Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tất cả các dòng

  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Hình ảnh sử dụng chính
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh bao bì
  • Ảnh chụp một sản phẩm
  • Hình ảnh sử dụng chính
  • Ảnh sản phẩm đang được sử dụng
  • Ảnh bao bì

GoPure Select FilterBộ lọc của máy lọc không khí trong xe

GSF80X80X1

1 giải thưởng

Cho không khí sạch và trong lành bên trong xe bạn

Bộ lọc thay thế cho hệ thống máy lọc không khí xe hơi GoPure, công nghệ lọc đa chức năng SelectFilter của Philips loại bỏ các chất gây ô nhiễm bên trong xe hơi, giúp bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.

Xem tất cả lợi ích

Công nghệ lọc đa chức năng SelectFilter

Cho không khí sạch và trong lành bên trong xe bạn

  • Lọc đa chức năng

Loại bỏ các hạt bụi độc hại siêu nhỏ

Công nghệ lọc hạt hiệu suất cao SelectFilter của Philips loại bỏ các hạt bụi bên trong xe hơi, bao gồm khói thuốc lá, phấn hoa, bụi, hạt cỡ PM2.5, các vi khuẩn và vi rút lan truyền trong không khí nhỏ cỡ 0.3 micrômet

Trung hòa và loại bỏ các hóa chất dạng khí độc hại

Các chất pha chọn lọc có trong Philips SelectFilter giúp trung hòa và loại bỏ các hóa chất dạng khí độc hại ra khỏi không khí thông qua quy trình hút và oxy hóa mạnh mẽ. Các khí độc hại này bao gồm khói xe hơi, khí thải công nghiệp, các hóa chất thoát ra từ bề mặt sơn và vật liệu nhựa làm nội thất xe, cũng như các chất gây mùi hôi.

Thông số kỹ thuật

Tìm hỗ trợ cho sản phẩm này

Tìm Câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng, thông tin an toàn và mẹo

Chứng nhận sản phẩm

  • Hình ảnh của AWARD-7005742

Đánh giá

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe