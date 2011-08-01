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  • Đảm bảo ủi nhanh và hiệu quả Đảm bảo ủi nhanh và hiệu quả Đảm bảo ủi nhanh và hiệu quả

    Classic Bàn ủi khô

    HD1172/01

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    Đảm bảo ủi nhanh và hiệu quả

    Bàn ủi Philips theo quy ước mẫu mực này giúp tăng tốc độ ủi cho bạn.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 389.000 đ

    Classic Bàn ủi khô

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    Đảm bảo ủi nhanh và hiệu quả

    Với mặt đế có kiểu dáng tốc độ

    • Mặt đế bàn ủi bằng nhôm
    • Chiều dài dây 1,9 m
    • Bàn ủi 1000 Watt
    • 1000 Watt
    Mặt đế được mài phẳng để dễ dàng trượt trên tất cả các loại vải

    Mặt đế được mài phẳng để dễ dàng trượt trên tất cả các loại vải

    Bàn ủi này nổi bật với mặt đế mài phẳng, làm bằng nhôm chất lượng cao cho hiệu suất sử dụng bền lâu.

    Rãnh cúc giúp ủi nhanh dọc theo hàng cúc và đường nổi

    Rãnh cúc giúp ủi nhanh dọc theo hàng cúc và đường nổi

    Rãnh cúc giúp ủi nhanh và dễ dàng dọc theo hàng cúc và đường nổi.

    Đèn báo nhiệt độ sẵn sàng để ủi

    Đèn báo nhiệt độ sẵn sàng để ủi

    Đèn chỉ báo nhiệt độ sẽ tắt khi bàn ủi đạt tới nhiệt độ ủi được yêu cầu.

    Đầu đế bàn ủi nhọn để ủi những vùng khó ủi

    Đầu đế bàn ủi nhọn để ủi những vùng khó ủi

    Đầu bàn ủi nhọn độc đáo cho phép bạn ủi cả những khu vực khó tiếp cận nhất.

    Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

    Điều khiển nhiệt độ dễ dàng

    Nút điều khiển nhiệt độ nâng cao dễ vận hành và chính xác. Bạn sẽ luôn có được nhiệt độ phù hợp cho quần áo của bạn.

    Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủi nhất

    Đầu bàn ủi nhọn, dễ dàng chạm đến những vị trí khó ủi nhất

    Đầu bàn ủi nhọn cho phép chạm đến những vị trí khó ủi nhất, chẳng hạn như khi ủi rãnh cúc, khi làm phẳng nếp gấp và trên góc quần áo.

    Bộ cuộn dây để dễ dàng bảo quản dây điện

    Dây điện có thể được quấn xung quanh chân đế, cho việc bảo quản thiết bị trở nên dễ dàng.

    Dây điện bền bỉ cho thời gian sử dụng dài hơn

    Dây điện bền bỉ, chất lượng cao đảm bảo hiệu suất sử dụng dài hơn

    Đèn báo nhiệt độ chỉ báo khi bàn ủi đủ nóng

    Đèn báo nhiệt độ sẽ sáng khi bàn ủi nóng lên và tắt khi nhiệt độ mặt đế bàn ủi đạt tới mức được yêu cầu.

    Thiết kế đã được kiểm nghiệm để đảm bảo độ bền tối đa

    Thiết kế này đã được kiểm nghiệm theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt để mang đến hiệu suất bền lâu

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số kỹ thuật

      Điện áp
      220 - 240

    • Ủi thảnh thơi

      Chiều dài dây
      1.9  m

    • Ủi thẳng nếp nhăn dễ dàng

      Nguồn
      1000  W

    Badge-D2C

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