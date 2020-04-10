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Ngừng sản xuất

Hairclipper series 3000Máy cắt tóc

HC3426/15

4.3

| (8) Đánh giá | 86% khuyên dùng sản phẩm này

An toàn cho trẻ, lý tưởng cho gia đình!

Cắt tóc cho mọi người trong gia đình bạn chưa bao giờ dễ dàng như vậy! Các lược cắt có thể điều chỉnh cho trẻ em và người lớn, bộ phận cắt cải tiến và lưỡi cắt tự mài bén, mang đến công nghệ cắt tóc chuyên nghiệp cho làn da nhạy cảm nhất và tóc mềm mại nhất trong gia đình bạn.

Xem tất cả lợi ích

Thương hiệu thiết bị chăm sóc cá nhân dành cho nam bằng điện được ưa chuộng hàng đầu thế giới1

với Công nghệ DualCut và lược dành cho trẻ em

An toàn cho trẻ, lý tưởng cho gia đình!

  • Lưỡi cắt bằng thép không gỉ

  • Lược chải tóc cho trẻ em

  • 13 cài đặt độ dài

  • Dùng không dây 60 phút/sạc 8 giờ

Gồm lược chải tóc cho trẻ em với 12 độ dài điều chỉnh được từ 1-23mm

Gồm lược chải tóc cho trẻ em với 12 độ dài điều chỉnh được từ 1-23mm

Lược chải thân thiện với tóc trẻ em, có các đầu lượn tròn và răng lược ngắn, đặc biệt thích hợp dùng cho những thành viên nhỏ nhất trong gia đình. Lược trượt êm ái trên da mà không làm xước, giúp luôn cắt tóc an toàn và dễ chịu. Chỉ cần chọn và khóa cố định độ dài bạn muốn bằng cách dùng lược có thể điều chỉnh, cung cấp 12 cài đặt độ dài từ 1 đến 23mm, với độ chính xác 2mm giữa các độ dài. Hoặc dùng không có lược để cắt tỉa sát 0,5mm.

Lưỡi cắt bằng thép có thể tự mài sắc cho độ bén bền lâu

Lưỡi cắt bằng thép có thể tự mài sắc cho độ bén bền lâu

Lưỡi cắt bằng thép không gỉ có thể tự mài sắc cho độ bén bền lâu.

Dễ dàng chọn và khóa cố định 13 cài đặt độ dài: 0,5 đến 23mm

Dễ dàng chọn và khóa cố định 13 cài đặt độ dài: 0,5 đến 23mm

Chỉ cần chọn và khóa cố định độ dài bạn muốn bằng cách dùng lược có thể điều chỉnh, cung cấp 12 cài đặt độ dài từ 1 đến 23mm, với độ chính xác 2mm giữa các độ dài. Hoặc dùng không có lược để cắt tỉa sát 0,5mm.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.3

trên 5

8

Đánh giá

86%

khuyên dùng sản phẩm này

3
1

10/04/2020

Indonesia

Indonesia

Tahan lama

performa pisau dan baterai masih baik, sisir lembut + cukup dan bisa diatur tapi tidak mudah terlepas. Sangat layak dibeli karena tahan lama dan aman digunakan

Ưu điểm

tahan lama, pengecasan aman tidak panas, baterai stabil tidak panas setelah pemakaian cukup lama.

Khuyết điểm

rambut terkadang masuk ke dalam pisau cukur, tapi tetap masih bida dibersihkan

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Pemotong rambut

Ngày Sử Dụng 2018-04-10

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Pemotong rambut

Ngày Sử Dụng 2018-04-10

18/03/2018

Indonesia

Indonesia

Simple and Best Hair Clipper Product of Philips

Real man must use this product, and also for the price, you don't worry because suitable on your wallet

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper

22/09/2017

Indonesia

Indonesia

Good and beautifull

Very helpfull and usefull...good job... Hopefully it will last longer Love the colours Love the ergonomically

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 3000 HC3426/15 Hair clipper

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