Cách dễ dàng làm sạch giày thể thao của bạn

Máy đánh giày thể thao Philips được thiết kế để làm sạch giày thể thao của bạn dễ dàng và hiệu quả. Chọn cọ làm sạch phù hợp cho giày thể thao của bạn, làm ướt cọ bằng một ít nước và xà phòng, chà lên giày thể thao của bạn và giày sẽ trông như mới ngay lập tức.