Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ, luồng hơi phun thông minh cho kết quả tuyệt vời

Nhờ được trang bị công nghệ thông minh DynamiQ là cảm biến chuyển động tiên tiến nhất lắp bên trong bàn ủi sẽ biết chính xác cách bàn ủi của bạn di chuyển và khi nào bàn ủi đứng yên. Chế độ hơi nước DynamiQ tự động tạo ra lượng hơi phun vừa đủ khi cần trong khi ủi để bạn đạt được hiệu quả ủi nhanh hơn. Hơi nước tự động bắt đầu khi bạn di chuyển bàn ủi và ngừng lại khi bạn không di chuyển nữa, việc này mang lại sự thuận tiện tối ưu và giúp ủi dễ dàng hơn.