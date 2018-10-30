Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Ủi nhanh hơn với lượng hơi phun nhiều hơn gấp 2 lần*
Ủi nhanh hơn với luồng hơi phun mạnh và liên tục, đồng thời không cần điều chỉnh nhiệt độ vì đã có công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP. Trọng lượng nhẹ và nhỏ gọn để sử dụng và cất giữ dễ dàng.
Ironing brand
Áp suất bơm tối đa 5,3 ba-rơ
Hơi phun tăng cường lên đến 250g
Dung tích ngăn chứa nước 1,5L
Khóa thiết bị để mang đi
Hơi phun mạnh và liên tục có thể dễ dàng xử lý ngay cả các loại vải khó ủi nhất. Chức năng hơi phun tăng cường giúp làm phẳng những nếp nhăn khó ủi trên quần áo và cũng là lựa chọn hoàn hảo để ủi đứng khi bạn cần làm mới quần áo hay màn cửa.
Ủi mọi chất liệu vải từ jean cho đến lụa mà không cần điều chỉnh nhiệt độ. Không cần núm điều chỉnh hoặc cài đặt vì đã có công nghệ OptimalTEMP. Bạn không còn phải phân loại trước quần áo hay chờ bàn ủi làm nóng và nguội xuống nữa. Giờ đây, bàn ủi sẵn sàng sử dụng trên mọi loại vải và vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.
Nhờ công nghệ OptimalTEMP, bàn ủi này đảm bảo không gây ra vết cháy trên bất kỳ loại vải ủi được. Thậm chí, bạn có thể để mặt đế bàn ủi nằm nghỉ ngay trên bề mặt vải hoặc cầu ủi mà không hề có vết cháy hay vết bỏng nào.
Chứng nhận sản phẩm
4.7
trên 5
22
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
Huyn15
30/10/2018
Việt Nam
Thuộc chương trình khuyến mãi
Sản phẩm tuyệt vời
Trước đây chưa bao giờ mình được sử dụng 1 sản phẩm tuyệt vời như vậy, mình chỉ dùng bàn ủi khô nay may mắn được trải nghiệm bàn ủi hơi nước, vượt trên cả sự mong đợi của mình, cảm ơn The Insider và philips đã mang lại cho mình một trải nghiệm tuyệt vời
Đánh giá này được thực hiện cho PerfectCare Compact GC7805/20 Bàn ủi bộ tạo hơi nước
Đánh giá này được thực hiện cho PerfectCare Compact GC7805/20 Bàn ủi bộ tạo hơi nước
Xoan1988
13/10/2018
Việt Nam
Thuộc chương trình khuyến mãi
Một sản phẩm trên cả tuyệt vời
Tôi đã nhận được sản phẩm Bàn ủi Philips PerfectCare Compact GC7805/20. Thật tuyệt, đáng giá với sự chờ đợi để nhận được một sản phẩm tốt thực sự như thế. Đẹp - Hiện đại - Sang trọng - Mạnh mẽ, đó là những điều tôi thấy ở sản phẩm này. Sản phẩm có tem kiểm định của Quatest 3. Tay cầm vừa vặn, chắc chắn, phù hợp với mọi người. Qua sử dụng, quần áo được là phẳng như li. Hướng dẫn sử dụng rất chi tiết và có cả Tiếng Việt! Qủa thật rất đáng có trong mỗi gia đình. Cám ơn Philips và The Insiders đã cho chúng tôi cảm nhận những sản phẩm tốt như thế này. Hy vọng Philips và The Insiders có nhiều chiến dịch nữa đồng thời Philips có chương trình hỗ trợ giá để sản phẩm thực sự đến tay nhiều người tiêu dùng Việt Nam. I love Philips, I love The Insiders.
Đánh giá này được thực hiện cho PerfectCare Compact GC7805/20 Bàn ủi bộ tạo hơi nước
Đánh giá này được thực hiện cho PerfectCare Compact GC7805/20 Bàn ủi bộ tạo hơi nước
nguyenlong1907
12/10/2018
Việt Nam
Thuộc chương trình khuyến mãi
Sản phẩm rất đáng để mua.
+ Sau thời gian dùng bàn ủi tạo hơi nước Philips GC7805/20 mình thấy rất đáng mua bởi các tính năng mà nó mang lại, thực sự mà nói nó cho trải nghiệm sử dụng tốt hơn hẳn so với bàn ủi hơi nước khác. -Đầu tiên là về ngoại hình, Philips GC7805/20 rất bắt mắt tạo cảm giác rất hiện đại và sang trọng, ống dẫn và dây nguồn dài dễ dàng thao tác khi ủi, xoay 180 độ không bị vướng dây điện. Đặc biệt thích phần thân ủi, cầm rất gọn nhẹ, có các đường vân giúp cầm chắc tay, phần bình chứa nước 1.5 lít thon tròn chắc chắn, đầu mũi có khóa nhấn giúp khóa giữ cố định thân ủi khi di chuyển hoặc bảo quản. Trên thân có sẵn hướng dẫn nhanh thao tác rất tiện. -Quá trình ủi hơi nước ra mạnh và đều liên tục không bị ngắt quãng, mình thử ủi quần kaki, jean, khá là ưng, tăng cường hơi nước Turbo làm phẳng đc cả chỗ vải dày, đặc biệt là dựng đứng bàn ủi vẫn ủi hơi được, đây là điểm khá thích do loại khác chỉ ủi ngang hoặc chỉ ủi đứng. -Thêm nữa là do có OptimalTEMP nên không phải lo nghĩ nhiệt độ bao nhiêu thích hợp với loại vải nào, phù hợp mọi loại vải và ko lo bị cháy khi để yên bàn ủi trên mặt vải. Cộng thêm tính năng tự ngắt điện lẫn hơi nước cực an toàn khi lỡ quên. -Mặt đế SteamGlide di chuyển rất nhẹ nhàng, không gây dính, lau cũng dễ. Mình rất thích ủi hơi nước là do loại này không gây bóng vải, quần áo sau khi ủi thẳng rất tự nhiên. -Chức năng tẩy cặn (Smart Calc Clean) sử dụng khá dễ, loại bàn ủi cây thì phải tháo cặn khá phiền, còn Philips GC7805/20 chỉ 1 nút nhấn, đi kèm với đế đựng nước cặn, cực kì tiện, đặt bàn ủi lên và nhấn nút máy sẽ làm hết. -Mình không thấy cốc rót nước đi kèm, nếu có thì tiện hơn, phần đáy dưới của thân bình đựng nước không có chân cao su, dù khá vững nhưng có chân cao su tăng độ bám và êm hơn khi đặt xuống đất.
Đánh giá này được thực hiện cho PerfectCare Compact GC7805/20 Bàn ủi bộ tạo hơi nước
Đánh giá này được thực hiện cho PerfectCare Compact GC7805/20 Bàn ủi bộ tạo hơi nước
So với bàn ủi hơi nước Azur Performer của Philips
Tiết kiệm năng lượng lên đến 30% với chế độ ECO so với chế độ tăng cường theo IEC 60311