Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
Ironing brand
Áp suất bơm tối đa 6 ba-rơ
Tăng cường hơi lên đến 90g
Không cần tẩy cặn
Mặt đế được làm nóng OptimalTEMP
Công nghệ Dual Heating tiên tiến tạo hơi nước tức thì tại đế máy và làm nóng lại ở đầu ủi, mang đến hơi nước thấm sâu mạnh mẽ, cho kết quả tuyệt vời mà không để lại vết ướt
Mặt đế ủi được làm nóng chủ động giúp làm phẳng nếp nhăn hiệu quả hơn mà không để lại vết ướt. Với công nghệ OptimalTEMP, đảm bảo không gây cháy trên tất cả các loại vải có thể ủi được.
Luồng hơi nước mạnh 90g thấm sâu vào quần áo trong khi hơi nước liên tục 35g/phút giúp loại bỏ nếp nhăn dễ dàng, mang lại kết quả làm phẳng tuyệt vời.
Chứng nhận sản phẩm
4.9
trên 5
27
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
20/06/2021
Việt Nam
Nhân viên Philips
Chất lượng tương xứng giá tiền
[Employee of philipsglobal] Không còn xa lạ với bàn ủi Philips. Thấy bạn bè và 1 số shop quần áo sử dụng nên quyết định mua em này luôn. Lúc đầu nghĩ sẽ khó ủi và máy chiếm diện tích nhưng khhi lắp xong vì là bàn ủi đứng nên khá gọn. Ủi đồ cũng dễ hơn nhiều so với bàn ủi thường, đặc biệt đối với 1 số quần áo ủi mặt trước nhăn mặt sau @@. Hơi nước mạnh giúp quần áo nhanh thẳng, ko đọng lại hơi nước sau khi ủi.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
17/06/2021
Việt Nam
Chất lượng sản phẩm GC625 Philips
Bàn ủi xài cực tốt. Hơi phun mạnh, ủi nhanh lắm luôn. Cũng đắn đo tới lui trước khi tậu em bàn ủi GC625 này về vì giá cao nhưng phải nói tiền nào của nấy. Rất đáng để đầu tư 1 em, tiết kiệm thời gian lắm vì ủi 30s à, áo kiểu, áo vest quần tây gì cân hết. Cái cầu ủi nâng lên được nữa, tiện lợi ủi mấy đầm maxi này kia. Thiết kế cũng sang trọng. Bàn ủi Philips vốn nổi tiếng xưa h, em này còn dòng cao cấp nữa thì khỏi nói về độ hài lòng của mình luôn, quá ưng ý.
Ưu điểm
Ủi nhanh, giữ nếp lâu
Khuyết điểm
chưa thấy
Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2021-05-17
Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2021-05-17
Thanh Nhàn
28/04/2021
Việt Nam
Tôi rất thích bàn ủi Gc625 của Philips
Tôi đã sử dụng qua dòng bàn ủi hơi nước và bàn ủi khô của Philips và rất hài lòng. Tôi mới mua thêm dòng bàn ủi đứng GC625 của Philips và có những trải nghiệm ko thể tuyệt vời hơn. Bàn ủi thiết kế trang nhã, có bàn để ủi đi kèm giúp ủi ly quần dễ dàng hơn, hơi phun ra đều giúp ủi phẳng dễ dàng những trang phục đơn giản cho đến cầu kì nhất. Tôi thích nhất là ủi đồ nhanh, gọn, ko làm mất nhiều thời gian.
Ưu điểm
Ủi đồ nhanh, dễ dàng sử dụng
Khuyết điểm
Ko có
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2020-03-28
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho ProTouch GC625/29 Bàn ủi hơi nước trụ đứng
Date of Use 2020-03-28
Trên tất cả các loại vải ủi được
được kiểm tra theo tiêu chuẩn IEC với nước cứng trong 500 giờ để mô phỏng 5 năm sử dụng.
được kiểm tra bởi viện thử nghiệm độc lập với các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 với thời gian ủi hơi 1 phút (Tiêu chuẩn Kỹ thuật Khử trùng 2002-2.1.5)