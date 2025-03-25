Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
Tự cắt tóc cho bản thân hoặc người thân với Máy cắt tóc Philips 5000 cho những đường cắt chính xác. Lưỡi cắt luôn sắc bén mang lại kết quả mượt mà và đồng đều, trong khi hiệu suất không dây mạnh mẽ giúp bạn cắt tóc thoải mái và tự tin.
Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén
10 cài đặt độ dài
Cảm biến PowerAdapt
Công nghệ Trim and Flow
Lưỡi cắt tự mài sắc rộng 41 mm duy trì độ sắc bén lâu dài, cắt tóc mượt mà và mang lại đường cắt đồng đều, nhất quán trong mỗi lần sử dụng.
Được thiết kế để mang lại trải nghiệm cắt tỉa thoải mái và dễ kiểm soát hơn, giúp bạn có được sự thoải mái và khả năng kiểm soát cần thiết để hoàn thiện kiểu tóc.
Công nghệ DualCut của Philips sử dụng hệ thống lưỡi cắt kép luôn duy trì độ sắc bén như mới. Công nghệ này giúp Máy cắt tóc đạt độ chính xác tối đa, mang lại cảm giác cắt tóc mượt mà và dễ kiểm soát hơn. Được thiết kế để hoạt động nhanh gấp đôi so với các mẫu Philips trước đây không có DualCut, máy dễ dàng tạo kiểu tóc sắc nét và chỉn chu.
4.6
trên 5
27
Đánh giá
95%
khuyên dùng sản phẩm này
เมย์
25/03/2025
ประเทศไทย
ดี
ใช้งานง่ายดีใช้ไม่ยุ่งยากโกนหนวดได้เกลี้ยงเปลี่ยนหวีรองได้ง่าย
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-11-25
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-11-25
Yoyoland
24/03/2025
ประเทศไทย
ใบมีดสแตนเลสลับคมในตัวล้างน้ำได้ต่อตรงได้ชาร์จแบต
ใช้งานสะดวกสบายเหมาะสมกับการตัดด้วยตัวเองและที่สำคัญใบมีดถอดล้างน้ำได้สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-11-24
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-11-24
ภคมน
24/03/2025
ประเทศไทย
กบ
ใช้ดีมาก ใช้ได้นานค่ะ สะดวกพกพาค่ะ แบตเตอรี่ใช้ทนทานค่ะ
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-09-24
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน
Date of Use 2024-09-24
Khảo sát trực tuyến với 16.003 nam giới sử dụng thiết bị chăm sóc cá nhân bằng điện, được thực hiện vào năm 2024
Sau khi đăng ký trên Philips.com trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua.