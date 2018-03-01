GC558/39
Dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn và làm mới quần áo
Bàn ủi hơi nước đứng ComfortTouch Plus mới của Philips dễ dàng ủi phẳng nếp nhăn trên quần áo nhờ có đầu ủi FlexHead cải tiến và cầu ủi StyleBoard dài hơn, kết hợp với ngăn chứa tinh dầu MyEssence để làm mới quần áo bất kỳ lúc nào bằng mùi hương ưa thích của bạn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ngăn chứa tinh dầu MyEssence cải tiến của Philips giúp bạn làm mới quần áo bất kỳ lúc nào bằng mùi hương ưa thích.
Hơi phun nóng giúp làm mới quần áo và diệt tới 99,9% vi khuẩn*. Số lần giặt và hong khô giảm đi, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giúp quần áo bền lâu hơn.
Hơi phun mạnh và liên tục thông qua ống truyền hơi giúp bạn ủi thẳng những nếp nhăn chỉ sau vài lượt ủi.
Thiết lập chế độ hơi phun ưa thích để có kết quả tối ưu trên các loại vải khác nhau. Sử dụng chế độ hơi phun thấp cho loại vải mỏng và hơi phun mạnh hơn cho vải dày và áo khoác.
Tính năng Khóa cố định móc treo Hang&Lock độc đáo của Philips sẽ giữ cho quần áo được treo cố định, ngăn móc treo đung đưa qua lại hoặc bị rơi xuống, hỗ trợ bạn ủi thuận tiện hơn.
Kéo dài tuổi thọ của bàn ủi hơi nước đứng bằng cách thường xuyên sử dụng chức năng xả cặn.
Bàn ủi hơi nước đứng an toàn để sử dụng trên tất cả các loại vải ủi được. Mặt đế ủi có thể tiếp xúc an toàn trên mọi chất liệu quần áo mà không gây ra vết cháy. Đây là một giải pháp tuyệt vời cho chất liệu vải tinh xảo cầu kỳ như lụa.
Bàn ủi hơi nước đứng tự động chuyển về chế độ chờ khi ngăn chứa hết nước, nhờ vậy bạn có thể yên tâm ngay cả khi quên tắt bàn ủi.
Cầu ủi StyleBoard dài hơn cung cấp bề mặt đỡ chắc chắn trong khi ủi. Chỉ cần đặt vải lên cầu ủi và ấn mặt đế ủi hơi nước lên vải là bạn đã có thể ủi phẳng quần áo hiệu quả từ cổ đến đuôi áo/gấu quần.
Đầu ủi FlexHead cải tiến cho phép bạn dễ dàng ủi đến hết đuôi áo/gấu quần mà không cần phải khom người hay gập lưng. Mặt đế ủi hơi nước linh hoạt đảm bảo hơi phun tiếp xúc tối đa với bề mặt vải cho chất lượng ủi hiệu quả hơn.
Vỏ bọc ván ủi
Hỗ trợ ủi
Thiết kế
Dễ sử dụng
Phụ kiện đi kèm
Bảo hành
Công nghệ
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Quản lý cặn
Kích thước và khối lượng
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