Cụm từ tìm kiếm

  • Giải pháp hoàn chỉnh tất cả trong một Giải pháp hoàn chỉnh tất cả trong một Giải pháp hoàn chỉnh tất cả trong một
  • Play Pause
  • Play Pause

    Đa năng Series 8000 Giải pháp ủi tất cả trong một

    GC628/80

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Giải pháp hoàn chỉnh tất cả trong một

    Dòng 8000 tất cả trong một ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo nhờ hơi phun mạnh mẽ và ván ủi đa góc mang lại sự thuận tiện tối đa. Ủi phẳng mọi nếp nhăn ngay cả ở những khu vực khó ủi nhất.

    Xem tất cả lợi ích

    Đa năng Series 8000 Giải pháp ủi tất cả trong một

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Bàn ủi hơi nước

    Giải pháp hoàn chỉnh tất cả trong một

    Ván ủi đa góc giúp ủi nhanh, phẳng, thuận tiện

    • Ván ủi điều chỉnh được
    • Hơi phun mạnh và liên tục
    • Công nghệ làm nóng kép
    • Mặt đế được làm nóng OptimalTEMP
    Công nghệ làm nóng kép cho hơi phun mạnh, thấm sâu

    Công nghệ làm nóng kép cho hơi phun mạnh, thấm sâu

    Công nghệ làm nóng kép cho phép hơi phun thấm sâu để ủi phẳng các nếp nhăn, đảm bảo quần áo của bạn trông đẹp nhất.

    OptimalTEMP, đảm bảo không gây ra vết cháy*

    Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được, bạn có thể ủi mọi thứ từ quần jean đến lụa với một cài đặt nhiệt độ tối ưu.

    Làm mới quần áo của bạn một cách dễ dàng

    Diệt 99,9% vi khuẩn** và loại bỏ mùi hôi giúp quần áo luôn thơm tho và kéo dài tuổi thọ.

    Hơi phun mạnh và liên tục giúp ủi hiệu quả

    Tốc độ hơi phun liên tục mang đến khả năng ủi dễ dàng, với lượng hơi nước hoàn hảo để ủi phẳng các nếp nhăn và giúp bạn nhanh chóng hoàn thành công việc.

    Ủi phẳng mọi nếp nhăn một cách dễ dàng

    Mặt đế ủi trên thiết bị có đầu ủi chính xác gấp 3 lần, được thiết kế để ủi phẳng các khu vực khó ủi như cổ áo và giữa các nút một cách dễ dàng.

    Treo quần áo của bạn thuận tiện

    Móc trên cùng thuận tiện treo quần áo của bạn từ móc treo quần áo và sau đó dễ dàng gập lại nếu bạn không dùng.

    Ủi không nhỏ giọt ở mọi góc độ

    Vỏ bọc ván ủi được thiết kế 4 lớp để chống nhỏ giọt khi sử dụng ván ủi ở các góc độ khác nhau, giúp tăng tốc ủi trên mọi loại vải.

    Được thiết kế cho những vùng phức tạp

    Ván ủi thuôn nhọn giúp ủi những loại quần áo khó ủi một cách dễ dàng, ví dụ như cổ áo, tay áo, vùng vai và quần áo trẻ em.

    Hiệu suất hơi phun lâu dài

    Bàn ủi hơi nước cần được tẩy cặn thường xuyên để đảm bảo hiệu suất phun hơi nước. Động cơ cải tiến mới của chúng tôi ngăn ngừa sự hình thành cặn vôi, đảm bảo hiệu suất hơi phun bền lâu.

    Bàn ủi tự động ngắt điện khi không sử dụng

    Bàn ủi hơi nước tự động chuyển sang chế độ chờ khi ngăn chứa nước cạn, giúp bạn yên tâm khi không được giám sát.

    Bánh xe tiện dụng giúp vận chuyển dễ dàng và nhanh chóng

    Bánh xe tích hợp cho phép bạn vận chuyển thiết bị một cách dễ dàng và nhanh chóng đến bất cứ nơi nào bạn cần.

    Dễ dàng chọn bất kỳ góc độ nào để ủi quần áo của bạn một cách thuận tiện

    Ván ủi đa góc có thể xoay đến bất kỳ vị trí nào bạn mong muốn, để có trải nghiệm ủi linh hoạt và thuận tiện.

    Thông số kỹ thuật

    • Lưu trữ

      Bánh xe gắn sẵn
      Để di chuyển dễ dàng

    • Dễ sử dụng

      Dung tích ngăn chứa nước
      2000  ml
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Châm thêm nước bất kỳ lúc nào trong khi sử dụng
      Sử dụng được với nước máy
      Chiều dài dây điện
      1,9  m
      Đầu hơi phun chuẩn xác
      Chọn chế độ hơi phun trên tay cầm
      Vòi hơi nước bằng silicone
      Đầu châm nước đặc biệt
      Để vệ sinh hơn
      Tự động ngắt điện
      An toàn khi sử dụng trên mọi loại vải
      Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa

    • Phụ kiện đi kèm

      Trụ đứng có thể điều chỉnh
      Găng tay tăng cường cách nhiệt

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ vượt trội

      Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP
      Dành cho mọi loại vải có thể ủi được
      Không gây ra vết cháy

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      2020-2400  W
      Hơi phun liên tục
      90  g/min
      Hơi phun ngang
      Điện áp
      220-240  V
      Thời gian khởi động
      1,5  minute(s)
      Các chế độ hơi phun
      5 + ECO  levels
      Áp suất bơm
      Áp suất bơm tối đa 6 ba-rơ

    • Thân thiện với môi trường

      Chế độ tiết kiệm năng lượng
      Bao bì sản phẩm
      100% có thể tái chế
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Kích thước và khối lượng

      Khối lượng bàn ủi
      0,69  kg
      Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
      60,7 x 51 x 46  cm
      Kích thước ván ủi (DxRxC)
      41,2 x 78,9 x 5,2  cm
      Trọng lượng ván ủi
      1,2  kg
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      Kích thước chân đế: 33,4 x 45,2 x 34,4  cm
      Kích thước vỏ bọc ván ủi (DxRxC)
      42,7 x 80,5 x 6,7  cm
      Tổng trọng lượng bao gồm hộp đóng gói
      13,4  kg
      Độ dày lớp mút
      Độ dày vỏ bọc: 7,5  mm
      Bề mặt ủi
      56,4  cm
      Trọng lượng của bàn ủi và chân đế
      8,1  kg
      Kích thước trụ kéo dài
      Chiều cao: 155  cm

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Chứng nhận sản phẩm

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Trên tất cả các loại vải ủi được
    • “Hơi phun liên tục giúp khử mùi và diệt đến >99,9% vi khuẩn và mạt bụi *” *Được kiểm nghiệm bởi viện thuộc bên thứ ba đối với các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 khi ủi hơi nước trong thời gian ủi 1 phút.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox