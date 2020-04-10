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An toàn cho trẻ, lý tưởng cho gia đình!
Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn chưa bao giờ dễ dàng như vậy! Các lược cắt có thể điều chỉnh cho trẻ em và người lớn, bộ phận cắt cải tiến và lưỡi cắt tự mài bén, mang đến công nghệ cắt tóc chuyên nghiệp cho làn da nhạy cảm nhất và tóc mềm mại nhất trong gia đình bạn.
Lưỡi cắt bằng thép không gỉ
Lược chải tóc cho trẻ em
13 cài đặt độ dài
Dùng không dây 60 phút/sạc 8 giờ
Lược chải thân thiện với tóc trẻ em, có các đầu lượn tròn và răng lược ngắn, đặc biệt thích hợp dùng cho những thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Lược trượt êm ái trên da mà không làm xước, giúp luôn cắt tóc an toàn và dễ chịu. Chỉ cần chọn và khóa cố định độ dài bạn muốn bằng cách dùng lược có thể điều chỉnh, cung cấp 12 cài đặt độ dài từ 1 đến 23mm, với độ chính xác 2mm giữa các độ dài. Hoặc dùng không có lược để cắt tỉa sát 0,5mm.
Lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài sắc cho độ bén bền lâu.
Chỉ cần chọn và khóa cố định độ dài bạn muốn bằng cách dùng lược có thể điều chỉnh, cung cấp 12 cài đặt độ dài từ 1 đến 23mm, với độ chính xác 2mm giữa các độ dài. Hoặc dùng không có lược để cắt tỉa sát 0,5mm.
4.3
trên 5
8
Đánh giá
86%
khuyên dùng sản phẩm này
rics
10/04/2020
Indonesia
Tahan lama
performa pisau dan baterai masih baik, sisir lembut + cukup dan bisa diatur tapi tidak mudah terlepas. Sangat layak dibeli karena tahan lama dan aman digunakan
Ưu điểm
tahan lama, pengecasan aman tidak panas, baterai stabil tidak panas setelah pemakaian cukup lama.
Khuyết điểm
rambut terkadang masuk ke dalam pisau cukur, tapi tetap masih bida dibersihkan
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Pemotong rambut
Ngày Sử Dụng 2018-04-10
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Pemotong rambut
Ngày Sử Dụng 2018-04-10
Satyaguna
18/03/2018
Indonesia
Simple and Best Hair Clipper Product of Philips
Real man must use this product, and also for the price, you don't worry because suitable on your wallet
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper
Awiek
22/09/2017
Indonesia
Good and beautifull
Very helpfull and usefull...good job... Hopefully it will last longer Love the colours Love the ergonomically
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper
Khảo sát trực tuyến với 16.003 nam giới sử dụng thiết bị chăm sóc cá nhân bằng điện, được thực hiện vào năm 2024
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