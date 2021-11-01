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  • Cắt tóc nhanh, đều Cắt tóc nhanh, đều Cắt tóc nhanh, đều

    Hairclipper series 3000 Máy cắt tóc

    HC3525/15

    Cắt tóc nhanh, đều

    Máy cắt tóc 3000 của Philips có 13 chế độ cài đặt độ dài, công nghệ Trim-and-Flow và công nghệ DualCut cho phép bạn cắt tóc nhanh và đều.

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    Giá bán lẻ đề xuất: 1.099.000 đ

    Hairclipper series 3000 Máy cắt tóc

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    Cắt tóc nhanh, đều

    Cắt mượt, cắt nhanh

    • Lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài bén
    • 13 cài đặt độ dài
    • Chạy không dây được 45 phút/sạc 8 giờ
    Mở khóa tuổi thọ pin dài hơn thông qua thiết kế tối ưu của DuraPower

    Mở khóa tuổi thọ pin dài hơn thông qua thiết kế tối ưu của DuraPower

    Công nghệ DuraPower bảo vệ động cơ và pin khỏi tình trạng hoạt động quá mức, kéo dài hiệu quả tuổi thọ của máy cắt, mang đến vẻ ngoài mà bạn mong muốn.

    Dễ dàng điều chỉnh độ dài tóc từ 0,5mm đến 23mm

    Dễ dàng điều chỉnh độ dài tóc từ 0,5mm đến 23mm

    Tùy chỉnh độ dài tóc của bạn chính xác và dễ dàng. Chọn từ 12 chế độ cài đặt từ 1mm đến 23mm theo gia số 2mm. Để tỉa sát hơn, chỉ cần tháo lược ra để cắt chính xác 0,5mm.

    Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén, không cần dầu bôi trơn

    Lưỡi cắt bằng thép tự mài bén, không cần dầu bôi trơn

    Làm đẹp chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Máy cắt tóc của chúng tôi tự hào có lưỡi cắt tự mài bén sau 5 năm sử dụng vẫn duy trì được độ bén lâu và hiệu quả như mới sử dụng lần đầu.

    45 phút sử dụng không dây hoặc cắm điện

    45 phút sử dụng không dây hoặc cắm điện

    Máy cắt tóc hoạt động ở chế độ không dây, có thể sử dụng tới 45 phút sau 8 giờ sạc để bạn thoải mái cắt tóc trong nhiều giờ liền, hoặc bạn có thể tiếp tục cắm điện để cắt tỉa không bị gián đoạn.

    Thiết kế tiện dụng với tay cầm thoải mái

    Thiết kế tiện dụng với tay cầm thoải mái

    Máy cắt tóc Philips có tay cầm có vân để cầm nắm thoải mái và dễ dàng thay đổi thao tác khi cắt.

    Lưỡi cắt tháo nhanh, có thể rửa sạch để vệ sinh dễ dàng

    Lưỡi cắt tháo nhanh, có thể rửa sạch để vệ sinh dễ dàng

    Vệ sinh máy cắt tóc dễ dàng. Chỉ cần bấm mở đầu máy cắt để tháo nhanh và rửa sạch lưỡi cắt

    Lưỡi cắt không cần bảo dưỡng: Không cần dầu bôi trơn

    Lưỡi cắt không cần bảo dưỡng: Không cần dầu bôi trơn

    Các lưỡi cắt của Philips không bao giờ cần dầu bôi trơn giúp bạn bảo dưỡng dễ dàng.

    Bảo vệ mua hàng: Bảo hành toàn cầu 2 năm

    Bảo vệ mua hàng: Bảo hành toàn cầu 2 năm

    Sản phẩm cắt tỉa được thiết kế với độ bền cao: chế độ bảo hành lên đến 5 năm, bao gồm chế độ bảo hành toàn cầu tiêu chuẩn trong 2 năm, cùng với chế độ bảo hành bổ sung trong 3 năm khi đăng ký sản phẩm trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua.

    Dễ dàng điều chỉnh phong cách: Lược tỉa râu có thể điều chỉnh thêm

    Dễ dàng điều chỉnh phong cách: Lược tỉa râu có thể điều chỉnh thêm

    Không chỉ là cắt tóc, máy cắt tóc Philips đi kèm lược tỉa râu có thể điều chỉnh, cung cấp tới 12 chế độ cài đặt độ dài, từ 1mm đến 23mm. Bạn có thể có được độ dài râu hoàn hảo để bổ sung cho kiểu tóc mới cắt của bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Phụ kiện

      Bảo trì
      Đầu cọ vệ sinh
      Lược
      • Lược có thể điều chỉnh
      • Lược tỉa râu có thể điều chỉnh thêm

    • Công suất

      Kiểu pin
      Ni-MH
      Sạc điện
      Sạc đầy trong 8 giờ
      Thời gian sử dụng
      45 phút

    • Thiết kế

      Thân bàn chải
      Tay cầm tiện dụng

    • Dịch vụ

      Bảo hành lên đến 5 năm

    • Hệ thống cắt

      Bộ phận cắt
      Lưỡi cắt bằng kim loại tự mài bén
      Chế độ cài đặt độ dài
      13
      Phạm vi cài đặt độ dài
      Từ 0,5mm đến 23 mm
      Độ chính xác (cữ lược)
      2 mm

    • Dễ sử dụng

      Không cần bảo trì
      Không cần dầu bôi trơn
      Vệ sinh
      • Lưỡi cắt có thể tháo rời
      • Lưỡi cắt có thể rửa sạch
      Vận hành
      Có nối dây điện và chạy bằng pin

    Badge-D2C

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