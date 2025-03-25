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  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình
  • Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình

Hair Clipper Series 5000Máy cắt tóc (không dây)

HC5721/15

4.6

| (27) Đánh giá | 95% khuyên dùng sản phẩm này

Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình

Tự cắt tóc cho bản thân hoặc người thân với Máy cắt tóc Philips 5000 cho những đường cắt chính xác. Lưỡi cắt luôn sắc bén mang lại kết quả mượt mà và đồng đều, trong khi hiệu suất không dây mạnh mẽ giúp bạn cắt tóc thoải mái và tự tin.

Xem tất cả lợi ích

Thương hiệu thiết bị chăm sóc cá nhân dành cho nam bằng điện được ưa chuộng hàng đầu thế giới1

Cắt tóc đều ngay tại nhà

Cắt tỉa linh hoạt cho cả gia đình

  • Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén

  • 10 cài đặt độ dài

  • Cảm biến PowerAdapt

  • Công nghệ Trim and Flow

Độ chính xác tối đa với hiệu suất bền bỉ

Độ chính xác tối đa với hiệu suất bền bỉ

Lưỡi cắt tự mài sắc rộng 41 mm duy trì độ sắc bén lâu dài, cắt tóc mượt mà và mang lại đường cắt đồng đều, nhất quán trong mỗi lần sử dụng.

Dễ cầm nắm và kiểm soát

Dễ cầm nắm và kiểm soát

Được thiết kế để mang lại trải nghiệm cắt tỉa thoải mái và dễ kiểm soát hơn, giúp bạn có được sự thoải mái và khả năng kiểm soát cần thiết để hoàn thiện kiểu tóc.

Tận hưởng kiểu tóc mong muốn với độ chính xác cao

Tận hưởng kiểu tóc mong muốn với độ chính xác cao

Công nghệ DualCut của Philips sử dụng hệ thống lưỡi cắt kép luôn duy trì độ sắc bén như mới. Công nghệ này giúp Máy cắt tóc đạt độ chính xác tối đa, mang lại cảm giác cắt tóc mượt mà và dễ kiểm soát hơn. Được thiết kế để hoạt động nhanh gấp đôi so với các mẫu Philips trước đây không có DualCut, máy dễ dàng tạo kiểu tóc sắc nét và chỉn chu.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.6

trên 5

27

Đánh giá

95%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2

25/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ดี

ใช้งานง่ายดีใช้ไม่ยุ่งยากโกนหนวดได้เกลี้ยงเปลี่ยนหวีรองได้ง่าย

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-11-25

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-11-25

24/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

ใบมีดสแตนเลสลับคมในตัวล้างน้ำได้ต่อตรงได้ชาร์จแบต

ใช้งานสะดวกสบายเหมาะสมกับการตัดด้วยตัวเองและที่สำคัญใบมีดถอดล้างน้ำได้สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-11-24

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-11-24

24/03/2025

ประเทศไทย

ประเทศไทย

กบ

ใช้ดีมาก ใช้ได้นานค่ะ สะดวกพกพาค่ะ แบตเตอรี่ใช้ทนทานค่ะ

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-09-24

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3525/15 อุปกรณ์กันจอน

Date of Use 2024-09-24

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  1. Khảo sát trực tuyến với 16.003 nam giới sử dụng thiết bị chăm sóc cá nhân bằng điện, được thực hiện vào năm 2024 

  1. Sau khi đăng ký trên Philips.com trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua.