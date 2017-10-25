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  • Bàn ủi bộ tạo hơi nước nhanh, thông minh và mạnh mẽ nhất Philips Bàn ủi bộ tạo hơi nước nhanh, thông minh và mạnh mẽ nhất Philips Bàn ủi bộ tạo hơi nước nhanh, thông minh và mạnh mẽ nhất Philips
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    PerfectCare Elite Plus Bàn ủi bộ tạo hơi nước

    GC9682/80

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Bàn ủi bộ tạo hơi nước nhanh, thông minh và mạnh mẽ nhất Philips

    PerfectCare Elite Plus là bàn ủi bộ tạo hơi nước nhanh và mạnh mẽ nhất thế giới. Cho bạn trải nghiệm ủi tối ưu với các công nghệ mới đột phá như Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ và Nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP. Hơn nữa, bàn ủi có mặt đế T-ionicGlide cao cấp nhất giúp lướt êm và chống trầy xước vượt trội và chức năng xả cặn nhanh trong 15 giây với đèn báo.

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    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Giá bán lẻ đề xuất: 13.590.000 đ

    PerfectCare Elite Plus Bàn ủi bộ tạo hơi nước

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    Bàn ủi bộ tạo hơi nước nhanh, thông minh và mạnh mẽ nhất Philips

    Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ

    • Hơi phun tăng cường lên đến 600g
    • Ngăn chứa nước có thể tháo rời 1,8 lít
    • Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP
    • Hơi phun tự động và êm ái
    Mặt đế T-ionicGlide, lướt êm vượt trội và độ bền tối đa

    Mặt đế T-ionicGlide, lướt êm vượt trội và độ bền tối đa

    Đây là loại mặt đế cao cấp nhất trong các loại mặt đế của bàn ủi Philips, được làm bằng thép không gỉ và được phủ đến 6 lớp giúp tăng cường hiệu quả ủi đến tối đa, đồng thời chống trầy xước và mài mòn.

    Hơi phun tự động thông minh để ủi nhanh và dễ dàng hơn

    Hơi phun tự động thông minh để ủi nhanh và dễ dàng hơn

    DynamiQ là cảm biến hơi phun tự động, cảm nhận chính xác tất cả chuyển động của bàn ủi, từ đó tự động tạo hơi phun vừa đủ khi cần để có được hiệu quả ủi tối ưu.

    Bàn ủi nhẹ và cầm nắm thoải mái

    Bàn ủi nhẹ và cầm nắm thoải mái

    Bàn ủi có trọng lượng nhẹ đáng kinh ngạc và thoải mái cầm nắm, đồng thời lướt êm ái trên quần áo và giúp cổ tay đỡ mỏi hơn. Trọng lượng bàn ủi nhẹ cũng giúp bạn thoải mái hơn khi đứng ủi màn cửa và quần áo còn treo trên móc.

    Hệ thống xả cặn dễ dàng và hiệu quả cho hiệu suất lâu dài

    Hệ thống xả cặn dễ dàng và hiệu quả cho hiệu suất lâu dài

    Bàn ủi có chức năng Easy De-Calc Plus tự động phân rã và thu gom cặn bám vào ngăn chứa. Khi có đèn báo xả cặn, chỉ cần tháo và làm sạch ngăn chứa cặn vôi. Giúp đảm bảo hiệu suất hơi phun bền lâu mỗi ngày và kéo dài tuổi thọ bàn ủi.

    Bàn ủi tự động ngắt điện khi không sử dụng

    Bàn ủi tự động ngắt điện khi không sử dụng

    Chức năng tự động ngắt điện sẽ tự động tắt bàn ủi hơi nước nếu thiết bị không được sử dụng trong vài phút. Chức năng này giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn cho bạn.

    Khóa thiết bị để dễ dàng mang đi, đảm bảo an toàn

    Khóa thiết bị để dễ dàng mang đi, đảm bảo an toàn

    Khóa bàn ủi vào đế chắc chắn để dễ dàng cầm xách, đi khắp mọi nơi trong nhà và giảm bớt rủi ro có người vô tình chạm vào mặt đế còn nóng.

    Tiết kiệm năng lượng với Chế độ tiết kiệm (ECO)

    Tiết kiệm năng lượng với Chế độ tiết kiệm (ECO)

    Tiết kiệm năng lượng mà hiệu quả vẫn giữ nguyên không đổi. Chế độ ECO phun ít hơi nước hơn ở những vùng quần áo không cần ủi nhiều, giúp giảm lượng tiêu thụ điện năng cho bạn.

    Hơi phun mạnh giúp làm phẳng vết nhăn hiệu quả

    Hơi phun mạnh và liên tục có thể dễ dàng xử lý ngay cả các loại vải khó ủi nhất. Chức năng hơi phun tăng cường giúp làm phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo và cũng là lựa chọn hoàn hảo để ủi đứng khi bạn cần làm mới quần áo hay màn cửa.

    Ngăn chứa nước với dung tích lớn có thể tháo rời để dễ dàng châm đầy nước

    Ngăn chứa nước trong suốt có dung tích lớn 1,8 lít cho phép bạn ủi liên tục tới 2 giờ đồng hồ. Bạn sẽ được nhắc nhở bằng đèn báo khi ngăn chứa hết nước và với cửa châm nước lớn, bạn có thể dễ dàng châm đầy nước bất kỳ lúc nào.

    Công nghệ OptimalTEMP, không cần điều chỉnh nhiệt độ

    Công nghệ đột phá OptimalTEMP tự xác lập nhiệt độ lý tưởng để thích ứng với các loại vải khác nhau, giúp quần áo từ jean đến lụa được ủi thẳng một cách dễ dàng mà không cần bất cứ thao tác điều chỉnh nhiệt độ nào

    Đảm bảo không gây ra vết cháy

    Nhờ công nghệ OptimalTEMP, bàn ủi này đảm bảo không gây ra vết cháy trên bất kỳ loại vải ủi được. Thậm chí, bạn có thể để mặt đế bàn ủi nằm nghỉ ngay trên bề mặt vải hoặc cầu ủi mà không hề có vết cháy hay vết bỏng nào.

    Hiệu suất ủi cao, ít gây tiếng ồn

    Các bộ lọc hơi nước chạy êm ái giúp giảm thiểu tiếng ồn và một bệ hút âm thanh để giảm bớt âm thanh ồn ào trong đế bàn ủi, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động giải trí của mọi thành viên trong gia đình.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Loại sản phẩm
      Bàn ủi bộ tạo hơi nước công suất cao
      Thời gian làm nóng
      2 phút
      Bàn ủi siêu nhẹ
      Chất liệu mặt đế
      T-icnic Glide
      Mặt đế
      T-ionicGlide
      Mặt đế ủi êm ái
      Tốt nhất
      Mặt đế chống trầy xước, chống mài mòn
      Tốt nhất
      Quản lý cặn
      Tẩy cặn và vệ sinh - Easy De-calc Plus
      Nhắc nhở tẩy cặn
      Đèn báo
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Phù hợp khi sử dụng với nước máy
      Dung tích ngăn chứa nước
      1,8 lít
      Châm thêm nước bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng
      Cảnh báo mực nước thấp
      Ủi đứng
      Bảo quản dây điện
      Ngăn
      Bảo quản ống
      Khoang chứa ống
      Bảo hành/Bảo đảm
      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Nguồn
      2700 W
      Áp suất
      8,0 Bar
      Thời gian khởi động
      Chỉ báo âm thanh và đèn báo
      Lưu lượng hơi nước liên tục
      150 g/phút
      Hơi nước theo yêu cầu
      Hơi phun tăng cường
      600 g
      Tần số
      50-60 Hz
      Điện áp
      220-240 V
      Công nghệ vượt trội
      Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP, DynamiQ, Công nghệ Phun hơi nước êm ái

    • An toàn

      Tự động ngắt
      Công tắc bật/tắt nguồn
      Khóa thiết bị để mang đi an toàn
      An toàn cho tất cả các loại vải ủi được

    • Khối lượng và kích thước

      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      23,3 x 28,5 x 45,3 cm
      Kích thước hộp đóng gói (DxRxC)
      31 x 35 x 51 cm
      Chiều dài dây điện
      2,0 m
      Chiều dài dây ống
      1,9 m
      Trọng lượng bàn ủi
      0,8 kg
      Trọng lượng sản phẩm
      5,1 kg
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      7,4 kg

    • Phụ kiện

      Găng tay
      Khay hứng cặn
      Không

    • Tính bền vững

      Chế độ tiết kiệm năng lượng (Chức năng Eco)
      tiết kiệm năng lượng lên đến 50% ở Chế độ Tiết kiệm điện
      Đóng gói
      100% có thể tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy có thể tái chế

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Indonesia

    Badge-D2C

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