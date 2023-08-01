GCA1000/60
Cách dễ dàng làm sạch giày thể thao của bạn
Máy đánh giày thể thao Philips được thiết kế để làm sạch giày thể thao của bạn dễ dàng và hiệu quả. Chọn cọ làm sạch phù hợp cho giày thể thao của bạn, làm ướt cọ bằng một ít nước và xà phòng, chà lên giày thể thao của bạn và giày sẽ trông như mới ngay lập tức.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Máy đánh giày thể thao Philips làm sạch hiệu quả với tốc độ quay lên đến 500 vòng mỗi phút.
Chỉ cần làm ướt cọ bằng nước và xà phòng, bật Máy đánh giày thể thao Philips và lau giày thể thao bằng khăn sạch khi hoàn tất.
Chọn cọ xốp, cọ lông mềm hoặc cọ lông cứng để làm sạch an toàn chất liệu giày thể thao của bạn.
Máy đánh giày thể thao này chạy bằng pin nên bạn có thể mang theo máy khi đi ra ngoài, làm sạch và có những đôi giày thể thao sạch sẽ bất kể ở đâu.
Cọ xốp lý tưởng để sử dụng cho các vật liệu mềm như PVC, da, da lộn và cao su mịn.
Cọ lông mềm được thiết kế để sử dụng trên nhiều bề mặt và lý tưởng cho lưới và canvas.
Cọ lông cứng rất phù hợp để sử dụng cho các vật liệu cứng như cao su có kết cấu hoặc đế cao su của giày thể thao.
Máy đánh giày thể thao Philips đi kèm 4 pin AA để bạn có thể bắt đầu làm sạch giày thể thao ngay lập tức .
Kích thước
Trọng lượng
Có thể tái chế
An toàn cho giày thể thao của bạn
Pin
Bảo hành
Công nghệ vượt trội
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