Cảm ơn The Insiders và Philips đã giúp tôi được trải nghiệm sản phẩm Bàn là hơi nước Philip GC7805/20 nhé! Mình cảm thấy mình rất may mắn được chọn trong chiến dịch lần này của The Insiders, mình mong muốn sẽ có thật nhiều người muốn được trải nghiệm sẽ được chọn và trải nghiệm giống mình! Mình nhất định sẽ giới thiệu thêm nhiều người tham gia vào The Insieders để có cơ hội giống mình! Mình rất tin tưởng các dòng sản phẩm của Philips, gia đình mình cũng đang dùng máy xay da năng, ấm đun nước siêu tốc và có 1 chiếc bàn là khô với rất nhiều nút điều chỉnh nhiệt độ. Nên mình cảm thấy mình rất may mắn vì được chọn chon chiến dịch lần này. Sau một thời gian nhận và dùng thử sản phẩm mình rất hài lòng với bàn là này của Philips có rất nhiều ưu điểm nổi trội mà các sản phẩm bàn là khác không có được là một lúc nhiều đồ mà vẫn tiết kiệm được thời gian và công suất sử dụng điện phù hợp. 1.Công suất 2400w, dung tích 1800ml Bàn ủi hơi nước Philips GC7805/20 có công suất lên đến 2400w và dung tích bình chưa nước lớn hợn loại cũ lên đến 1800ml, việc này giúp mình không phải thay nước nhiều lần. Với công suất lớn việc ủi rất nhanh chóng và các vết nhăn khó cũng sẽ ủi phẳng một cách dễ dàng nhất. Ngăn chứa nước cso dung tích lớn, trong suốt nhìn bằng mắt thường rất dễ, có thể tháo, rời cho thời gian ủi bằng hơi nước lâu hơn, là được nhiều quần áo một lúc mà không phải thêm nước liên lục. Dễ dàng châm thêm nước với lỗ châm nước lớn. 2.Tự động chọn nhiệt độ -Chế độ cảm biến tự động này của bàn là làm mình ưng ý nhất Các bạn có thể là bất cứ quần áo, khăn, ca-vát một cách dễ dàng dù làm bằng chất liệu khso là như len hay lụa vì chế độ tự động điều chỉnh nhiệt đọ mà các bàn là khác không có, nên bạn sẽ k lo hỏng, vết cháy, vết bóng in lên quần áo của mình. Việc đáng chú gì nhất của dòng bàn ủi philips GC7805 so với phiên bản cũ là không có nút điều chỉnh tốc độ mà toàn độ là cảm biến tự động.. Bàn ủi sẵn sàng sử dụng: <2 phút, hơi phun liên tục: 120 g/ph. 3.Xả cặn và vệ sinh dễ dàng Một tính năng hữu ích được cải tiến nữa là chúng ta sẽ có chế độ van xả cặn Smart Calc Clean. Chỉ cần nhấn nút là tựu động xả hết nước thừa trong khay theo đó cạn bám sẽ được loại bỏ, vì lượng nhiệt và hơi nước tỏa ra rất nhiều. có khay chứa nước thải rất tiện lợi khi là mà k lo bàn là bị bẩn hay dây nước ra những thiết bị khác trong suốt quá trình là ủi. 4.Tự động ngắt khi không sử dụng và tự động tạo hơi phun 5.An toàn đối với tất cả các loại vải kể cả các loại vải khó là nhất