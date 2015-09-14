Cho không khí sạch và trong lành bên trong xe bạn

Bộ lọc thay thế cho hệ thống máy lọc không khí xe hơi GoPure, công nghệ lọc đa chức năng SelectFilter của Philips loại bỏ các chất gây ô nhiễm bên trong xe hơi, giúp bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.