An toàn khi đặt mặt đế còn nóng trên ván ủi

Công nghệ OptimalTEMP tân tiến đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được. Ngoài ra, điều này còn có nghĩa là bạn có thể đặt mặt đế còn nóng trực tiếp trên ván ủi mà không gây ra bất cứ hư hỏng nào. Nhờ đó giúp giảm sự khó chịu đối với cổ tay, vì bạn không cần phải nâng bàn ủi lên để lấy ra và đặt vào chân đế thường xuyên.