Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
GSF80X80X1
Cho không khí sạch và trong lành bên trong xe bạn
Bộ lọc thay thế cho hệ thống máy lọc không khí xe hơi GoPure, công nghệ lọc đa chức năng SelectFilter của Philips loại bỏ các chất gây ô nhiễm bên trong xe hơi, giúp bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.
Lọc đa chức năng
Công nghệ lọc hạt hiệu suất cao SelectFilter của Philips loại bỏ các hạt bụi bên trong xe hơi, bao gồm khói thuốc lá, phấn hoa, bụi, hạt cỡ PM2.5, các vi khuẩn và vi rút lan truyền trong không khí nhỏ cỡ 0.3 micrômet
Các chất pha chọn lọc có trong Philips SelectFilter giúp trung hòa và loại bỏ các hóa chất dạng khí độc hại ra khỏi không khí thông qua quy trình hút và oxy hóa mạnh mẽ. Các khí độc hại này bao gồm khói xe hơi, khí thải công nghiệp, các hóa chất thoát ra từ bề mặt sơn và vật liệu nhựa làm nội thất xe, cũng như các chất gây mùi hôi.
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