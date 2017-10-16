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  • Bàn ủi hơi nước thông minh và mạnh mẽ nhất của Philips Bàn ủi hơi nước thông minh và mạnh mẽ nhất của Philips Bàn ủi hơi nước thông minh và mạnh mẽ nhất của Philips
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    Azur Elite Bàn ủi hơi nước Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ

    GC5039/30

    Bàn ủi hơi nước thông minh và mạnh mẽ nhất của Philips

    Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ đảm bảo luồng hơi phun mạnh mẽ và phù hợp khi bạn cần. Ủi mọi chất liệu vải từ jeans cho đến lụa và đảm bảo không gây ra vết cháy nhờ được trang bị công nghệ OptimalTEMP. Bàn ủi thông minh và công suất mạnh cho hiệu quả ủi nhanh hơn. *

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    Azur Elite Bàn ủi hơi nước Cảm biến hơi phun tự động DynamiQ

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    Bàn ủi hơi nước thông minh và mạnh mẽ nhất của Philips

    Ủi thông minh và thuận tiện với Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ

    • 3000W.
    • Hơi phun liên tục 75 g/phút.
    • Hơi phun tăng cường 260g.
    • Mặt đế cao cấp nhất SteamGlide Advanced.
    Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP: Không cần cài đặt nhiệt độ, đảm bảo không gây ra vết cháy

    Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP: Không cần cài đặt nhiệt độ, đảm bảo không gây ra vết cháy

    Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP của Philips đảm bảo không gây ra vết cháy trên bất kỳ loại vải ủi được nào. Bạn có thể ủi mọi chất liệu từ vải jeans, lụa, vải lanh cho đến len casơmia một cách an toàn mà không cần phải điều chỉnh nhiệt độ hay phân loại trước quần áo. Bàn ủi hơi nước Philips với công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP giúp cho công việc ủi trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn và sản phẩm đã được kiểm tra bởi các chuyên gia ngành dệt.

    Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ, luồng hơi phun thông minh cho kết quả tuyệt vời

    Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ, luồng hơi phun thông minh cho kết quả tuyệt vời

    Nhờ được trang bị công nghệ thông minh DynamiQ là cảm biến chuyển động tiên tiến nhất lắp bên trong bàn ủi sẽ biết chính xác cách bàn ủi của bạn di chuyển và khi nào bàn ủi đứng yên. Chế độ hơi nước DynamiQ tự động tạo ra lượng hơi phun vừa đủ khi cần trong khi ủi để bạn đạt được hiệu quả ủi nhanh hơn. Hơi nước tự động bắt đầu khi bạn di chuyển bàn ủi và ngừng lại khi bạn không di chuyển nữa, việc này mang lại sự thuận tiện tối ưu và giúp ủi dễ dàng hơn.

    Các chế độ cài đặt hơi phun tiện lợi: DynamiQ, MAX, IONIC và OFF

    Các chế độ cài đặt hơi phun tiện lợi: DynamiQ, MAX, IONIC và OFF

    Bạn dễ dàng lựa chọn 1 trong 4 chế độ hơi phun khác nhau: Chế độ DynamiQ cảm biến hơi phun tự động cung cấp lượng hơi nước vừa đủ khi cần, Chế độ MAX (Tối đa) giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi bằng luồng hơi phun mạnh và liên tục, chế độ hơi nước IONIC (Ion hóa) tăng cường để hơi nước thấm sâu và vệ sinh và chế độ OFF (Tắt) cho phép bạn ủi không có hơi nước

    Chế độ hơi nước IONIC cho hơi nước ion hóa tăng cường thấm sâu và vệ sinh

    Chế độ hơi nước IONIC cho hơi nước ion hóa tăng cường thấm sâu và vệ sinh

    Chế độ hơi nước IONIC tạo ra các luồng hơi nước ion hóa phun mạnh và sâu, đảm bảo ủi hợp vệ sinh hơn theo từng nhu cầu về trang phục của bạn.

    Công suất mạnh mẽ 3000W để làm nóng nhanh và ủi hiệu quả

    Công suất mạnh mẽ 3000W để làm nóng nhanh và ủi hiệu quả

    Công suất mạnh để bàn ủi làm nóng nhanh và ủi hiệu quả giúp bạn ủi thẳng quần áo nhanh chóng

    Mặt đế SteamGlide Advanced, lướt êm vượt trội và độ bền tối ưu

    Mặt đế SteamGlide Advanced, lướt êm vượt trội và độ bền tối ưu

    Mặt đế SteamGlide Advanced vượt trội mang đến hiệu quả lướt êm ái và nhẹ nhàng trên bề mặt vải. Đế ủi được làm bằng thép không gỉ, cứng hơn gấp hai lần so với đế bằng nhôm thông thường. Mặt đế được phủ 6 lớp, bao gồm lớp titan cải tiến, cho bàn ủi lướt êm vượt trội và ủi phẳng quần áo nhanh hơn.

    Dây điện dài giúp thuận tiện khi di chuyển bàn ủi

    Dây điện dài giúp thuận tiện khi di chuyển bàn ủi

    Dây điện dài 3 mét để lướt tối đa và ủi thuận tiện.

    Công nghệ hơi phun Turbo bơm tăng cường thêm tới 50% hơi nước xuyên qua vải*

    Công nghệ hơi phun Turbo bơm tăng cường thêm tới 50% hơi nước xuyên qua vải*

    Bơm tăng cường hơi nước tích hợp của Philips cung cấp hơi phun mạnh và liên tục lên tới 50% để bạn ủi phẳng các nếp nhăn trên quần áo nhanh và dễ dàng hơn.

    Hơi phun đầu ra lên đến 75g/phút, nhanh chóng làm phẳng các nếp nhăn

    Hơi phun đầu ra lên đến 75g/phút, nhanh chóng làm phẳng các nếp nhăn

    Hơi phun đầu ra mạnh và đều thấm sâu qua vải tới 50% giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.

    Hơi phun tăng cường lên đến 260g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi

    Hơi phun tăng cường lên đến 260g giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi

    Hơi phun thấm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.

    Tính năng nhắc xả cặn thông minh

    Tính năng nhắc xả cặn thông minh

    Bàn ủi có tính năng nhắc nhở xả cặn thông minh sẽ cho bạn biết khi nào cần tẩy sạch cặn bám. Chỉ cần đẩy nút xả cặn trên ngăn chứa nước để xả cặn vôi khỏi bàn ủi, đảm bảo hiệu suất hơi phun bền lâu và kéo dài tuổi thọ của bàn ủi

    Xả vôi hóa nhanh trong 15 giây cho hiệu suất hơi phun bền lâu

    Xả vôi hóa nhanh trong 15 giây cho hiệu suất hơi phun bền lâu

    Bộ tạo hơi nước cải tiến đảm bảo phân rã cặn vôi một cách dễ dàng và gom vào ngăn chứa cặn vôi nhiều gấp 5 lần*. Với tính năng xả cặn nhanh, bạn có thể dễ dàng tháo và làm sạch ngăn chứa cặn vôi trong vòng 15 giây, đảm bảo hiệu suất hơi phun bền lâu mỗi ngày và kéo dài tuổi thọ bàn ủi.

    Tự động tắt bàn ủi khi không sử dụng

    Tự động tắt bàn ủi khi không sử dụng

    Bàn ủi tự động ngắt điện khi bạn để yên. Bàn ủi sẽ tự động tắt sau 30 giây khi được đặt nằm ngang và sau 8 phút khi dựng đứng.

    Thông số kỹ thuật

    • Dễ sử dụng

      Dung tích ngăn chứa nước
      350  ml
      Mặt đế
      SteamGlide Advanced
      Chức năng ngăn rỉ giọt
      Chân đế vững chắc hơn
      Lỗ châm nước lớn
      Tự động ngắt điện

    • Ủi thảnh thơi

      Chiều dài dây
      3  m

    • Bảo hành

      Bảo hành 2 năm toàn cầu

    • Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng

      Nguồn
      3000  W
      Hơi phun tăng cường
      260  g
      Hơi phun liên tục
      75  g/min
      Hơi phun ngang
      Hơi nước IONIC

    • Thân thiện với môi trường

      Chế độ tiết kiệm năng lượng
      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    • Quản lý cặn

      Xả cặn và vệ sinh
      Xả cặn nhanh

    • Kích thước và khối lượng

      Kích thước sản phẩm (DxRxC)
      13.5 x 33.3 x 17.5  cm

    Badge-D2C

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