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  • Cách dễ dàng làm sạch giày thể thao của bạn Cách dễ dàng làm sạch giày thể thao của bạn Cách dễ dàng làm sạch giày thể thao của bạn

    Máy đánh giày thể thao

    GCA1000/60

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    2 Chứng nhận sản phẩm

    Cách dễ dàng làm sạch giày thể thao của bạn

    Máy đánh giày thể thao Philips được thiết kế để làm sạch giày thể thao của bạn dễ dàng và hiệu quả. Chọn cọ làm sạch phù hợp cho giày thể thao của bạn, làm ướt cọ bằng một ít nước và xà phòng, chà lên giày thể thao của bạn và giày sẽ trông như mới ngay lập tức.

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    Máy đánh giày thể thao

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    Cách dễ dàng làm sạch giày thể thao của bạn

    Đi kèm cọ làm sạch cho các chất liệu khác nhau

    • 3 đầu cọ
    • Xanh dương/Vàng
    • 4 pin AA
    Đầu cọ xoay làm sạch hiệu quả

    Đầu cọ xoay làm sạch hiệu quả

    Máy đánh giày thể thao Philips làm sạch hiệu quả với tốc độ quay lên đến 500 vòng mỗi phút.

    Sử dụng đơn giản trong ba bước

    Sử dụng đơn giản trong ba bước

    Chỉ cần làm ướt cọ bằng nước và xà phòng, bật Máy đánh giày thể thao Philips và lau giày thể thao bằng khăn sạch khi hoàn tất.

    3 cọ làm sạch các vật liệu khác nhau

    3 cọ làm sạch các vật liệu khác nhau

    Chọn cọ xốp, cọ lông mềm hoặc cọ lông cứng để làm sạch an toàn chất liệu giày thể thao của bạn.

    Làm sạch giày thể thao mọi lúc mọi nơi

    Làm sạch giày thể thao mọi lúc mọi nơi

    Máy đánh giày thể thao này chạy bằng pin nên bạn có thể mang theo máy khi đi ra ngoài, làm sạch và có những đôi giày thể thao sạch sẽ bất kể ở đâu.

    Cọ xốp cho bề mặt tinh xảo

    Cọ xốp cho bề mặt tinh xảo

    Cọ xốp lý tưởng để sử dụng cho các vật liệu mềm như PVC, da, da lộn và cao su mịn.

    Cọ lông mềm đa năng

    Cọ lông mềm đa năng

    Cọ lông mềm được thiết kế để sử dụng trên nhiều bề mặt và lý tưởng cho lưới và canvas.

    Cọ lông cứng cho bề mặt cứng

    Cọ lông cứng cho bề mặt cứng

    Cọ lông cứng rất phù hợp để sử dụng cho các vật liệu cứng như cao su có kết cấu hoặc đế cao su của giày thể thao.

    Đi kèm 4 pin AA

    Đi kèm 4 pin AA

    Máy đánh giày thể thao Philips đi kèm 4 pin AA để bạn có thể bắt đầu làm sạch giày thể thao ngay lập tức .

    Thông số kỹ thuật

    • Kích thước

      Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
      116 mm x 204 mm x 93 mm
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      60 mm x 69 mm x 170 mm

    • Trọng lượng

      Trọng lượng sản phẩm bao gồm pin
      0,351  kg
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      0,501 kg  kg

    • Có thể tái chế

      Bao bì sản phẩm
      100% có thể tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • An toàn cho giày thể thao của bạn

      Đi kèm 3 cọ làm sạch
      • Cọ xốp
      • Cọ lông mềm
      • Cọ lông cứng

    • Pin

      Thời gian chạy pin
      80 phút ở mức tải 450g
      Kiểu pin
      4 pin AA
      Nguồn
      6 V

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ vượt trội

      Vòng quay trên phút
      500 RPM
      Chống thấm nước
      IPX5

    Badge-D2C

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