GC9682/80
Bàn ủi bộ tạo hơi nước nhanh, thông minh và mạnh mẽ nhất Philips
PerfectCare Elite Plus là bàn ủi bộ tạo hơi nước nhanh và mạnh mẽ nhất thế giới. Cho bạn trải nghiệm ủi tối ưu với các công nghệ mới đột phá như Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ và Nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP. Hơn nữa, bàn ủi có mặt đế T-ionicGlide cao cấp nhất giúp lướt êm và chống trầy xước vượt trội và chức năng xả cặn nhanh trong 15 giây với đèn báo.Xem tất cả lợi ích
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Đây là loại mặt đế cao cấp nhất trong các loại mặt đế của bàn ủi Philips, được làm bằng thép không gỉ và được phủ đến 6 lớp giúp tăng cường hiệu quả ủi đến tối đa, đồng thời chống trầy xước và mài mòn.
DynamiQ là cảm biến hơi phun tự động, cảm nhận chính xác tất cả chuyển động của bàn ủi, từ đó tự động tạo hơi phun vừa đủ khi cần để có được hiệu quả ủi tối ưu.
Bàn ủi có trọng lượng nhẹ đáng kinh ngạc và thoải mái cầm nắm, đồng thời lướt êm ái trên quần áo và giúp cổ tay đỡ mỏi hơn. Trọng lượng bàn ủi nhẹ cũng giúp bạn thoải mái hơn khi đứng ủi màn cửa và quần áo còn treo trên móc.
Bàn ủi có chức năng Easy De-Calc Plus tự động phân rã và thu gom cặn bám vào ngăn chứa. Khi có đèn báo xả cặn, chỉ cần tháo và làm sạch ngăn chứa cặn vôi. Giúp đảm bảo hiệu suất hơi phun bền lâu mỗi ngày và kéo dài tuổi thọ bàn ủi.
Chức năng tự động ngắt điện sẽ tự động tắt bàn ủi hơi nước nếu thiết bị không được sử dụng trong vài phút. Chức năng này giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn cho bạn.
Khóa bàn ủi vào đế chắc chắn để dễ dàng cầm xách, đi khắp mọi nơi trong nhà và giảm bớt rủi ro có người vô tình chạm vào mặt đế còn nóng.
Tiết kiệm năng lượng mà hiệu quả vẫn giữ nguyên không đổi. Chế độ ECO phun ít hơi nước hơn ở những vùng quần áo không cần ủi nhiều, giúp giảm lượng tiêu thụ điện năng cho bạn.
Hơi phun mạnh và liên tục có thể dễ dàng xử lý ngay cả các loại vải khó ủi nhất. Chức năng hơi phun tăng cường giúp làm phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo và cũng là lựa chọn hoàn hảo để ủi đứng khi bạn cần làm mới quần áo hay màn cửa.
Ngăn chứa nước trong suốt có dung tích lớn 1,8 lít cho phép bạn ủi liên tục tới 2 giờ đồng hồ. Bạn sẽ được nhắc nhở bằng đèn báo khi ngăn chứa hết nước và với cửa châm nước lớn, bạn có thể dễ dàng châm đầy nước bất kỳ lúc nào.
Công nghệ đột phá OptimalTEMP tự xác lập nhiệt độ lý tưởng để thích ứng với các loại vải khác nhau, giúp quần áo từ jean đến lụa được ủi thẳng một cách dễ dàng mà không cần bất cứ thao tác điều chỉnh nhiệt độ nào
Nhờ công nghệ OptimalTEMP, bàn ủi này đảm bảo không gây ra vết cháy trên bất kỳ loại vải ủi được. Thậm chí, bạn có thể để mặt đế bàn ủi nằm nghỉ ngay trên bề mặt vải hoặc cầu ủi mà không hề có vết cháy hay vết bỏng nào.
Các bộ lọc hơi nước chạy êm ái giúp giảm thiểu tiếng ồn và một bệ hút âm thanh để giảm bớt âm thanh ồn ào trong đế bàn ủi, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động giải trí của mọi thành viên trong gia đình.
Thông số chung
Đặc điểm kỹ thuật
An toàn
Khối lượng và kích thước
Phụ kiện
Tính bền vững
Quốc gia xuất xứ
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