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  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
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  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
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  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
  • Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt

Ngừng sản xuất

ProTouchBàn ủi hơi nước trụ đứng

GC625/29

4.9
| (27) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

1 giải thưởng

Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt
Nhờ công nghệ Dual Heating sáng tạo, bàn ủi hơi PerfectCare mới đảm bảo hiệu suất hơi mạnh mẽ không để lại vết ướt cho kết quả tuyệt vời một cách dễ dàng.
Xem tất cả lợi ích
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Ironing brand

với công nghệ Dual Heating sáng tạo

Kết quả tuyệt vời chỉ trong một lần ủi, không vết ướt

  • Áp suất bơm tối đa 6 ba-rơ

  • Tăng cường hơi lên đến 90g

  • Không cần tẩy cặn

  • Mặt đế được làm nóng OptimalTEMP

Công nghệ làm nóng kép

Công nghệ làm nóng kép

Công nghệ Dual Heating tiên tiến tạo hơi nước tức thì tại đế máy và làm nóng lại ở đầu ủi, mang đến hơi nước thấm sâu mạnh mẽ, cho kết quả tuyệt vời mà không để lại vết ướt

Mặt đế ủi OptimalTEMP, đảm bảo không gây cháy*

Mặt đế ủi OptimalTEMP, đảm bảo không gây cháy*

Mặt đế ủi được làm nóng chủ động giúp làm phẳng nếp nhăn hiệu quả hơn mà không để lại vết ướt. Với công nghệ OptimalTEMP, đảm bảo không gây cháy trên tất cả các loại vải có thể ủi được.

Hơi nước mạnh mẽ & liên tục

Hơi nước mạnh mẽ & liên tục

Luồng hơi nước mạnh 90g thấm sâu vào quần áo trong khi hơi nước liên tục 35g/phút giúp loại bỏ nếp nhăn dễ dàng, mang lại kết quả làm phẳng tuyệt vời.

Thông số kỹ thuật

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Chứng nhận sản phẩm

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.9

trên 5

27

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2
1

20/06/2021

Việt Nam

Việt Nam

Nhân viên Philips

Chất lượng tương xứng giá tiền

[Employee of philipsglobal] Không còn xa lạ với bàn ủi Philips. Thấy bạn bè và 1 số shop quần áo sử dụng nên quyết định mua em này luôn. Lúc đầu nghĩ sẽ khó ủi và máy chiếm diện tích nhưng khhi lắp xong vì là bàn ủi đứng nên khá gọn. Ủi đồ cũng dễ hơn nhiều so với bàn ủi thường, đặc biệt đối với 1 số quần áo ủi mặt trước nhăn mặt sau @@. Hơi nước mạnh giúp quần áo nhanh thẳng, ko đọng lại hơi nước sau khi ủi.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

17/06/2021

Việt Nam

Việt Nam

Chất lượng sản phẩm GC625 Philips

Bàn ủi xài cực tốt. Hơi phun mạnh, ủi nhanh lắm luôn. Cũng đắn đo tới lui trước khi tậu em bàn ủi GC625 này về vì giá cao nhưng phải nói tiền nào của nấy. Rất đáng để đầu tư 1 em, tiết kiệm thời gian lắm vì ủi 30s à, áo kiểu, áo vest quần tây gì cân hết. Cái cầu ủi nâng lên được nữa, tiện lợi ủi mấy đầm maxi này kia. Thiết kế cũng sang trọng. Bàn ủi Philips vốn nổi tiếng xưa h, em này còn dòng cao cấp nữa thì khỏi nói về độ hài lòng của mình luôn, quá ưng ý.

Ưu điểm

Ủi nhanh, giữ nếp lâu

Khuyết điểm

chưa thấy

Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2021-05-17

Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2021-05-17

28/04/2021

Việt Nam

Việt Nam

Tôi rất thích bàn ủi Gc625 của Philips

Tôi đã sử dụng qua dòng bàn ủi hơi nước và bàn ủi khô của Philips và rất hài lòng. Tôi mới mua thêm dòng bàn ủi đứng GC625 của Philips và có những trải nghiệm ko thể tuyệt vời hơn. Bàn ủi thiết kế trang nhã, có bàn để ủi đi kèm giúp ủi ly quần dễ dàng hơn, hơi phun ra đều giúp ủi phẳng dễ dàng những trang phục đơn giản cho đến cầu kì nhất. Tôi thích nhất là ủi đồ nhanh, gọn, ko làm mất nhiều thời gian.

Ưu điểm

Ủi đồ nhanh, dễ dàng sử dụng

Khuyết điểm

Ko có

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2020-03-28

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng

Date of Use 2020-03-28

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Trên tất cả các loại vải ủi được

  2. được kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC với nước cứng trong 500 giờ để mô phỏng 5 năm sử dụng.

  3. được kiểm tra bởi viện thử nghiệm độc lập với các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 với thời gian ủi hơi 1 phút (Tiêu chuẩn Kỹ thuật Khử trùng 2002-2.1.5)