Cụm từ tìm kiếm

  • Ủi phẳng dễ dàng, tiết kiệm thời gian Ủi phẳng dễ dàng, tiết kiệm thời gian Ủi phẳng dễ dàng, tiết kiệm thời gian

    PerfectCare Compact Plus Bàn ủi bộ tạo hơi nước

    GC7933/30

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Ủi phẳng dễ dàng, tiết kiệm thời gian

    Với bàn ủi bộ tạo hơi nước của Philips, bạn sẽ không còn lo lắng về việc quần áo dễ cháy khi ủi. Mọi nếp nhăn trên quần áo đều được ủi phẳng nhanh chóng mà không cần phải thay đổi cài đặt nhiệt độ. Với hơi phun mạnh mẽ và áp suất bơm tối đa cho hiệu quả tốt hơn trong một lượt ủi, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức.

    Xem tất cả lợi ích

    PerfectCare Compact Plus Bàn ủi bộ tạo hơi nước

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Bàn ủi bộ tạo hơi nước

    Ủi phẳng dễ dàng, tiết kiệm thời gian

    So với bàn ủi hơi nước Azur* của Philips

    • Khóa thiết bị chắc chắn
    • Hơi phun tăng cường lên đến 450g
    • Ngăn chứa nước có thể tháo rời 1,5 lít
    • Khóa thiết bị để mang đi
    Không cần thay đổi cài đặt nhiệt độ

    Không cần thay đổi cài đặt nhiệt độ

    Tiết kiệm một bước trong quy trình ủi hằng tuần của bạn. Bạn sẽ không cần phải tách riêng quần áo hoặc thay đổi cài đặt và chờ nhiệt độ thay đổi nữa. Nhờ có Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP, bạn có thể ủi mọi thứ từ quần jean denim đến lụa mỏng mà không cần điều chỉnh nhiệt độ.

    Mặt đế SteamGlide Plus chống trầy xước để lướt êm

    Mặt đế SteamGlide Plus chống trầy xước để lướt êm

    Mặt đế SteamGlide Plus chống xước mang đến hiệu quả lướt êm vượt trội trên bề mặt vải. Mặt đế được phủ 5 lớp, bao gồm lớp titan cải tiến, cho bàn ủi lướt êm vượt trội và ủi phẳng quần áo nhanh hơn.

    Đảm bảo không gây ra vết cháy

    Kể cả khi bạn làm nhiều việc cùng lúc hoặc đang phân tâm, bạn cũng không bao giờ làm cháy quần áo. Nhờ công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP, bàn ủi bộ tạo hơi nước đảm bảo không gây ra vết cháy trên các vải ủi được bất kỳ. Thậm chí bạn có thể để mặt bàn ủi nằm nghỉ ngay trên bề mặt vải hoặc ván ủi mà không sợ để lại vết cháy hay vết bóng nào.

    Hơi phun mạnh giúp làm phẳng vết nhăn hiệu quả

    Hơi phun mạnh liên tục có thể ủi phẳng ngay cả các vết nhăn khó ủi. Ngoài ra còn có tính năng tăng cường hơi phun bổ sung nếu cần để làm phẳng nhanh chóng các nếp nhăn, hoàn hảo khi ủi đứng hoặc ủi quần áo treo trên móc.

    Nhẹ và nhỏ gọn để sử dụng và cất giữ dễ dàng

    Trọng lượng nhẹ và kích cỡ nhỏ gọn dễ dàng thao tác khi ủi quần áo. Máy cũng đặt vừa vặn trên ván ủi. Nhưng đừng nghĩ rằng máy nhỏ mà công suất yếu! Nhờ sử dụng công nghệ ProVelocity độc quyền, chúng tôi tạo ra bộ tạo hơi nước mạnh mẽ, nhỏ và gọn hơn bao giờ hết.

    Ngăn chứa nước với dung tích lớn có thể tháo rời để dễ dàng châm đầy nước

    Ngăn chứa nước trong suốt có dung tích đến 1,5 lít cho phép bạn ủi liên tục tới 1,5 giờ đồng hồ. Dễ dàng xem lượng nước còn lại trong ngăn chứa và châm thêm nước bất kỳ lúc nào nhờ vào cửa châm nước lớn.

    tiết kiệm chi phí

    Hệ thống tẩy cặn Smart Calc Clean được tích hợp sẵn giúp bảo dưỡng bộ tạo hơi nước và tự động báo hiệu đến lúc cần tẩy cặn. Bạn có thể sử dụng lại ngăn chứa thu gom cặn vôi để tiết kiệm tiền và không cần mua thêm hộp dung dịch tẩy cặn.

    Khóa thiết bị để dễ dàng mang đi, đảm bảo an toàn

    Dễ dàng khóa bàn ủi vào đế chắc chắn giúp bạn dễ dàng cầm xách đi khắp mọi nơi trong nhà và giảm bớt rủi ro cho người thân khi vô tình chạm vào mặt đế còn nóng.

    Tự động ngắt điện an toàn và dễ sử dụng

    Chức năng tự động ngắt điện sẽ tự động tắt bàn ủi hơi nước nếu thiết bị không được sử dụng trong vài phút. Chức năng này giúp tiết kiệm năng lượng và đảm bảo an toàn cho bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Lưu trữ

      Khóa thiết bị để mang đi
      Dễ di chuyển và đảm bảo an toàn
      Hộc chứa dây nguồn
      Băng dính gai
      Bảo quản ống
      Khoang bảo quản ống

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Tím huyền ảo

    • Dễ sử dụng

      Dung tích ngăn chứa nước
      1500  nm
      An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
      Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa
      Mặt đế ủi êm ái
      4  stars
      Mặt đế
      SteamGlide Plus
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Châm thêm nước bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng
      Sử dụng được với nước máy
      Chiều dài dây điện
      1,60  m
      Chiều dài ống
      1,6  m
      Tích hợp ổ cắm sạc
      Đầu hơi phun chuẩn xác
      Thời gian khởi động
      • Đèn báo
      • Chỉ báo âm thanh
      Mặt đế chống trầy xước, chống mài mòn
      4  stars
      Tự động ngắt điện

    • Phụ kiện đi kèm

      Ngăn chứa Calc Clean

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ vượt trội

      Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP
      Dành cho mọi loại vải có thể ủi được
      Không gây ra vết cháy
      Không cần điều chỉnh nhiệt độ
      Động cơ hơi nước ProVelocity

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Áp suất
      Áp suất bơm tối đa 6,5 ba-rơ
      Nguồn
      2400  W
      Hơi phun tăng cường
      Lên đến 450  g
      Hơi phun liên tục
      Lên đến 120  g/min
      Hơi phun ngang
      Điện áp
      220-240  V
      Thời gian khởi động
      2  minute(s)
      Hơi nước theo yêu cầu

    • Thân thiện với môi trường

      Tiết kiệm năng lượng*
      40  %
      Sử dụng nhựa tái chế
      15  %
      Bao bì sản phẩm
      100% có thể tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Quản lý cặn

      Xả cặn và vệ sinh
      Smart Calc Clean
      Nhắc nhở xả cặn
      • Đèn báo
      • Âm thanh

    • Kích thước và khối lượng

      Khối lượng bàn ủi
      1,3  kg
      Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
      23 x 26,5 x 42,6  cm
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      20 x 23,3 x 37,1  cm
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      3,85  kg
      Trọng lượng của bàn ủi và chân đế
      2,8  kg

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Chứng nhận sản phẩm

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Dựa trên một lần ủi dài 2 tiếng đồng hồ
    • Tiết kiệm năng lượng lên đến 40% dựa trên IEC 603311, so với GC6734.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox