Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
HD2103/65
Núm xoay điều chỉnh
5 lít
Thời gian giữ áp suất có thể điều chỉnh từ 0-30 phút
14 công thức nấu ăn
Trong trường hợp áp suất bên trong nồi cao bất thường, hơi nước sẽ tự động thoát ra từ van điều chỉnh áp suất để đảm bảo an toàn.
4.5
trên 5
4
Đánh giá
hunghftl
26/01/2023
Việt Nam
Rất thích dùng sản phẩm nồi cơ HD2103/65.
Đơn giản, dễ sử dụng, độ tin cậy cao, rất bền, dùng 10 năm không vấn đề gì, van xả chính dùng lâu quá nên bị rơ, lỏng. Chỉ nghĩ thay van là lại ok. Còn lại phần điện và phần cơ không sao cả. Quá ok luôn. Cảm giác thích dùng nồi cơ hơn nồi điện tử, mặc dù chưa dùng nồi điện tử của Philips bao giờ.
Ưu điểm
Tốt, bền, đẹp, dễ sử dụng, độ tin cậy cao, nồi đồng cối đá, đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/65 Nồi áp suất cơ
Date of Use 2021-01-26
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/65 Nồi áp suất cơ
Date of Use 2021-01-26
Cường Việt
03/03/2020
Việt Nam
HD2103
Đúng là model huyền thoại, xài hơn 3 năm nay vẫn ok
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/65 Nồi áp suất cơ
Date of Use 2018-03-02
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/65 Nồi áp suất cơ
Date of Use 2018-03-02
Superdragonball
21/07/2019
Malaysia
Fantastic
Cooking becomes so easy nowadays. Shorter time. The pot is easy to clean
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/60 Electric Pressure Cooker
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/60 Electric Pressure Cooker