Cảm ơn Philips và Insiders với chiến dịch tuyệt vời. Mình đã nhận được sản phảm đúng vào ngày đi công tác nên giờ mình mới có dịp trải nghiệm. Anh xã nhà mình là người nhận sản phẩm, tự tay lắp ráp, lên mạng nghiền ngẫm các chức năng và cách dùng trước cả mình. Do vậy, nhiệm vụ "duy nhất" của mình với chiếc bàn là này là nhận "chuyển giao công nghệ" từ anh xã và phát huy công dụng của máy càng nhiều càng tốt. Trờ về sau chuyến công tác dài ngày với 2 vali đầy ắp quần áo, chủ yếu là đồ mùa đông (do mình bay đi Úc) và đồ công sở (váy vóc với đủ các chất liệu từ lụa đến tweed), mình thật sự hài lòng với việc chỉ cần treo quần áo lên mắc, móc lên giá treo của bàn là, bật máy lên và chỉ sau nửa tiếng, quần áo của cả 2 vali đầy cho 2 tuần đi công tác đã thẳng thớm. Đặc biệt, nhà mình thường dùng máy sấy để sấy nên quần áo thường rất nhăn và nhầu nhĩ, nếu với bàn là thường trước đây thì mình phải mất gần 2 tiếng mới là xong quần áo mặc cho cả tuần của cả 2 vợ chồng. Còn với Philips Comfort Touched Advance, mọi việc thật dễ dàng chỉ với hơn 30 phút. Và điều làm mình hài lòng nhất đó là với những tính năng ưu việt của sản phẩm, anh xã nhà mình chính thức "tranh phần" là quần áo với vợ :D Một lần nữa xin cảm ơn Philips và Insiders! Hai vợ chồng mình thấy thật may mắn vì được là một phần trong chiến dịch đầy ý nghĩa này!