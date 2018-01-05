Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
GC7053/29
Với công nghệ tân tiến, bạn có thể có được trải nghiệm ủi siêu nhanh. Hơi nước mạnh mẽ và liên tục có thể xử lý ngay cả các vết nhăn khó ủi, đồng thời những loại vải dày được ủi phẳng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra còn có tính năng tăng cường hơi nước bổ sung nếu cần, hoàn hảo khi ủi đứng hoặc ủi các vết nhăn cứng đầu.
Với công nghệ OptimalTEMP, bạn không còn phải tốn thời gian để thay đổi cài đặt nhiệt độ, chờ nhiệt độ điều chỉnh hay phân loại trước quần áo. Ủi từ vải jean đến vải lụa, đảm bảo không gây ra vết cháy nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nhiệt độ và hơi nước mạnh mẽ được tạo ra liên tục.
Công nghệ OptimalTEMP tân tiến đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được. Ngoài ra, điều này còn có nghĩa là bạn có thể đặt mặt đế còn nóng trực tiếp trên ván ủi mà không gây ra bất cứ hư hỏng nào. Nhờ đó giúp giảm sự khó chịu đối với cổ tay, vì bạn không cần phải nâng bàn ủi lên để lấy ra và đặt vào chân đế thường xuyên.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá