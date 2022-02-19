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Ngừng sản xuất
Lướt êm, chạm nhẹ và chăm sóc chu đáo
Máy cắt tóc trẻ em mới của Philips với động cơ chạy cực êm, lưỡi cắt chuyên biệt có các đầu cắt lượn tròn, lược tỉa nhiều độ dài khác nhau và thiết kế chống thấm nước để bạn dễ dàng cắt tỉa tóc của bé một cách chuyên nghiệp ngay tại nhà.
Hệ thống cắt an toàn
Các đầu cắt lượn tròn đặc biệt
Răng cắt ngắn hơn bằng gốm
Lược tỉa nhiều độ dài (1-12 mm)
Máy cắt tóc của chúng tôi đạt tiêu chuẩn chống thấm nước IPX 7, nhờ vậy bạn có thể rửa sạch máy an toàn và dễ dàng sau mỗi lần sử dụng.
Bạn có thể điều chỉnh lược tỉa theo nhiều độ dài khác nhau từ 1 mm đến 12 mm.
Lưỡi dao mỏng được thiết kế để chạm đến những chỗ khó cắt xung quanh vành tai, giúp dễ dàng cắt những sợi tóc mảnh của trẻ.
4.4
trên 5
7
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
T.la
19/02/2022
Việt Nam
Người mua đã được xác minh
Máy cắt tóc trẻ em
Máy đẹp, chạy êm, cắt tóc đẹp và êm. Máy dễ vệ sinh và lau chùi.
Ưu điểm
Đẹp gọn êm
Khuyết điểm
Không thấy
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1055/15 Máy cắt tóc trẻ em
Ngày Sử Dụng 2021-01-18
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1055/15 Máy cắt tóc trẻ em
Ngày Sử Dụng 2021-01-18
lkv_1977
28/10/2021
Malaysia
Works Great Nice Pretty Colour
Works Well, Very Sharp, Happy with my purchase, so hard to find these colour
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper
Ngày Sử Dụng 2021-04-28
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper
Ngày Sử Dụng 2021-04-28
epis6666
06/05/2020
Malaysia
Người mua đã được xác minh
Convenient and easy to use.
It has excellent features and absolutely low-noise. Compared to other hair clipper which produce loud noise and this product produce much lesser noise. Everything is great about this product. Great for kids, they love it. Can also be used to trim adult hair.
Ưu điểm
Low-noise, convenient, nice design, waterproof
Khuyết điểm
No carrying case provided, need 8 hours of charging time
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1055/15 Kids' Hair Clipper
Ngày Sử Dụng 2019-04-05
Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1055/15 Kids' Hair Clipper
Ngày Sử Dụng 2019-04-05
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