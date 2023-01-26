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  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
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  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
  • Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn

Ngừng sản xuất

Daily CollectionNồi áp suất cơ

HD2103/65

4.5
| (4) Đánh giá
Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn
Với nhiều menu nấu ăn, nồi điện áp suất Philips giúp làm mềm nguyên liệu cứng và dai chỉ trong vài phút.
Xem tất cả lợi ích

Nấu mềm thức ăn chỉ trong vài phút

Ngon hơn, tiết kiệm thời gian hơn

  • Núm xoay điều chỉnh

  • 5 lít

Thời gian giữ áp suất có thể điều chỉnh từ 0-30 phút

Thời gian giữ áp suất có thể điều chỉnh từ 0-30 phút

14 công thức nấu ăn

14 công thức nấu ăn

14 công thức nấu ăn

Tự động xả áp suất để đảm bảo an toàn

Trong trường hợp áp suất bên trong nồi cao bất thường, hơi nước sẽ tự động thoát ra từ van điều chỉnh áp suất để đảm bảo an toàn.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.5

trên 5

4

Đánh giá

4
2
1

26/01/2023

Việt Nam

Việt Nam

Rất thích dùng sản phẩm nồi cơ HD2103/65.

Đơn giản, dễ sử dụng, độ tin cậy cao, rất bền, dùng 10 năm không vấn đề gì, van xả chính dùng lâu quá nên bị rơ, lỏng. Chỉ nghĩ thay van là lại ok. Còn lại phần điện và phần cơ không sao cả. Quá ok luôn. Cảm giác thích dùng nồi cơ hơn nồi điện tử, mặc dù chưa dùng nồi điện tử của Philips bao giờ.

Ưu điểm

Tốt, bền, đẹp, dễ sử dụng, độ tin cậy cao, nồi đồng cối đá, đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/65 Nồi áp suất cơ

Date of Use 2021-01-26

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/65 Nồi áp suất cơ

Date of Use 2021-01-26

03/03/2020

Việt Nam

Việt Nam

HD2103

Đúng là model huyền thoại, xài hơn 3 năm nay vẫn ok

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/65 Nồi áp suất cơ

Date of Use 2018-03-02

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/65 Nồi áp suất cơ

Date of Use 2018-03-02

21/07/2019

Malaysia

Malaysia

Fantastic

Cooking becomes so easy nowadays. Shorter time. The pot is easy to clean

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/60 Electric Pressure Cooker

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Daily Collection HD2103/60 Electric Pressure Cooker

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