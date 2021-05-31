Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
GC576/69
Ironing brand
Công nghệ AirStretch
Đế hơi SmartFlow
2200W
5 mức hơi nước
Bàn ủi hơi tự động chuyển sang chế độ chờ khi bình nước cạn, giúp bạn yên tâm ngay cả khi quên tắt máy.
Bàn ủi hơi an toàn sử dụng trên mọi loại vải có thể ủi. Mặt đế hơi có thể tiếp xúc trực tiếp với quần áo mà không gây cháy – giải pháp tuyệt vời cho các loại vải mỏng manh như lụa.
Kéo dài tuổi thọ thiết bị bằng cách sử dụng chức năng tẩy cặn Easy Rinse thường xuyên.
Chứng nhận sản phẩm
4.9
trên 5
20
Đánh giá
31/05/2021
Việt Nam
Êm, nhanh
Tôi đã sử dụng nhiều loại ủi hơi nước, nhiwng các sản phẩm đó ủi lâu do công suất nhỏ, đồng thời nước phun văng ra ngoài gây bỏng.
Ưu điểm
Nhanh thẳng, êm
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer
Date of Use 2020-04-30
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer
Date of Use 2020-04-30
Maruco2204
15/10/2018
Việt Nam
Thuộc chương trình khuyến mãi
Bí quyết rạng rỡ cho gia đình bận rộn!
Đầu tiên mình xin cảm ơn The Insiders và nhãn hàng Philips đã mang cho mình cơ hội trải nghiệm bàn là hơi nước đứng GC576. Nhận được mail của The Insiders từ hôm 14/9 nhưng tới ngày hôm qua (25/9) mình mới nhận được sản phẩm, khi nhận sản phẩm về vợ chồng mình đã cùng nhau khám phá, lắp đặt và sử dụng ngay món quà là chiếc bàn là hơi nước đứng GC576. Ấn tượng đầu tiên là việc lắp đặt rất dễ dàng, chiếc bàn là quá đẹp, sang trọng và chắc chắn. Sau đó, chồng mình đi đổ nước vào bình và mang ngay mấy bộ quần áo nhăn nhúm trong tủ ra để tác nghiệp. Thú thật là bình thường chồng mình không bao giờ động vào mấy việc lặt vặt như là quần áo đâu nhưng hiện mình đang bầu 37 tuần + sức hút từ món quà mà chồng mình đã xung phong trải nghiệm cùng mình sản phẩm này đó. Và thật ngạc nhiên, chỉ sau khoảng 30s chiếc bàn là đã phun hơi và ngay những đường là đầu tiên, chiếc áo nhăn nhún đã trở lên phẳng phiu, là đến đâu phẳng ra đến đó. Nhờ bàn là GC576 mà ông chồng đoảng của mình cũng biết cách và có hứng thú với việc là quần áo. Sắp tới, em bé của vợ chồng mình ra đời, là bà mẹ bỉm sữa bận rộn nhưng mình vẫn có thể an tâm gia đình có quần áo đẹp đẽ, rạng rỡ mặc với bàn là hơi nước đứng GC576 rồi.
Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer
Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer
phung
14/10/2018
Việt Nam
Thuộc chương trình khuyến mãi
Ủi nhanh và tiện lợi
Đây là lần đầu mình sử dụng bàn ủi hơi nước đứng, cảm giác vừa lạ vừa thích thú. Máy là phẳng rất nhanh mà không tốn nhiều công sức và thời gian. Lại tiện lợi vì chỉ cần treo áo lên là có thể ủi được, tiết kiệm thêm không gian. Mình hài lòng về nó, chỉ xin góp ý một điều là hướng dẫn sử dụng nên chi tiết hơn, mình phải loay hoay khá lâu mới biết xài.
Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer
Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer
Được kiểm nghiệm bởi tổ chức bên ngoài đối với các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 với thời gian hơi nước 1 phút.