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Ngừng sản xuất

Hairclipper series 1000Máy cắt tóc trẻ em

HC1055/15

4.4

| (7) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Lướt êm, chạm nhẹ và chăm sóc chu đáo

Máy cắt tóc trẻ em mới của Philips với động cơ chạy cực êm, lưỡi cắt chuyên biệt có các đầu cắt lượn tròn, lược tỉa nhiều độ dài khác nhau và thiết kế chống thấm nước để bạn dễ dàng cắt tỉa tóc của bé một cách chuyên nghiệp ngay tại nhà.

Xem tất cả lợi ích

Thương hiệu thiết bị chăm sóc cá nhân dành cho nam bằng điện được ưa chuộng hàng đầu thế giới1

Lướt êm, chạm nhẹ và chăm sóc chu đáo

  • Hệ thống cắt an toàn

  • Các đầu cắt lượn tròn đặc biệt

  • Răng cắt ngắn hơn bằng gốm

  • Lược tỉa nhiều độ dài (1-12 mm)

IPX 7 chống thấm nước để rửa máy an toàn và dễ dàng

IPX 7 chống thấm nước để rửa máy an toàn và dễ dàng

Máy cắt tóc của chúng tôi đạt tiêu chuẩn chống thấm nước IPX 7, nhờ vậy bạn có thể rửa sạch máy an toàn và dễ dàng sau mỗi lần sử dụng.

Bạn có thể điều chỉnh lược tỉa theo nhiều độ dài khác nhau từ 1 mm đến 12 mm.

Bạn có thể điều chỉnh lược tỉa theo nhiều độ dài khác nhau từ 1 mm đến 12 mm.

Bạn có thể điều chỉnh lược tỉa theo nhiều độ dài khác nhau từ 1 mm đến 12 mm.

Lưỡi dao mỏng để dễ dàng cắt những sợi tóc mảnh của trẻ

Lưỡi dao mỏng được thiết kế để chạm đến những chỗ khó cắt xung quanh vành tai, giúp dễ dàng cắt những sợi tóc mảnh của trẻ.

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.4

trên 5

7

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

2
1

19/02/2022

Việt Nam

Việt Nam

Người mua đã được xác minh

Máy cắt tóc trẻ em

Máy đẹp, chạy êm, cắt tóc đẹp và êm. Máy dễ vệ sinh và lau chùi.

Ưu điểm

Đẹp gọn êm

Khuyết điểm

Không thấy

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1055/15 Máy cắt tóc trẻ em

Ngày Sử Dụng 2021-01-18

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1055/15 Máy cắt tóc trẻ em

Ngày Sử Dụng 2021-01-18

28/10/2021

Malaysia

Malaysia

Works Great Nice Pretty Colour

Works Well, Very Sharp, Happy with my purchase, so hard to find these colour

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper

Ngày Sử Dụng 2021-04-28

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1088/15 Kids' Hair Clipper

Ngày Sử Dụng 2021-04-28

06/05/2020

Malaysia

Malaysia

Người mua đã được xác minh

Convenient and easy to use.

It has excellent features and absolutely low-noise. Compared to other hair clipper which produce loud noise and this product produce much lesser noise. Everything is great about this product. Great for kids, they love it. Can also be used to trim adult hair.

Ưu điểm

Low-noise, convenient, nice design, waterproof

Khuyết điểm

No carrying case provided, need 8 hours of charging time

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1055/15 Kids' Hair Clipper

Ngày Sử Dụng 2019-04-05

Đánh giá này được thực hiện cho Hairclipper series 1000 HC1055/15 Kids' Hair Clipper

Ngày Sử Dụng 2019-04-05

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Khảo sát trực tuyến với 16.003 nam giới sử dụng thiết bị chăm sóc cá nhân bằng điện, được thực hiện vào năm 2024 