GC628/80
Giải pháp hoàn chỉnh tất cả trong một
Dòng 8000 tất cả trong một ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo nhờ hơi phun mạnh mẽ và ván ủi đa góc mang lại sự thuận tiện tối đa. Ủi phẳng mọi nếp nhăn ngay cả ở những khu vực khó ủi nhất.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ làm nóng kép cho phép hơi phun thấm sâu để ủi phẳng các nếp nhăn, đảm bảo quần áo của bạn trông đẹp nhất.
Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP đảm bảo không gây ra vết cháy trên mọi loại vải có thể ủi được, bạn có thể ủi mọi thứ từ quần jean đến lụa với một cài đặt nhiệt độ tối ưu.
Diệt 99,9% vi khuẩn** và loại bỏ mùi hôi giúp quần áo luôn thơm tho và kéo dài tuổi thọ.
Tốc độ hơi phun liên tục mang đến khả năng ủi dễ dàng, với lượng hơi nước hoàn hảo để ủi phẳng các nếp nhăn và giúp bạn nhanh chóng hoàn thành công việc.
Mặt đế ủi trên thiết bị có đầu ủi chính xác gấp 3 lần, được thiết kế để ủi phẳng các khu vực khó ủi như cổ áo và giữa các nút một cách dễ dàng.
Móc trên cùng thuận tiện treo quần áo của bạn từ móc treo quần áo và sau đó dễ dàng gập lại nếu bạn không dùng.
Vỏ bọc ván ủi được thiết kế 4 lớp để chống nhỏ giọt khi sử dụng ván ủi ở các góc độ khác nhau, giúp tăng tốc ủi trên mọi loại vải.
Ván ủi thuôn nhọn giúp ủi những loại quần áo khó ủi một cách dễ dàng, ví dụ như cổ áo, tay áo, vùng vai và quần áo trẻ em.
Bàn ủi hơi nước cần được tẩy cặn thường xuyên để đảm bảo hiệu suất phun hơi nước. Động cơ cải tiến mới của chúng tôi ngăn ngừa sự hình thành cặn vôi, đảm bảo hiệu suất hơi phun bền lâu.
Bàn ủi hơi nước tự động chuyển sang chế độ chờ khi ngăn chứa nước cạn, giúp bạn yên tâm khi không được giám sát.
Bánh xe tích hợp cho phép bạn vận chuyển thiết bị một cách dễ dàng và nhanh chóng đến bất cứ nơi nào bạn cần.
Ván ủi đa góc có thể xoay đến bất kỳ vị trí nào bạn mong muốn, để có trải nghiệm ủi linh hoạt và thuận tiện.
Lưu trữ
Dễ sử dụng
Phụ kiện đi kèm
Bảo hành
Công nghệ vượt trội
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Thân thiện với môi trường
Kích thước và khối lượng
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