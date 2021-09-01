Đảm bảo không gây ra vết cháy

Kể cả khi bạn làm nhiều việc cùng lúc hoặc đang phân tâm, bạn cũng không bao giờ làm cháy quần áo. Nhờ công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP, bàn ủi bộ tạo hơi nước đảm bảo không gây ra vết cháy trên các vải ủi được bất kỳ. Thậm chí bạn có thể để mặt bàn ủi nằm nghỉ ngay trên bề mặt vải hoặc ván ủi mà không sợ để lại vết cháy hay vết bóng nào.