GC5039/30
Bàn ủi hơi nước thông minh và mạnh mẽ nhất của Philips
Công nghệ cảm biến hơi phun tự động DynamiQ đảm bảo luồng hơi phun mạnh mẽ và phù hợp khi bạn cần. Ủi mọi chất liệu vải từ jeans cho đến lụa và đảm bảo không gây ra vết cháy nhờ được trang bị công nghệ OptimalTEMP. Bàn ủi thông minh và công suất mạnh cho hiệu quả ủi nhanh hơn. *Xem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP của Philips đảm bảo không gây ra vết cháy trên bất kỳ loại vải ủi được nào. Bạn có thể ủi mọi chất liệu từ vải jeans, lụa, vải lanh cho đến len casơmia một cách an toàn mà không cần phải điều chỉnh nhiệt độ hay phân loại trước quần áo. Bàn ủi hơi nước Philips với công nghệ nhiệt độ tối ưu OptimalTEMP giúp cho công việc ủi trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn và sản phẩm đã được kiểm tra bởi các chuyên gia ngành dệt.
Nhờ được trang bị công nghệ thông minh DynamiQ là cảm biến chuyển động tiên tiến nhất lắp bên trong bàn ủi sẽ biết chính xác cách bàn ủi của bạn di chuyển và khi nào bàn ủi đứng yên. Chế độ hơi nước DynamiQ tự động tạo ra lượng hơi phun vừa đủ khi cần trong khi ủi để bạn đạt được hiệu quả ủi nhanh hơn. Hơi nước tự động bắt đầu khi bạn di chuyển bàn ủi và ngừng lại khi bạn không di chuyển nữa, việc này mang lại sự thuận tiện tối ưu và giúp ủi dễ dàng hơn.
Bạn dễ dàng lựa chọn 1 trong 4 chế độ hơi phun khác nhau: Chế độ DynamiQ cảm biến hơi phun tự động cung cấp lượng hơi nước vừa đủ khi cần, Chế độ MAX (Tối đa) giúp ủi phẳng các nếp nhăn khó ủi bằng luồng hơi phun mạnh và liên tục, chế độ hơi nước IONIC (Ion hóa) tăng cường để hơi nước thấm sâu và vệ sinh và chế độ OFF (Tắt) cho phép bạn ủi không có hơi nước
Chế độ hơi nước IONIC tạo ra các luồng hơi nước ion hóa phun mạnh và sâu, đảm bảo ủi hợp vệ sinh hơn theo từng nhu cầu về trang phục của bạn.
Công suất mạnh để bàn ủi làm nóng nhanh và ủi hiệu quả giúp bạn ủi thẳng quần áo nhanh chóng
Mặt đế SteamGlide Advanced vượt trội mang đến hiệu quả lướt êm ái và nhẹ nhàng trên bề mặt vải. Đế ủi được làm bằng thép không gỉ, cứng hơn gấp hai lần so với đế bằng nhôm thông thường. Mặt đế được phủ 6 lớp, bao gồm lớp titan cải tiến, cho bàn ủi lướt êm vượt trội và ủi phẳng quần áo nhanh hơn.
Dây điện dài 3 mét để lướt tối đa và ủi thuận tiện.
Bơm tăng cường hơi nước tích hợp của Philips cung cấp hơi phun mạnh và liên tục lên tới 50% để bạn ủi phẳng các nếp nhăn trên quần áo nhanh và dễ dàng hơn.
Hơi phun đầu ra mạnh và đều thấm sâu qua vải tới 50% giúp làm phẳng các nếp nhăn nhanh hơn.
Hơi phun thấm sâu hơn vào từng sợi vải giúp dễ dàng làm phẳng các nếp nhăn khó ủi.
Bàn ủi có tính năng nhắc nhở xả cặn thông minh sẽ cho bạn biết khi nào cần tẩy sạch cặn bám. Chỉ cần đẩy nút xả cặn trên ngăn chứa nước để xả cặn vôi khỏi bàn ủi, đảm bảo hiệu suất hơi phun bền lâu và kéo dài tuổi thọ của bàn ủi
Bộ tạo hơi nước cải tiến đảm bảo phân rã cặn vôi một cách dễ dàng và gom vào ngăn chứa cặn vôi nhiều gấp 5 lần*. Với tính năng xả cặn nhanh, bạn có thể dễ dàng tháo và làm sạch ngăn chứa cặn vôi trong vòng 15 giây, đảm bảo hiệu suất hơi phun bền lâu mỗi ngày và kéo dài tuổi thọ bàn ủi.
Bàn ủi tự động ngắt điện khi bạn để yên. Bàn ủi sẽ tự động tắt sau 30 giây khi được đặt nằm ngang và sau 8 phút khi dựng đứng.
Dễ sử dụng
Ủi thảnh thơi
Bảo hành
Ủi phẳng nếp nhăn nhanh chóng
Thân thiện với môi trường
Quản lý cặn
Kích thước và khối lượng
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox