Cụm từ tìm kiếm

  • Nấu nhiều bữa ăn ngon trong 30 phút Nấu nhiều bữa ăn ngon trong 30 phút Nấu nhiều bữa ăn ngon trong 30 phút

    Philips All-in-One Cooker Nồi áp suất đa năng

    HD2151/66

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Nấu nhiều bữa ăn ngon trong 30 phút

    Loại bỏ mọi phiền phức khi nấu nướng tại nhà với nồi áp suất đa năng của chúng tôi. Vị ngon mà không mất nhiều công sức.

    Xem tất cả lợi ích

    Philips All-in-One Cooker Nồi áp suất đa năng

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Nồi điện áp suất

    Nấu nhiều bữa ăn ngon trong 30 phút

    Nấu ăn nhanh chóng tại nhà với Hệ thống kiểm soát hương vị

    • HD2151/66
    • Công nghệ Xả áp suất nhanh
    • Hệ thống kiểm soát hương vị
    • Chương trình nấu cài đặt sẵn
    • Hướng dẫn từng bước
    Công nghệ Xả áp suất nhanh chóng

    Công nghệ Xả áp suất nhanh chóng

    Công nghệ xả áp suất nhanh cung cấp khả năng xả áp suất tự động chỉ trong 7 phút - nhanh hơn 50% so với nấu trên bếp.*

    Hệ thống kiểm soát hương vị

    Hệ thống kiểm soát hương vị

    Món ngon hơn với Hệ thống kiểm soát hương vị mới của chúng tôi - kiểm soát áp suất và nhiệt độ chính xác làm tăng độ mềm của thịt lên 22%** và độ mọng nước lên 42%.**

    Chương trình nấu cài đặt sẵn

    Chương trình nấu cài đặt sẵn

    Nấu áp suất đến nấu chậm, áp chảo đến hấp - sử dụng hơn 35 tùy chọn menu cài đặt sẵn chỉ bằng cách nhấn nút.

    Hướng dẫn từng bước để vận hành thiết bị dễ dàng

    Hướng dẫn từng bước để vận hành thiết bị dễ dàng

    Giao diện người dùng thân thiện với hướng dẫn cài đặt từng bước giúp quá trình nấu nướng trở nên dễ dàng.

    Ứng dụng NutriU hỗ trợ bữa ăn hàng ngày

    Ứng dụng NutriU hỗ trợ bữa ăn hàng ngày

    Ứng dụng NutriU chuyên dụng của chúng tôi truyền cảm hứng chuẩn bị bữa ăn từ rất nhiều công thức nấu ăn hàng ngày.***

    18 Hệ thống bảo vệ

    18 Hệ thống bảo vệ

    Được trang bị 18 hệ thống bảo vệ an toàn để đảm bảo an toàn khi nấu.

    Khóa trẻ em

    Khóa trẻ em

    Hệ thống Khóa trẻ em tích hợp sẵn cho phép cả gia đình cùng nhau chuẩn bị bữa ăn, đảm bảo an toàn

    Thêm nguyên liệu trong khi nấu

    Thêm nguyên liệu trong khi nấu

    Nếu bạn muốn cho thêm các nguyên liệu khác hoặc phát hiện thiếu nguyên liệu nào đó, bạn chỉ cần nhấn nút ‘Thêm nguyên liệu trong khi nấu’ bất kỳ lúc nào để thả nguyên liệu vào và khuấy một cách dễ dàng.

    Làm đặc nước sốt để có độ đặc và hương vị tuyệt vời hơn

    Làm đặc nước sốt để có độ đặc và hương vị tuyệt vời hơn

    Nhấn nút Làm đặc nước sốt sau khi xả áp suất - chức năng đun sôi công suất cao sẽ làm cho món ăn của bạn đặc hơn và đậm đà hương vị hơn.

    Mục yêu thích của tôi lưu trữ tối đa 3 chương trình nấu ăn tùy chỉnh

    Mục yêu thích của tôi lưu trữ tối đa 3 chương trình nấu ăn tùy chỉnh

    Nấu các món ăn bạn yêu thích chỉ bằng một lần chạm với tùy chọn Mục yêu thích của tôi - chỉ cần lưu trữ đến 3 chương trình nấu ăn tùy chỉnh và nhấn Phím tắt để bắt đầu.

    Tự động xả áp suất

    Tự động xả áp suất

    Áp suất được tự động xả ra sau khi nấu xong, vì vậy không cần xả áp suất bằng tay hoặc đợi áp suất giảm tự nhiên khi nồi nguội.

    Thời gian nấu và mức áp suất nấu có thể điều chỉnh

    Thời gian nấu và mức áp suất nấu có thể điều chỉnh

    Sử dụng nhiều thời gian nấu và mức áp suất khác nhau để phù hợp với món ăn mà bạn đang chế biến.

    Chức năng Giữ ấm và Hẹn giờ cài đặt sẵn

    Chức năng Giữ ấm và Hẹn giờ cài đặt sẵn

    Với tùy chọn Hẹn giờ cài đặt sẵn dễ dàng lập trình trong 24 giờ và chức năng Giữ ấm tự động trong 12 giờ, bữa ăn của bạn sẽ luôn được làm nóng tối ưu và sẵn sàng để ăn khi bạn muốn.

    Sản phẩm đạt giải thưởng Thiết kế IF

    Sản phẩm đạt giải thưởng Thiết kế IF

    Đây là một trong những giải thưởng thiết kế danh giá nhất thế giới, con dấu iF biểu thị thiết kế tốt cho người tiêu dùng và cộng đồng thiết kế. Kích thước nhỏ gọn phù hợp với nhà bếp hiện đại cũng như giao diện người dùng chuyên dụng cung cấp thêm sự tiện lợi cho quá trình xử lý.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bao gồm
      • Cốc đo lường, muỗng 2 trong 1
      • Xửng hấp

    • Thông số kỹ thuật

      Nguồn
      910-1090  W
      Dung tích
      5  l
      Chiều dài dây
      1,2  m
      Điện áp
      220-240  V
      Tần số
      50-60  Hz
      Dung tích lồng nồi
      5L

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen

    • Trọng lượng và kích thước

      Kích thước đóng gói (Dài x Rộng x Cao)
      463 x 352 x 317  mm
      Kích thước sản phẩm (Dài x Rộng x Cao)
      385 x 285 x 262  mm
      Trọng lượng của sản phẩm
      6,2  kg

    • Thông số chung

      Các tính năng sản phẩm
      • Màn hình cảm ứng kỹ thuật số
      • Khóa trẻ em
      • 18 hệ thống bảo vệ an toàn
      • Khóa nắp trên có thể xoay
      • Mục yêu thích của tôi
      • Giữ ấm (Keep Warm)
      • Hâm nóng
      • Giao diện người dùng có hướng dẫn
      • Hệ thống kiểm soát hương vị
      • Công nghệ Xả áp suất nhanh chóng

    • Dịch vụ

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Tính bền vững

      Đóng gói
      Được làm từ ít nhất 90% vật liệu tái chế

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Chứng nhận sản phẩm

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • *Thịt bò được nấu chín trong 30 phút từ khi làm nóng đến khi xả hết áp suất, so với 60 phút trong nồi nấu trên bếp
    • ** Kiểm tra với WBSF và mất độ ẩm trong thịt lợn và thịt gà, so với Nồi áp suất đa dụng 3000 của Philips và chế độ nấu trên bếp
    • ***Chỉ áp dụng cho các thị trường có ứng dụng NutriU
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox