GC7933/30
Ủi phẳng dễ dàng, tiết kiệm thời gian
Với bàn ủi bộ tạo hơi nước của Philips, bạn sẽ không còn lo lắng về việc quần áo dễ cháy khi ủi. Mọi nếp nhăn trên quần áo đều được ủi phẳng nhanh chóng mà không cần phải thay đổi cài đặt nhiệt độ. Với hơi phun mạnh mẽ và áp suất bơm tối đa cho hiệu quả tốt hơn trong một lượt ủi, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Tiết kiệm một bước trong quy trình ủi hằng tuần của bạn. Bạn sẽ không cần phải tách riêng quần áo hoặc thay đổi cài đặt và chờ nhiệt độ thay đổi nữa. Nhờ có Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP, bạn có thể ủi mọi thứ từ quần jean denim đến lụa mỏng mà không cần điều chỉnh nhiệt độ.
Mặt đế SteamGlide Plus chống xước mang đến hiệu quả lướt êm vượt trội trên bề mặt vải. Mặt đế được phủ 5 lớp, bao gồm lớp titan cải tiến, cho bàn ủi lướt êm vượt trội và ủi phẳng quần áo nhanh hơn.
Kể cả khi bạn làm nhiều việc cùng lúc hoặc đang phân tâm, bạn cũng không bao giờ làm cháy quần áo. Nhờ công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP, bàn ủi bộ tạo hơi nước đảm bảo không gây ra vết cháy trên các vải ủi được bất kỳ. Thậm chí bạn có thể để mặt bàn ủi nằm nghỉ ngay trên bề mặt vải hoặc ván ủi mà không sợ để lại vết cháy hay vết bóng nào.
Hơi phun mạnh liên tục có thể ủi phẳng ngay cả các vết nhăn khó ủi. Ngoài ra còn có tính năng tăng cường hơi phun bổ sung nếu cần để làm phẳng nhanh chóng các nếp nhăn, hoàn hảo khi ủi đứng hoặc ủi quần áo treo trên móc.
Trọng lượng nhẹ và kích cỡ nhỏ gọn dễ dàng thao tác khi ủi quần áo. Máy cũng đặt vừa vặn trên ván ủi. Nhưng đừng nghĩ rằng máy nhỏ mà công suất yếu! Nhờ sử dụng công nghệ ProVelocity độc quyền, chúng tôi tạo ra bộ tạo hơi nước mạnh mẽ, nhỏ và gọn hơn bao giờ hết.
Ngăn chứa nước trong suốt có dung tích đến 1,5 lít cho phép bạn ủi liên tục tới 1,5 giờ đồng hồ. Dễ dàng xem lượng nước còn lại trong ngăn chứa và châm thêm nước bất kỳ lúc nào nhờ vào cửa châm nước lớn.
Hệ thống tẩy cặn Smart Calc Clean được tích hợp sẵn giúp bảo dưỡng bộ tạo hơi nước và tự động báo hiệu đến lúc cần tẩy cặn. Bạn có thể sử dụng lại ngăn chứa thu gom cặn vôi để tiết kiệm tiền và không cần mua thêm hộp dung dịch tẩy cặn.
Dễ dàng khóa bàn ủi vào đế chắc chắn giúp bạn dễ dàng cầm xách đi khắp mọi nơi trong nhà và giảm bớt rủi ro cho người thân khi vô tình chạm vào mặt đế còn nóng.
Chức năng tự động ngắt điện sẽ tự động tắt bàn ủi hơi nước nếu thiết bị không được sử dụng trong vài phút. Chức năng này giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn cho bạn.
Lưu trữ
Thiết kế
Dễ sử dụng
Phụ kiện đi kèm
Bảo hành
Công nghệ vượt trội
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Thân thiện với môi trường
Quản lý cặn
Kích thước và khối lượng
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox