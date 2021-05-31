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  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
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  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
  • Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới

ComfortTouch AdvancedGarment Steamer

GC576/69

4.9
| (20) Đánh giá

1 giải thưởng

Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới
Bàn ủi hơi cầm tay ComfortTouch Advanced mới của chúng tôi mang đến kết quả ủi hoàn hảo chỉ trong một lần, nhờ hơi nước cực mạnh và công nghệ AirStretch đổi mới. Lực hút nhẹ nhàng kéo căng vải phẳng để loại bỏ nếp nhăn an toàn và dễ dàng.
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Ironing brand

Với công nghệ AirStretch đổi mới

Làm phẳng nếp nhăn dễ dàng từ trên xuống dưới

  • Công nghệ AirStretch

  • Đế hơi SmartFlow

  • 2200W

  • 5 mức hơi nước

Tự động chuyển sang chế độ chờ để yên tâm sử dụng

Tự động chuyển sang chế độ chờ để yên tâm sử dụng

Bàn ủi hơi tự động chuyển sang chế độ chờ khi bình nước cạn, giúp bạn yên tâm ngay cả khi quên tắt máy.

An toàn trên mọi loại vải có thể ủi, đảm bảo không cháy

An toàn trên mọi loại vải có thể ủi, đảm bảo không cháy

Bàn ủi hơi an toàn sử dụng trên mọi loại vải có thể ủi. Mặt đế hơi có thể tiếp xúc trực tiếp với quần áo mà không gây cháy – giải pháp tuyệt vời cho các loại vải mỏng manh như lụa.

Tẩy cặn Easy Rinse giúp sử dụng hiệu quả nhiều năm

Tẩy cặn Easy Rinse giúp sử dụng hiệu quả nhiều năm

Kéo dài tuổi thọ thiết bị bằng cách sử dụng chức năng tẩy cặn Easy Rinse thường xuyên.

Thông số kỹ thuật

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Chứng nhận sản phẩm

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Đánh giá

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Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.9

trên 5

20

Đánh giá

3
2
1

31/05/2021

Việt Nam

Việt Nam

Êm, nhanh

Tôi đã sử dụng nhiều loại ủi hơi nước, nhiwng các sản phẩm đó ủi lâu do công suất nhỏ, đồng thời nước phun văng ra ngoài gây bỏng.

Ưu điểm

Nhanh thẳng, êm

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer

Date of Use 2020-04-30

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer

Date of Use 2020-04-30

15/10/2018

Việt Nam

Việt Nam

Bí quyết rạng rỡ cho gia đình bận rộn!

Đầu tiên mình xin cảm ơn The Insiders và nhãn hàng Philips đã mang cho mình cơ hội trải nghiệm bàn là hơi nước đứng GC576. Nhận được mail của The Insiders từ hôm 14/9 nhưng tới ngày hôm qua (25/9) mình mới nhận được sản phẩm, khi nhận sản phẩm về vợ chồng mình đã cùng nhau khám phá, lắp đặt và sử dụng ngay món quà là chiếc bàn là hơi nước đứng GC576. Ấn tượng đầu tiên là việc lắp đặt rất dễ dàng, chiếc bàn là quá đẹp, sang trọng và chắc chắn. Sau đó, chồng mình đi đổ nước vào bình và mang ngay mấy bộ quần áo nhăn nhúm trong tủ ra để tác nghiệp. Thú thật là bình thường chồng mình không bao giờ động vào mấy việc lặt vặt như là quần áo đâu nhưng hiện mình đang bầu 37 tuần + sức hút từ món quà mà chồng mình đã xung phong trải nghiệm cùng mình sản phẩm này đó. Và thật ngạc nhiên, chỉ sau khoảng 30s chiếc bàn là đã phun hơi và ngay những đường là đầu tiên, chiếc áo nhăn nhún đã trở lên phẳng phiu, là đến đâu phẳng ra đến đó. Nhờ bàn là GC576 mà ông chồng đoảng của mình cũng biết cách và có hứng thú với việc là quần áo. Sắp tới, em bé của vợ chồng mình ra đời, là bà mẹ bỉm sữa bận rộn nhưng mình vẫn có thể an tâm gia đình có quần áo đẹp đẽ, rạng rỡ mặc với bàn là hơi nước đứng GC576 rồi.

Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer

Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer

14/10/2018

Việt Nam

Việt Nam

Ủi nhanh và tiện lợi

Đây là lần đầu mình sử dụng bàn ủi hơi nước đứng, cảm giác vừa lạ vừa thích thú. Máy là phẳng rất nhanh mà không tốn nhiều công sức và thời gian. Lại tiện lợi vì chỉ cần treo áo lên là có thể ủi được, tiết kiệm thêm không gian. Mình hài lòng về nó, chỉ xin góp ý một điều là hướng dẫn sử dụng nên chi tiết hơn, mình phải loay hoay khá lâu mới biết xài.

Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer

Đánh giá này được thực hiện cho ComfortTouch Advanced GC576/69 Garment Steamer

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Được kiểm nghiệm bởi tổ chức bên ngoài đối với các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 với thời gian hơi nước 1 phút.