HC3525/15
Cắt tóc nhanh, đều
Máy cắt tóc 3000 của Philips có 13 chế độ cài đặt độ dài, công nghệ Trim-and-Flow và công nghệ DualCut cho phép bạn cắt tóc nhanh và đều.Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ DuraPower bảo vệ động cơ và pin khỏi tình trạng hoạt động quá mức, kéo dài hiệu quả tuổi thọ của máy cắt, mang đến vẻ ngoài mà bạn mong muốn.
Tùy chỉnh độ dài tóc của bạn chính xác và dễ dàng. Chọn từ 12 chế độ cài đặt từ 1mm đến 23mm theo gia số 2mm. Để tỉa sát hơn, chỉ cần tháo lược ra để cắt chính xác 0,5mm.
Làm đẹp chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Máy cắt tóc của chúng tôi tự hào có lưỡi cắt tự mài bén sau 5 năm sử dụng vẫn duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.
Máy cắt tóc hoạt động ở chế độ không dây, có thể sử dụng tới 45 phút sau 8 giờ sạc để bạn thoải mái cắt tóc trong nhiều giờ liền, hoặc bạn có thể tiếp tục cắm điện để cắt tỉa không bị gián đoạn.
Máy cắt tóc Philips có tay cầm có vân để cầm nắm thoải mái và dễ dàng thay đổi thao tác khi cắt.
Vệ sinh máy cắt tóc dễ dàng. Chỉ cần bấm mở đầu máy cắt để tháo nhanh và rửa sạch lưỡi cắt
Các lưỡi cắt của Philips không bao giờ cần dầu bôi trơn giúp bạn bảo dưỡng dễ dàng.
Sản phẩm cắt tỉa được thiết kế với độ bền cao: chế độ bảo hành lên đến 5 năm, bao gồm chế độ bảo hành toàn cầu tiêu chuẩn trong 2 năm, cùng với chế độ bảo hành bổ sung trong 3 năm khi đăng ký sản phẩm trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua.
Không chỉ là cắt tóc, máy cắt tóc Philips đi kèm lược tỉa râu có thể điều chỉnh, cung cấp tới 12 chế độ cài đặt độ dài, từ 1mm đến 23mm. Bạn có thể có được độ dài râu hoàn hảo để bổ sung cho kiểu tóc mới cắt của bạn.
Phụ kiện
Công suất
Thiết kế
Dịch vụ
Hệ thống cắt
Dễ sử dụng
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