hẹn giờ đặt sẵn trong 12 giờ đảm bảo cơm và bữa ăn luôn đúng giờ

Cũng có thể đặt sẵn chức năng hẹn giờ khi bạn muốn nấu ăn. Nhấn nút 'Hẹn giờ' để đặt sẵn từ 2~12 giờ. Có thể đặt sẵn chức năng hẹn giờ đến 12 giờ để đảm bảo là bạn có thể thưởng thức bữa ăn vào thời điểm chính xác mà bạn muốn

Hệ thống nhiệt 3D để hâm nóng và giữ ấm hiệu quả hơn

Hệ thống nhiệt 3D để hâm nóng và giữ ấm hiệu quả hơn

Có hệ thống nhiệt phân bổ xung quanh nồi cơm điện, bao gồm bộ nhiệt từ đáy nồi lên trên, từ nắp nồi xuống dưới và nhiệt lan tỏa xung quanh lồng nồi. Hệ thống nhiệt 3D tối ưu cho việc làm nóng, giữ ấm hiệu quả hơn và nướng ngon hơn

Điều khiển hâm nóng và nhiệt độ thông minh để có kết quả tối ưu

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

3.9

trên 5

46

Đánh giá

13/11/2021

Malaysia

Malaysia

excellent product with multiple use.

Had tested the cook rice with tasted good recommend to friend and family member .

Ưu điểm

multiple use

Khuyết điểm

no encounter

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3038/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Ngày Sử Dụng 2020-10-13

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3038/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Ngày Sử Dụng 2020-10-13

27/05/2021

Malaysia

Malaysia

The product is great !

I’m using this product over 7years. My marriage present.. love it!

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3038/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Ngày Sử Dụng 2019-05-27

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3038/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Ngày Sử Dụng 2019-05-27

02/06/2021

Singapore

Singapore

Good quality rice cooker

The size is just right and design is sleek. Rice well cook to our likings.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Viva Collection HD3031/03 Fuzzy Logic Rice Cooker

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