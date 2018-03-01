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  • Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn và làm mới quần áo Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn và làm mới quần áo Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn và làm mới quần áo

    ComfortTouch Plus Bàn ủi hơi nước đứng

    GC558/39

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    Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn và làm mới quần áo

    Bàn ủi hơi nước đứng ComfortTouch Plus mới của Philips dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo nhờ có đầu ủi FlexHead cải tiến và cầu ủi StyleBoard dài hơn, kết hợp với ngăn chứa tinh dầu MyEssence để làm mới quần áo bất kỳ lúc nào bằng mùi hương ưa thích của bạn.

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    ComfortTouch Plus Bàn ủi hơi nước đứng

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    Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn và làm mới quần áo

    với đầu ủi linh hoạt FlexHead và ngăn chứa tinh dầu MyEssence

    • Đầu ủi linh hoạt FlexHead
    • Ngăn chứa tinh dầu MyEssence
    • Cầu ủi StyleBoard
    • 2000W
    Dùng ngăn chứa tinh dầu MyEssence để làm mới quần áo bằng mùi hương ưa thích của bạn

    Dùng ngăn chứa tinh dầu MyEssence để làm mới quần áo bằng mùi hương ưa thích của bạn

    Ngăn chứa tinh dầu MyEssence cải tiến của Philips giúp bạn làm mới quần áo bất kỳ lúc nào bằng mùi hương ưa thích.

    Hơi phun liên tục giúp khử mùi và diệt đến 99,9%* vi khuẩn

    Hơi phun liên tục giúp khử mùi và diệt đến 99,9%* vi khuẩn

    Hơi phun nóng giúp làm mới quần áo và diệt tới 99,9% vi khuẩn*. Số lần giặt và hong khô giảm đi, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp quần áo bền lâu hơn.

    Hơi phun mạnh liên tục giúp ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

    Hơi phun mạnh liên tục giúp ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

    Hơi phun mạnh và liên tục thông qua ống truyền hơi giúp bạn ủi thẳng những nếp nhăn chỉ sau vài lượt ủi.

    5 chế độ hơi phun cho các loại quần áo khác nhau

    5 chế độ hơi phun cho các loại quần áo khác nhau

    Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.

    Khóa móc treo Hang&Lock giữ cho quần áo được treo cố định

    Khóa móc treo Hang&Lock giữ cho quần áo được treo cố định

    Tính năng Khóa cố định móc treo Hang&Lock độc đáo của Philips sẽ giữ cho quần áo được treo cố định, ngăn móc treo đung đưa qua lại hoặc bị rơi xuống, hỗ trợ bạn ủi thuận tiện hơn.

    Xả cặn dễ dàng cho hiệu suất sử dụng lâu dài hơn

    Xả cặn dễ dàng cho hiệu suất sử dụng lâu dài hơn

    Kéo dài tuổi thọ của bàn ủi hơi nước đứng bằng cách thường xuyên sử dụng chức năng xả cặn.

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy

    An toàn cho tất cả các loại vải ủi được, đảm bảo không gây ra vết cháy

    Bàn ủi hơi nước đứng an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.

    Tự động chuyển về chế độ chờ để đảm bảo an toàn

    Tự động chuyển về chế độ chờ để đảm bảo an toàn

    Bàn ủi hơi nước đứng tự động chuyển về chế độ chờ khi ngăn chứa hết nước, nhờ vậy bạn có thể yên tâm ngay cả khi quên tắt bàn ủi.

    Cầu ủi StyleBoard dài hơn cho hiệu quả ủi tốt hơn từ cổ đến đuôi áo hoặc gấu quần

    Cầu ủi StyleBoard dài hơn cung cấp bề mặt đỡ chắc chắn trong khi ủi. Chỉ cần đặt vải lên cầu ủi và ấn mặt đế ủi hơi nước lên vải là bạn đã có thể ủi phẳng quần áo hiệu quả từ cổ đến đuôi áo/gấu quần.

    Đầu ủi FlexHead dễ dàng ủi hết chiều dài quần/áo

    Đầu ủi FlexHead cải tiến cho phép bạn dễ dàng ủi đến hết đuôi áo/gấu quần mà không cần phải khom người hay gập lưng. Mặt đế ủi hơi nước linh hoạt đảm bảo hơi phun tiếp xúc tối đa với bề mặt vải cho chất lượng ủi hiệu quả hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Vỏ bọc ván ủi

      Lớp trên cùng
      100% Cotton

    • Hỗ trợ ủi

      Ván ủi StyleBoard

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Tím

    • Dễ sử dụng

      An toàn cho tất cả các loại vải ủi được
      Ngay cả những loại vải tinh xảo như lụa
      Dung tích ngăn chứa nước
      1800  ml
      Ngăn chứa nước có thể tách rời
      Chiều dài dây điện
      1,6  m
      Chiều dài ống
      1,3  m
      Khóa móc treo Hang&Lock
      Vòi hơi nước bằng silicone
      Tự động ngắt điện

    • Phụ kiện đi kèm

      Bàn chải
      Móc treo quần áo
      Găng tay tăng cường cách nhiệt
      Nắp đựng tinh dầu MyEssence
      Hai trụ ủi đứng có thể điều chỉnh

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Công nghệ

      Ngăn chứa tinh dầu MyEssence
      Đầu ủi linh hoạt FlexHead

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      Tối đa 2000  W
      Hơi phun liên tục
      lên đến 40  g/min
      Điện áp
      220 - 240  V
      Thời gian khởi động
      <1  minute(s)
      Các chế độ hơi phun
      5  levels

    • Quản lý cặn

      Xả cặn và vệ sinh
      Rửa sạch dễ dàng

    • Kích thước và khối lượng

      Kích thước hộp đóng gói (Rộng x Cao x Dài)
      64,5x37x46  cm
      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      37x33x173  cm

    Badge-D2C

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    • Được tổ chức bên ngoài kiểm nghiệm trên các loại vi khuẩn Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 trong thời gian ủi hơi nước 1 phút.
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