HD1172/01
Đảm bảo ủi nhanh và hiệu quả
Bàn ủi Philips theo quy ước mẫu mực này giúp tăng tốc độ ủi cho bạn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Bàn ủi này nổi bật với mặt đế mài phẳng, làm bằng nhôm chất lượng cao cho hiệu suất sử dụng bền lâu.
Rãnh cúc giúp ủi nhanh và dễ dàng dọc theo hàng cúc và đường nổi.
Đèn chỉ báo nhiệt độ sẽ tắt khi bàn ủi đạt tới nhiệt độ ủi được yêu cầu.
Đầu bàn ủi nhọn độc đáo cho phép bạn ủi cả những khu vực khó tiếp cận nhất.
Nút điều khiển nhiệt độ nâng cao dễ vận hành và chính xác. Bạn sẽ luôn có được nhiệt độ phù hợp cho quần áo của bạn.
Đầu bàn ủi nhọn cho phép chạm đến những vị trí khó ủi nhất, chẳng hạn như khi ủi rãnh cúc, khi làm phẳng nếp gấp và trên góc quần áo.
Dây điện có thể được quấn xung quanh chân đế, cho việc bảo quản thiết bị trở nên dễ dàng.
Dây điện bền bỉ, chất lượng cao đảm bảo hiệu suất sử dụng dài hơn
Đèn báo nhiệt độ sẽ sáng khi bàn ủi nóng lên và tắt khi nhiệt độ mặt đế bàn ủi đạt tới mức được yêu cầu.
Thiết kế này đã được kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt để mang đến hiệu suất bền lâu
Thông số kỹ thuật
Ủi thảnh thơi
Ủi thẳng nếp nhăn dễ dàng
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