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Nấu nhiều bữa ăn ngon trong 30 phút
Loại bỏ mọi phiền phức khi nấu nướng tại nhà với nồi áp suất đa năng của chúng tôi. Vị ngon mà không mất nhiều công sức.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ xả áp suất nhanh cung cấp khả năng xả áp suất tự động chỉ trong 7 phút - nhanh hơn 50% so với nấu trên bếp.*
Món ngon hơn với Hệ thống kiểm soát hương vị mới của chúng tôi - kiểm soát áp suất và nhiệt độ chính xác làm tăng độ mềm của thịt lên 22%** và độ mọng nước lên 42%.**
Nấu áp suất đến nấu chậm, áp chảo đến hấp - sử dụng hơn 35 tùy chọn menu cài đặt sẵn chỉ bằng cách nhấn nút.
Giao diện người dùng thân thiện với hướng dẫn cài đặt từng bước giúp quá trình nấu nướng trở nên dễ dàng.
Ứng dụng NutriU chuyên dụng của chúng tôi truyền cảm hứng chuẩn bị bữa ăn từ rất nhiều công thức nấu ăn hàng ngày.***
Được trang bị 18 hệ thống bảo vệ an toàn để đảm bảo an toàn khi nấu.
Hệ thống Khóa trẻ em tích hợp sẵn cho phép cả gia đình cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, đảm bảo an toàn
Nếu bạn muốn cho thêm các nguyên liệu khác hoặc phát hiện thiếu nguyên liệu nào đó, bạn chỉ cần nhấn nút ‘Thêm nguyên liệu trong khi nấu’ bất kỳ lúc nào để thả nguyên liệu vào và khuấy một cách dễ dàng.
Nhấn nút Làm đặc nước sốt sau khi xả áp suất - chức năng đun sôi công suất cao sẽ làm cho món ăn của bạn đặc hơn và đậm đà hương vị hơn.
Nấu các món ăn bạn yêu thích chỉ bằng một lần chạm với tùy chọn Mục yêu thích của tôi - chỉ cần lưu trữ đến 3 chương trình nấu ăn tùy chỉnh và nhấn Phím tắt để bắt đầu.
Áp suất được tự động xả ra sau khi nấu xong, vì vậy không cần xả áp suất bằng tay hoặc đợi áp suất giảm tự nhiên khi nồi nguội.
Sử dụng nhiều thời gian nấu và mức áp suất khác nhau để phù hợp với món ăn mà bạn đang chế biến.
Với tùy chọn Hẹn giờ cài đặt sẵn dễ dàng lập trình trong 24 giờ và chức năng Giữ ấm tự động trong 12 giờ, bữa ăn của bạn sẽ luôn được làm nóng tối ưu và sẵn sàng để ăn khi bạn muốn.
Đây là một trong những giải thưởng thiết kế danh giá nhất thế giới, con dấu iF biểu thị thiết kế tốt cho người tiêu dùng và cộng đồng thiết kế. Kích thước nhỏ gọn phù hợp với nhà bếp hiện đại cũng như giao diện người dùng chuyên dụng cung cấp thêm sự tiện lợi cho quá trình xử lý.
Phụ kiện
Thông số kỹ thuật
Thiết kế
Trọng lượng và kích thước
Thông số chung
Dịch vụ
Tính bền vững
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